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Strany možné koalice v Hradci v čele s HDK a TOP 09 začaly jednat o programu

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Subjekty možné vládní trojkoalice v Hradci Králové v čele s ve volbách vítěznou koalicí Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 začaly včera večer jednat o programových prioritách.
Strany možné koalice v Hradci v čele s HDK a TOP 09 začaly jednat o programu

Strany možné koalice v Hradci v čele s HDK a TOP 09 začaly jednat o programu

Zdroj: Facebook
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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