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Kam s ovocem a zeleninou? Správné skladování ušetří peníze

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Kam ukládat ovoce, zeleninu nebo pečivo, aby vydržely co nejdéle čerstvé? Správné skladování potravin není žádná věda. Stačí znát několik jednoduchých pravidel, díky kterým omezíme plýtvání a ušetříme peníze.
Kam s ovocem a zeleninou? Správné skladování ušetří peníze

Kam s ovocem a zeleninou? Správné skladování ušetří peníze

Zdroj: Helena Révay
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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