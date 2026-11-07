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Móda jako z filmového plátna: Inspirujte se snímky s outfity, na které se nezapomíná

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Některé filmové kostýmy jsou tak nezapomenutelné, že si je vybavíme ještě dlouho po závěrečných titulcích. Malé černé šaty Audrey Hepburn, žlutý kostým Cher Horowitz nebo růžový šatník Elle Woods se staly součástí módní historie a inspirují další generace. Filmové plátno totiž není jen místem, kde s
Móda jako z filmového plátna: Inspirujte se snímky s outfity, na které se nezapomíná

Móda jako z filmového plátna: Inspirujte se snímky s outfity, na které se nezapomíná

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 07.11.2026 16:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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