Sparta den před Alkmaarem stále hledá trenéra. Na tréninku pomohl kouč ze třetí ligy
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Sparta den před Alkmaarem stále hledá trenéra. Na tréninku pomohl kouč ze třetí ligyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 10:01
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