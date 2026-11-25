Premiéři zemí visegrádské čtyřky se po pondělním jednání v Bratislavě obrátili společným dopisem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Požadují, aby se zavedení systému ETS2 posunulo z roku 2028 na rok 2030 a aby jeho dalšímu fungování předcházela důkladná analýza ekonomických a sociálních dopadů.
Předsedové vlád upozorňují zejména na možné oslabení kupní síly obyvatel. Vyšší výdaje za energie a pohonné hmoty by podle nich mohly vést k omezení spotřeby domácností, což by se následně promítlo do příjmů podniků, zaměstnanosti i investic.
Podle polského ekonomického deníku Puls Biznesu chtějí premiéři rovněž pozastavit první aukci emisních povolenek, která je naplánována na leden 2027. Navrhují také, aby případný odklad mohly využít pouze členské země, které o něj projeví zájem.
Co by nové povolenky znamenaly pro české domácnosti
Na rozdíl od současného systému emisních povolenek, který se vztahuje především na energetiku a průmysl, má ETS2 zahrnovat také emise vznikající při spalování paliv v silniční dopravě a budovách. Povolenky si nebudou pořizovat přímo řidiči ani majitelé nemovitostí, ale dodavatelé paliv.
Ti však mohou vzniklé náklady promítnout do cen benzinu, nafty, zemního plynu či uhlí. Dopady na jednotlivé domácnosti se proto budou lišit podle způsobu vytápění, energetické náročnosti bydlení a spotřeby pohonných hmot. Přesnou výši případného zdražení zatím nelze určit, protože cena povolenek se bude odvíjet od situace na trhu.
Evropská unie počítá s mechanismem, který má při výrazném růstu cen umožnit uvolnění dalších povolenek na trh. Nejde však o pevný cenový strop, který by zaručoval, že cena povolenky určitou hranici nepřekročí.
Osm evropských zemí další odklad odmítá
Proti požadavku visegrádské čtyřky se postavily Německo, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko. Tyto země považují zavedení systému za jeden z nástrojů, který má Evropské unii pomoci snížit spotřebu fosilních paliv a závislost na jejich dovozu.
Emisní povolenky ETS2 měly původně začít plně fungovat v roce 2027. Evropská unie však letos v březnu přijala nařízení, kterým jejich spuštění odložila o jeden rok. Termín stanovený na rok 2028 tak nadále zůstává v platnosti a společný dopis čtyř premiérů jej sám o sobě nemění.
Evropská komise má na základě říjnového jednání evropských lídrů aktualizovat hodnocení dopadů systému, včetně účinnosti ochranných mechanismů. Výsledky této analýzy mohou ovlivnit další jednání o podmínkách zavedení nových emisních povolenek.
Zdroje Vláda ČR, Puls Biznesu, Rada EU