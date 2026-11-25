Pražané oznámili zdravotní komplikace jednoho ze svých nejzkušenějších hráčů v úterý 24. listopadu, den před domácím utkáním Ligy mistrů proti španělskému Villarrealu. Provod se k operačnímu zákroku rozhodl po konzultaci s lékaři a fyzioterapeuty. Stav kolena mu už neumožňoval pomáhat mužstvu v potřebné míře.
Podle Trpišovského přitom nejde o nové zranění. S podobnými obtížemi se záložník potýkal již v minulé sezoně, tehdy se je však podařilo zvládnout. Během léta se jeho zdravotní stav opět zhoršil a v posledních týdnech ho problémy omezovaly i při běžném pohybu na hřišti.
Provod přesto během podzimu nastoupil do patnácti soutěžních utkání. V domácí lize zaznamenal ve dvanácti zápasech jednu branku a jednu asistenci, střelecky se prosadil také v Lize mistrů proti tureckému Fenerbahce. Z posledních pěti soutěžních duelů Slavie však zasáhl pouze do jediného a chyběl i při víkendovém ligovém utkání v Olomouci.
Slavia bude bez Provoda i proti Bayernu
Absence českého reprezentanta přichází v náročné části sezony. Slavia získala v úvodních čtyřech zápasech Ligy mistrů jediný bod za remízu s Fenerbahce a nadále čeká na první vítězství v aktuálním ročníku soutěže. Vedle středečního utkání s Villarrealem ji 8. prosince čeká také zápas na hřišti Bayernu Mnichov.
Trpišovský tak bude muset v závěru podzimu hledat náhradu za fotbalistu, který výrazně přispěl k úspěchům Slavie v předchozích sezonách. Provod v Edenu působí od roku 2019 a za své výkony v minulém ligovém ročníku získal ocenění pro nejlepšího hráče soutěže. V seniorské reprezentaci dosud odehrál 42 utkání a vstřelil tři góly.
Optimistický je trenér ohledně dalšího průběhu léčby. Podle jeho úterního vyjádření by se mohl záložník postupně zapojit do přípravy během zimní pauzy a být mužstvu k dispozici v jarní části sezony. Přesný termín návratu do soutěžních zápasů ale zatím není známý.
První soutěžní utkání roku 2027 odehraje Slavia 19. ledna na stadionu portugalského FC Porto. O osm dní později zakončí ligovou fázi Ligy mistrů domácím zápasem proti anglické Aston Ville.
Zdroje iSport.cz, Sport.cz