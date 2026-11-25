Veřejné slyšení začne ve Valdštejnském paláci v 9:30. Jednání zahájí předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda zahraničního a bezpečnostního výboru Pavel Fischer a senátor Róbert Šlachta. Diskuse se zaměří mimo jiné na vojenské plánování NATO, připravenost České republiky na krizové situace a způsob informování veřejnosti o bezpečnostních hrozbách.
Jedním z hlavních témat bude takzvaná hostitelská podpora, která zahrnuje pomoc zahraničním spojeneckým jednotkám během jejich pobytu nebo průjezdu Českou republikou. V praxi může jít například o zajištění ubytování, zásobování, doplnění pohonných hmot nebo koordinaci dopravy.
Do příprav se mohou zapojit také města a obce
Zajištění takové podpory není výhradně záležitostí armády. Vyžaduje také spolupráci státních úřadů, samospráv a soukromých společností. Samostatná část čtvrtečního jednání se proto bude věnovat tomu, jak by se jednotlivé složky společnosti podílely na zvládání rozsáhlejší bezpečnostní krize. Vystoupit má rovněž výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
Česká armáda přitom již zkušenosti s poskytováním podpory zahraničním vojákům má. Od letošního 1. října navíc v Rakovníku působí pluk podpory nasaditelných sil, který vznikl rozšířením dosavadního praporu. Mezi jeho úkoly patří logistické zabezpečení českých i spojeneckých jednotek. Rozšíření útvaru souvisí s rostoucím významem vojenské logistiky v rámci NATO.
Senátoři se zaměří také na platnou legislativu
Součástí debaty bude otázka, zda současné právní předpisy odpovídají potřebám aliančního vojenského plánování. Pravidla pro pobyt a přesun zahraničních ozbrojených sil na českém území stanovuje mimo jiné článek 43 Ústavy České republiky.
O průjezdu zahraničních vojsk, přeletech nebo jejich účasti na vojenských cvičeních rozhoduje vláda. V případě pobytu zahraničních ozbrojených sil jsou pravomoci rozděleny mezi vládu a Parlament podle účelu a délky jejich přítomnosti.
Samotné čtvrteční slyšení nepředstavuje rozhodnutí o vyslání spojeneckých jednotek do České republiky ani zavedení nových povinností pro občany. Případné změny zákonů by musely projít legislativním procesem. Závěry jednání mají jeho účastníci představit na tiskovém briefingu v 15:30. Průběh slyšení bude možné sledovat prostřednictvím živého přenosu na webu Senátu.
Zdroje Pražský hrad, Jan Tecl – program slyšení, Senát – únorové slyšení, Ministerstvo obrany