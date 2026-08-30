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Turistům se uzavře oblíbená Riegrova stezka, čeká ji oprava za 1,2 milionu

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Kdo si na září plánoval výlet údolím Jizery, bude muset změnit své plány. Na celý měsíc se totiž uzavře populární Riegrova stezka. Důvodem je oprava galerie za více než milion korun. Stezka lidem slouží od roku 1909 a zčásti je vylámaná ve skále.
Turistům se uzavře oblíbená Riegrova stezka, čeká ji oprava za 1,2 milionu

Turistům se uzavře oblíbená Riegrova stezka, čeká ji oprava za 1,2 milionu

Zdroj: Město Semily
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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