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Hraboši před zimou hledají úkryt: Jak jim zahradu méně zpřístupnit

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Dennívýzva
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Hustá tráva nebo hromada rostlinných zbytků může pro hraboše představovat velmi lákavé útočiště. Pokud nechcete na jaře objevit poškozené rostliny a množství chodbiček, vyplatí se zahradu připravit už nyní.
Hraboš, hraboši, túje, jak vyhnat hraboše, hraboš na zahradě

Hraboš, hraboši, túje, jak vyhnat hraboše, hraboš na zahradě

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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