Kam s ovocem a zeleninou? Správné skladování ušetří peníze

Potraviny patří mezi položky, které nejvíce zatěžují finanční rozpočet snad každé rodiny. Každému z nás se už nejspíš stalo, že musel něco vyhodit. Existují ale způsoby, jak jídlo uchovávat tak, aby se nekazilo tak rychle a neztrácelo na chuti?
Žijeme v době, kdy jsou nám celoročně dostupné i sezónní potraviny. Máme pro vás několik tipů, jak je skladovat, aby co nejdéle vydržely čerstvé.
Ovoce a zelenina
Rajčata bychom měli skladovat při pokojové teplotě, nejlépe mimo přímé slunce. Pokud jsou zralá a chceme prodloužit jejich životnost, můžeme je uložit do lednice. Před konzumací je ale vhodné nechat je chvíli při pokojové teplotě, aby se lépe rozvinula jejich chuť. Zbytečně je nemačkejte a pokud jsou bez stopky, ukládejte je touto stranou dolů.
Papriky patří do lednice, ideálně do zásuvky na zeleninu. Měly by být suché, neumyté a uložené v perforovaném sáčku. Pokud už je máte nakrájené, dejte je do uzavíratelné nádoby a spotřebujte během několika dnů.
Salátové okurky patří do chladnějšího prostředí, ale pozor na příliš nízké teploty. Nikdy je nedávejte přímo k zadní stěně lednice, kde by mohly namrzat. Ani okurky bychom neměli předem omývat. Nechte je suché a volně zabalené. Pozor také na jejich blízkost k rajčatům a některým druhům ovoce. Produkují totiž etylen, který urychluje zrání a stárnutí citlivějších potravin.
Do lednice patří i salát. Neumytý, zabalený do papírové utěrky a uložený v krabičce či sáčku vydrží déle. Papírová utěrka absorbuje přebytečnou vlhkost. Pokud navlhne, vyměňte ji. Křupavost salátu pak můžete podpořit také namočením do studené vody těsně před konzumací.
V posledních letech si avokádo získalo oblibu, a to nejen proto, že obsahuje takzvané zdravé tuky. Jak ho ale správně skladovat? Pokud si z obchodu přinesete ještě tvrdé avokádo, nechte ho dozrát na kuchyňské lince při pokojové teplotě, ale mimo přímé slunce. Jakmile změkne, můžete ho přesunout do lednice, kde se proces dozrávání zpomalí. Pokud nesníte celé avokádo a zbyde vám jen jeho polovina, pokapejte řez citronovou šťávou, vložte do uzavřené nádoby a uložte do lednice. Zabráníte tak rychlému hnědnutí. Zbytek je vhodné spotřebovat co nejdříve.
Kořenová zelenina je teprve oříšek. Ne každý máme k dispozici sklep, kde se jí daří v bedýnce s mírně vlhkým pískem. Pokud máte balkon, můžete ji uchovávat také v polystyrenové bedně. Tu je ale potřeba dobře chránit před mrazem a výraznými výkyvy teplot.
Nějakou dobu vydrží kořenová zelenina také v lednici, ideálně v zásuvce na zeleninu. Mrkev, celer, petržel nebo řepa mají rády chladné a vlhčí prostředí. Mrkev vydrží déle, pokud ji zbavíte natě.
Kořenovou zeleninu nikdy neskladujte v bezprostřední blízkosti jablek. Ta totiž produkují etylen, který může například u mrkve způsobit hořknutí. Zeleninu si můžete také předpřipravit – očistit, nakrájet a zamrazit. U většiny druhů je vhodné ji před zmrazením krátce blanšírovat. To je ideální řešení, pokud na podzim nakoupíte větší množství od menších prodejců a nechcete o zeleninu přijít.
Brambory vyžadují tmavé, suché a dobře větrané místo. Ve sklepě jim bude nejlépe při teplotě přibližně 7 až 10 °C. Nikdy je nenechávejte na světle, protože mohou začít zelenat a zvyšuje se v nich obsah přirozených toxických látek, takzvaných glykoalkaloidů. Brambory je vhodné uchovávat mimo dosah světla a v dobře větraném prostoru. Vyhněte se také uzavřeným plastovým sáčkům. Vždy je držte dál od cibule. Jestliže nemáte sklep, bude se jim dařit v chladnější části spíže.
Cibule potřebuje suché, tmavé a dobře větrané místo. Můžete ji nechat v síťce nebo otevřeném košíku. Nedávejte ji do plastových sáčků ani do lednice a skladujte ji odděleně od brambor. Při společném skladování se totiž mohou obě potraviny rychleji kazit.
Když vám při vaření zbyde polovina cibule, nemusíte se bát, že ji druhý den budete muset vyhodit. Stačí nakrojenou plochu zakrýt potravinářskou fólií nebo cibuli uložit do uzavřené nádoby a dát do lednice. Chladné prostředí zpomalí její kažení a pomůže zachovat čerstvost.
Celé palice česneku vyžadují sucho, temno a pokojovou teplotu. Nejlépe vám vydrží v dobře větrané nádobě, například keramické s větracími otvory. Oloupané stroužky můžete uchovávat v uzavřené nádobě v lednici, ale je potřeba je brzy spotřebovat.
Jablkům se daří v lednici, ideálně v zásuvce na ovoce. V chladu totiž vydrží výrazně déle než v teplé místnosti. Uchovávejte je odděleně od zeleniny citlivé na etylen, který jablka produkují. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat otlačené kusy a nahnilé plody ihned odstraňovat od ostatního ovoce.
Banány můžeme skladovat při pokojové teplotě, ale ani jim nesvědčí přímé slunce. Stopku na konci trsu můžete obalit potravinářskou fólií, což může mírně zpomalit jejich zrání. Ani banány bychom neměli skladovat pohromadě s dalším ovocem, pokud nechceme urychlit jeho dozrávání.
Citrusy, které se v tomto ročním období začínají pomalu objevovat snad v každé domácnosti, mohou být krátkodobě v míse při pokojové teplotě. Pro delší výdrž je ale vhodnější zásuvka na ovoce v lednici. Pomeranče, mandarinky, citrony, grapefruity nebo pomelo by měly být suché a neumyté. Nesvědčí jim uzavřený plastový sáček, ve kterém se hromadí vlhkost a může se tak zvýšit riziko vzniku plísní.
Hroznové víno patří do lednice, nejlépe v původním obalu nebo prodyšné nádobě. Nikdy bychom ho neměli umývat předem, protože vlhkost podporuje vznik plísní. Pravidelně odstraňujte popraskané, zavadlé nebo plesnivé kuličky a víno omývejte až těsně před konzumací.
Mléko a vejce
Jestli se vám po otevření rychle kazí mléko, a to i když je trvanlivé, může být na vině jeho skladování. Čerstvé mléko patří samozřejmě do lednice, ale nikoliv do dveří. Tam totiž teplota nejvíce kolísá kvůli tomu, že lednici několikrát za den otevíráme. Nestálá teplota mléčnému výrobku neprospívá a může urychlit jeho kažení. Trvanlivé mléko může před otevřením zůstat ve spíži, pokud to umožňuje údaj na obalu. Po otevření už ale patří do lednice.
Ze stejného důvodu není vhodné ukládat do dveří lednice ani vejce. Ta bychom měli uchovávat v kartonovém obalu při teplotě přibližně 4 až 5 °C. Vyhněte se opakovaným změnám skladovací teploty a před uložením vejce nemyjte.
Pečivo
Chléb, rohlíky, housky, bagety, bagely a další druhy pečiva potřebují vhodné podmínky, aby si zachovaly svou kvalitu. Nikdy je nedávejte do lednice, kde rychleji vysychají a tvrdnou. Chlebu je nejlépe v chlebníku nebo čisté látkové či papírové tašce. Výhodou pečiva je, že ho lze zamrazit a zachovat tak jeho kvalitu lépe než při několikadenním skladování na kuchyňské lince. Rozmrazujte ale pokaždé jen tolik, kolik skutečně sníte.
Pozor si dejte, pokud se na pečivu objeví plíseň. Takový kus vyhoďte celý, protože nestačí odkrojit pouze viditelně plesnivou část. Plíseň totiž může prorůstat i dovnitř.
Dochucovadla a další potraviny
V tomto případě se vyplatí číst informace a doporučení výrobce přímo na obalu.
Oleje vyžadují temné a chladné místo mimo dosah sporáku. Ať už jde o slunečnicový, řepkový nebo olivový olej, nejlépe jim vyhovují tmavé lahve nebo alespoň uzavíratelná skříňka, protože jim nesvědčí světlo. Po použití by měla být nádoba vždy dobře uzavřená.
Olivový olej můžeme uchovávat i v lednici. Nelekejte se ale, pokud v tomto prostředí lehce ztuhne nebo se zakalí. Ani jedno z toho mu neublíží.
Klasický, jablečný, balzamikový a další druhy octa můžeme skladovat při pokojové teplotě. Měli bychom je ale chránit před přímým sluncem.
Kečup, hořčici i majonézu po otevření uchováváme v lednici, pokud to doporučuje výrobce. Neotevřeným výrobkům skladovaným v originálním obalu obvykle nevadí ani uložení ve spíži. Vždy se ale řiďte pokyny na etiketě.
Med a marmelády
Med uchováváme při pokojové teplotě, na suchém a tmavém místě. Krystalizace je přirozená a neznamená, že se med zkazil. Není proto důvod se ho zbavovat.
Marmelády a džemy řada z nás skladuje ve sklepě nebo ve spíži, což je v pořádku. Jakmile je ale otevřeme, patří do lednice. Nezapomeňte vždy používat čistou a suchou lžičku, aby se do sklenice nedostaly zbytky jiného jídla nebo vlhkost, kvůli kterým by mohla zavařenina začít plesnivět.
Koření
Koření a sušené bylinky ocení uzavřené nádoby a suchou, tmavou skříňku, která se ale nenachází přímo nad sporákem. Teplo a pára jim totiž nesvědčí.
Sójovou omáčku je po otevření vhodné uchovávat v lednici, zejména kvůli zachování její kvality. Směrodatná je ale vždy informace na etiketě. Stejně je tomu u různých chilli omáček. Worcesterská omáčka může podle doporučení výrobce zůstat i ve spíži.
Pět pravidel, která nám pomohou neplýtvat
• Ovoce a zeleninu nemyjte před uskladněním. Vlhkost podporuje vznik plísní. Omývejte je až těsně před konzumací.
• Pravidelně kontrolujte zásoby. Ušetříte tím spoustu peněz. Jeden nahnilý kus může znehodnotit i okolní plody.
• Neskladujte všechno v plastových sáčcích. Některé potraviny potřebují cirkulaci vzduchu.
• V mrazáku nemusí být jen maso a zmrzlina. Zamrazit můžeme také pečivo, čerstvé bylinky nebo předpřipravenou kořenovou zeleninu.
• Hotová jídla nenechávejte dlouho na kuchyňské lince. Zbytky rozdělte do menších nádob a uložte do lednice nejpozději do dvou hodin od uvaření.