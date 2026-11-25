Hrad Bouzov ve stejnojmenné obci si v roce 1981 zahrál fiktivní státní hrad Krabonoš. V komedii Kopretiny pro zámeckou paní na něm tráví léto patnáctiletá dcera kastelánů Katka. Štáb režiséra Josefa Pinkavy ale nezůstal jen v podhradí. Pro scény z města, restaurace či od vody se vypravil do Fryštáku, Uherského Hradiště i do Pozlovic.
Fiktivní Krabonoš našli filmaři na Bouzově
Příběh podle stejnojmenné knihy spisovatele Stanislava Rudolfa z roku 1973 se odehrává na hradě Krabonoš, jehož jméno si režisér půjčil od jedné vesnice na jihu Čech. Ve skutečnosti si památku zahrál hrad Bouzov, kam se filmaři později vrátili ještě kvůli pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci z roku 1987 nebo seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Celý areál je ve filmu vidět už v úvodních titulcích, kdy ho kamera zabírá z dálky od jednoho z domů v obci Bouzov.
Většina letních scén s Katkou v podání Sylvy Julinové a novým průvodcem Petrem, kterého hrál Jan Hartl, se pak odehrála přímo na hradních nádvořích a ochozech. Hned u vstupní brány Katka poprvé potká Petra a okřikne ho, že dovnitř míří bez platné vstupenky, a v hradní pokladně zase vrací peníze studentu Robertovi. Důležitou kulisou se stalo také nádvoří se studnou, které záběry ukazují i z hradní věže, nebo hradní ochoz, odkud průvodkyně Těšíková na nového kolegu upozorňuje.
Kdo se dnes vydá na prohlídku interiérů, pozná i několik vnitřních prostor. Právě v rytířském sálu totiž Katka ve svém snu tančí s Petrem, na hradní chodbě si u večeře povídá s obrazem hradního pána Jáchyma a po točitém schodišti za průvodcem nejednou utíká.
Stačí ale sejít kousek do podhradí a filmová procházka pokračuje přímo v obci Bouzov. Po cestě kolem tamního kostela sv. Gotharda běží Katka varovat Petra před partou kluků, kteří se na něj chystají, a u jednoho z domů v obci zase bydlela babi Kocourková, u níž Katka navštěvovala kamarádku Hanku.
Městské scény točil štáb na náměstí ve Fryštáku
Na plátně to sice vypadá, že do města je z Krabonoše jen pár kroků, filmaři se ale pro městské záběry přesunuli na náměstí Míru ve Fryštáku. Přímo tam totiž našli všechno potřebné na jednom místě, od budovy na náměstí Míru 3, která posloužila jako služebna Veřejné bezpečnosti, přes park, kde děvčata čekají na zprávy o Ivoškovi, až po samoobsluhu s podloubím na náměstí Míru 363, odkud Katka veze domů nákup na kárce.
Oslava konce školního roku se odehrála v Uherském Hradišti
Ještě dál na jih pak štáb vyrazil kvůli oslavě konce školního roku. Děvčata se v komedii scházejí na zahrádce restaurace na Tyršově náměstí v Uherském Hradišti, kde Katčina kamarádka Ida objednává šampaňské a později u výčepního Beránka zařídí i pivo pro všechny.
Filmovou řeku zastoupila Luhačovická přehrada
Podobně překvapí i letní výlet k vodě, kam Katku na motorce veze Tonda. Ve filmu místo působí jako řeka, ve skutečnosti ale kamera zabírala vodní nádrž Luhačovice v Pozlovicích s domy na břehu přehrady v pozadí, kde Katka z pramice skáče šipku do vody. Přehrada, které se říká také Pozlovická, leží na okraji chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a původně vznikla hlavně proto, aby zadržovala pravidelné záplavy, které pustošily lázně Luhačovice.
Snímek Kopretiny pro zámeckou paní můžete zhlédnout na Nova Cinema 24. listopadu od 12:45.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, csfd, filmovamista).