Hraboši před zimou hledají úkryt: Jak jim zahradu méně zpřístupnit

Hustá tráva nebo hromada rostlinných zbytků může pro hraboše představovat velmi lákavé útočiště. Pokud nechcete na jaře objevit poškozené rostliny a množství chodbiček, vyplatí se zahradu připravit už nyní.
Zbytečný nepořádek na záhonech
Hrabošům vyhovují především klidná a hustě zarostlá místa, kde mají dostatek krytu. Po sklizni proto odstraňte ze záhonů zbytky zeleniny, poškozené plody a větší množství plevele. Pozornost věnujte také spadanému ovoci pod stromy. Pravidelný úklid sice hraboše zcela neodradí, ale zahrada pro ně bude méně atraktivní.
Pozor na vysokou trávu a hustý porost
Před zimou se vyplatí posekat příliš vysokou trávu a upravit místa, která zůstávají dlouhodobě neudržovaná. Právě v hustém porostu mohou hraboši snadno zůstat skrytí. Trávu však není nutné likvidovat beze zbytku. Posekanou hmotu můžete využít například do kompostu, pokud neobsahuje vysemeněné plevele.
Tip: Pokud bojujete s krtky a hraboši, zkuste pěstovat řebčík královský. Jde o skvělou rostlinu.
Hromady dřeva i listí nabízí úkryt
Hraboši mohou využít také prostor pod hromadami dřeva, prkny, větvemi nebo silnou vrstvou rostlinných zbytků. Materiál proto ukládejte, pokud možno přehledně a nenechávejte ho přímo na půdě. Listí, které chcete ponechat jako zimní úkryt užitečnému hmyzu, nemusí být problémem, ale u záhonů s citlivými rostlinami je vhodné kontrolovat, zda se pod vrstvou materiálu nezačínají objevovat chodbičky.
Foto: Pixabay
Kontrola okolí ovocných stromů
Zvláštní pozornost si zaslouží mladé stromky. Hraboši mohou poškozovat kořeny i spodní části rostlin, zejména pokud mají v jejich okolí klid a dostatek potravy. Pravidelně proto kontrolujte půdu kolem kmínků a případné známky aktivity. Pomoci může také odstranění vysokého porostu bezprostředně kolem stromků.
Cílem podzimní úpravy zahrady není vytvořit dokonale sterilní prostor. Důležité je především odstranit zbytečné zdroje potravy, omezit husté úkryty v rizikových místech a zahradu pravidelně kontrolovat. Právě nyní můžete výrazně snížit šanci, že si hraboši vytvoří pohodlné zimní zázemí přímo u vašich rostlin.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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