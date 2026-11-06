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Hradecký víkend bude jízda. Od krasobruslení přes lampiony až po Pink Floyd

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Hradec Králové čeká víkend nabitý zážitky. Zítra vás vytáhne z domu Halloween na Slezské plovárně, lampionový průvod s ohňostrojem, koncert Pink Floyd Symphony Show nebo výlov rybníka Výskyt, v neděli pak krasobruslařská Velká cena, setkání se zvířátky či pohádka Čert a Káča.
Hradecký víkend bude jízda. Od krasobruslení přes lampiony až po Pink Floyd

Hradecký víkend bude jízda. Od krasobruslení přes lampiony až po Pink Floyd

Zdroj: Pink Floyd Symphony
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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