Móda jako z filmového plátna: Inspirujte se snímky s outfity, na které se nezapomíná

60. a 70. léta
Šedesátá léta minulého přinesla do módy výraznou proměnu. Vedle elegantních siluet se prosazovaly krátké šaty, geometrické vzory, futuristické materiály i odvážnější přístup k ženskému oblékání. Sedmdesátá léta pak přidala bohémskou estetiku, zvonové kalhoty, semiš, třásně a výrazný rockový styl.
Snídaně u Tiffanyho (1961)
Jen málokterý film se zapsal do módní historie tak výrazně jako
. Audrey Hepburn v roli Holly Golightly se stala symbolem nadčasové elegance a její ikonické malé černé šaty patří k nejznámějším filmovým kostýmům vůbec. Navrhl je francouzský návrhář Hubert de Givenchy, který s herečkou dlouhodobě spolupracoval. Snídaně u Tiffanyho
Minimalistické černé šaty doplňují dlouhé rukavice, perlový náhrdelník, výrazné sluneční brýle a dokonale upravený drdol. Právě kombinace jednoduchosti a promyšlených detailů vytvořila vzhled, který neztrácí na působivosti ani po více než šesti desetiletích.
Holly Golightly je dodnes inspirací pro milovnice klasické ženskosti a elegantního oblékání. Film navíc připomíná, že skutečně ikonický outfit nepotřebuje komplikovaný střih ani množství výrazných doplňků. Někdy stačí jeden dokonale zvolený kousek.
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Sedmikrásky (1966)
Surrealistický film
české režisérky Věry Chytilové patří k nejvýraznějším dílům československé nové vlny. Sleduje dvě mladé ženy, Marii I a Marii II, které se rozhodnou, že když je svět špatný, budou špatné také. Jejich hravá a provokativní rebelie se odráží nejen v chování, ale také ve výrazném vizuálním stylu. Sedmikrásky
Za kostýmní podobou snímku stojí Ester Krumbachová, jejíž výtvarný přístup dal filmu nezaměnitelnou podobu. Objevují se šaty s geometrickými vzory, výrazné barevné punčochy, mašle, volány i extravagantní vlasové doplňky. Oblečení přitom nefunguje jako realistický obraz tehdejší módy, ale především jako prostředek uměleckého vyjádření.
Sedmikrásky jsou inspirací pro všechny, kdo se nebojí experimentovat, kombinovat zdánlivě nesourodé prvky a nepodřizovat se zavedeným pravidlům. Ukazují, že móda může být stejně hravá, provokativní a nekonvenční jako samotný život.
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Barbarella (1968)
Vesmírná dobrodružství, futuristické siluety a odvážné kostýmy. Právě tím se proslavil snímek
s Jane Fonda v hlavní roli. Příběh astronautky, která se vydává na nebezpečnou misi do vzdálených koutů vesmíru, je dodnes známý především svou extravagantní vizuální podobou. Barbarella
Kostýmy navrhl francouzský kostýmní výtvarník Jacques Fonteray. Film nabízí přehlídku metalických materiálů, průhledných prvků, netradičních střihů a futuristických kombinací, které se vymykají běžným představám o oblečení. S tvorbou některých kostýmů byl spojen také návrhář Paco Rabanne, jehož estetika se v závěrečných scénách stala inspirací.
Barbarella je důkazem, že filmová móda nemusí kopírovat aktuální trendy. Může si vytvářet vlastní svět a posouvat hranice toho, co považujeme za nositelné. Pokud vás baví experimentální design a odvážné siluety, tento snímek by vám neměl uniknout.
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80. a 90. léta
Osmdesátá léta se nesla ve znamení výrazných ramen, objemných účesů, power dressing estetiky a sebevědomých siluet. Devadesátá léta pak přinesla vedle grunge a minimalismu také hravější, dokonale sladěné outfity, které se staly základem dnešního módního návratu do této dekády.
Podnikavá dívka (1988)
Pokud existuje film, který dokonale zachycuje osmdesátkovou představu o sebevědomé ženě v pracovním prostředí, je to
. Melanie Griffith v roli Tess McGill sní o kariérním postupu a příležitosti prosadit se ve světě velkých obchodů a financí. Když její nadřízená přivlastní její nápad, rozhodne se vzít budoucnost do vlastních rukou. Podnikavá dívka
Módní stránka filmu je ukázkou takzvaného power dressingu, který v osmdesátých letech symbolizoval ženskou ambici a profesní nezávislost. Široká ramena, výrazná saka, kostýmky, halenky a elegantní pracovní outfity vytvářejí šatník, který dokonale odpovídá atmosféře tehdejšího New Yorku.
Zajímavé je také sledovat proměnu Tessina vzhledu v průběhu příběhu. Oblečení postupně odráží její rostoucí sebevědomí i snahu prosadit se v prostředí, kde dosud dominovali muži. Film je tak inspirací nejen pro milovnice vintage módy, ale také pro všechny, které baví elegantní kancelářský styl.
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Bezmocná (1995)
Žlutý kostkovaný kostým, bílé podkolenky, krátká sukně a dokonale sladěné doplňky. Když se řekne módní film devadesátých let, většina milovnic módy si pravděpodobně vybaví právě
. Komedie sleduje bohatou středoškolačku Cher Horowitz, která se rozhodne pomáhat spolužákům s jejich milostným životem i osobním stylem. Bezmocná
Kostýmní návrhářka Mona May vytvořila pro hlavní postavy šatník, který se stal jedním z nejvýraznějších módních odkazů devadesátých let. Cheriny kombinace zahrnují kostkované kostýmky, mini sukně, elegantní kabátky, výrazné podkolenky i barevně sladěné doplňky. Její nejlepší kamarádka Dionne naopak sází na ještě odvážnější kombinace, výrazné pokrývky hlavy a nepřehlédnutelné detaily.
Bezmocná je dnes obrovskou inspirací pro návrat devadesátkové estetiky. Kostkované vzory, Mary Jane boty, krátké sukně a sladěné komplety se pravidelně vracejí do módních kolekcí. A především ukazuje, že i školní uniforma může mít pořádnou dávku osobitosti.
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Selena (1997)
Životopisný film
zachycuje život mexicko-americké zpěvačky Seleny Quintanilly, která se z rodinné kapely vypracovala mezi nejvýraznější hudební hvězdy své generace. Snímek sleduje její cestu ke slávě, úspěchy v hudebním průmyslu i tragický konec jejího života ve věku pouhých 23 let. Selena
Selena byla nejen hudební hvězdou, ale také výraznou módní osobností. Její styl vycházel z hudební a kulturní tradice Tejano, která propojuje mexické a texaské vlivy, a zároveň čerpal z estetiky popových hvězd devadesátých let. Charakteristické byly vysoké kožené boty, džíny s vysokým pasem, výrazné barvy a zlaté šperky.
Nezapomenutelné jsou především její pódiové outfity. Třpytivé podprsenky zdobené kamínky, přiléhavé kalhoty a vysoké kozačky se staly nedílnou součástí její image. Selena dokázala propojit výraznou scénickou extravaganci s osobitým stylem, který se stal inspirací i pro další generace.
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Y2K
Přelom tisíciletí přinesl do módy výraznou směsici vlivů. Vedle popového maximalismu, metalických materiálů a nízkých pasů se prosazovala také estetika pop-punku, rockové scény a mladistvé ženskosti. Právě filmy z tohoto období dnes představují cennou inspiraci pro všechny, kdo se zajímají o návrat trendů Y2K.
Na pokraji slávy (2000)
Film
diváky přenáší do roku 1973 a sleduje patnáctiletého Williama, který dostane příležitost napsat pro magazín Rolling Stone článek o začínající rockové kapele Stillwater. Během koncertního turné poznává svět hudby, slávy i zákulisí rockové scény. Na pokraji slávy
Přestože se příběh odehrává v sedmdesátých letech, film vznikl až na přelomu tisíciletí a jeho módní stránka je proto ideální ukázkou toho, jak se tehdejší bohémská estetika promítala do filmového vyprávění. Pozornost na sebe strhává především postava Penny Lane v podání Kate Hudson.
Její šatník se stal jedním z nejvýraznějších filmových zobrazení bohémského stylu sedmdesátých let. Nechybějí ikonické kabáty s kožešinovým límcem, semišové prvky, zvonové kalhoty, háčkované halenky ani tónované sluneční brýle. Její legendární kabát přitom kostýmní návrhářka Betsy Heimann pojala jako symbolickou ochranu, která Penny dodává sebevědomí.
Penny Lane je ztělesněním rock'n'rollové estetiky, která kombinuje romantické a lehce extravagantní prvky s nenuceností. Její outfity jsou důkazem, že boho styl nemusí působit příliš upraveně ani dokonale sladěně, aby měl nezaměnitelný charakter.
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Josie a její kočičky (2001)
Toužíte-li po výrazném Y2K maximalismu, film
by neměl uniknout vaší pozornosti. Sleduje dívčí kapelu, která se přes noc stane hvězdou hudební scény. Postupně však její členky zjišťují, že nahrávací společnost využívá jejich popularitu k propagaci nejrůznějších produktů. Josie a její kočičky
Snímek je nejen hudební komedií, ale také satirou konzumní kultury a zábavního průmyslu. Jeho vizuální stránka tomu odpovídá. Kostýmní návrhářka Leesa Evans vytvořila výraznou přehlídku módy přelomu tisíciletí plnou jasných barev, kožešinových lemů, metalických materiálů, zvířecích vzorů a džínů s nízkým pasem.
Nechybějí ani sladěné skupinové outfity, výrazné doplňky a kombinace, které by dnes bez problémů zapadly do návratu Y2K estetiky.
Josie a její kočičky dokazuje, že móda počátku nového tisíciletí rozhodně nebyla nenápadná. Naopak, čím výraznější kombinace, tím lépe.
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Pravá blondýnka (2001)
Růžová, růžová a zase růžová. Elle Woods v podání Reese Witherspoon dokázala, že výrazně ženský styl nemusí být překážkou profesního úspěchu. Romantická komedie
sleduje mladou ženu, která se po rozchodu rozhodne studovat práva na Harvardu. Přestože ji okolí zpočátku podceňuje, postupně dokazuje, že za dokonale upraveným vzhledem se skrývá také inteligence, cílevědomost a odhodlání. Pravá blondýnka
Kostýmní návrhářka Sophie de Rakoff postavila její šatník na výrazné růžové barvě, která se stala jedním z nejrozpoznatelnějších prvků celého filmu. Elle nosí růžové kostýmky, šaty, kabelky i doplňky a dokazuje, že ani v prostředí prestižní právnické fakulty nemusí rezignovat na svůj osobní styl.
Zajímavé je, jak se její oblečení přizpůsobuje různým situacím, aniž by ztrácelo charakteristickou ženskost.
Pravá blondýnka je tak nejen oslavou Y2K estetiky, ale také připomínkou, že osobní styl nemusíme měnit jen proto, abychom zapadli do očekávání okolí.
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Ďábel nosí Pradu (2006)
Jen málokterý film je s módním průmyslem tak úzce spojený jako
. Příběh mladé novinářky Andy Sachs, která získá práci asistentky přísné šéfredaktorky módního magazínu Mirandy Priestly, nabízí pohled do zákulisí světa luxusních značek, módních přehlídek a vysokých nároků na vzhled. Ďábel nosí Pradu
Módní proměna Andy je jedním z nejvýraznějších prvků celého filmu. Zpočátku nosí nenápadné svetry, volnější kalhoty a jednoduché kombinace, postupně však její šatník získává výraznější podobu. Objevují se luxusní kabelky, designové kabáty, elegantní boty a propracované vrstvení. Miranda Priestly naopak od začátku reprezentuje sebevědomou a dokonale promyšlenou eleganci.
Za kostýmní podobou filmu stojí Patricia Field, která vytvořila nezaměnitelnou vizuální identitu jednotlivých postav.
Ďábel nosí Pradu je důkazem, že oblečení dokáže vyprávět příběh o osobní proměně, ambicích i společenském postavení. A pokud máte rádi módu, je to snímek, který můžete sledovat opakovaně a pokaždé v něm objevit další zajímavý detail.
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10. a 20. léta
Současné filmové kostýmy nabízejí širokou škálu přístupů. Vedle retro inspirace se prosazuje individualita, výrazná vizuální stylizace i větší prostor pro osobní identitu. Některé filmy se vracejí k estetice minulých dekád, jiné vytvářejí zcela nový módní svět.
Čarodějka lásky (2016)
Ačkoli byl film
natočen až v roce 2016, jeho vizuální svět odkazuje především na šedesátá a sedmdesátá léta. Sledujeme Elaine, mladou čarodějnici, která touží po lásce a snaží se ji získat pomocí kouzel a lektvarů. Její snaha o dokonalý romantický vztah však přináší nečekané a tragické následky. Čarodějka lásky
Snímek režisérky Anny Biller zaujme nejen příběhem, ale především propracovanou estetikou. Kombinuje retro ženskost, mystiku a výrazné barevné kontrasty. Elaine se objevuje v romantických šatech, výrazných pokrývkách hlavy, elegantních rukavicích i ženských siluetách inspirovaných vintage módou. Její vzhled doplňuje dramatické líčení s černými očními linkami, výraznými řasami a sytě červenou rtěnkou.
Zajímavostí je, že Anna Biller měla pod kontrolou téměř celý vizuální svět filmu. Kromě scénáře a režie se věnovala také výpravě a kostýmům, jejichž přípravě věnovala několik let. Výsledkem je snímek, který působí jako stylizovaná pocta estetice starého Hollywoodu a ženské módě minulých dekád.
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Pomsta na druhou (2022)
Moderní teenagerská komedie
sleduje dvě středoškolačky, Dreu a Eleanor, které se spojí, aby se pomstily lidem, kteří jim ublížili. Film pracuje s odkazy na známé teenagerské klasiky jako Pomsta na druhou Praštěná holka nebo Ďábelská hra a jeho vizuální stránka je jedním z hlavních důvodů, proč stojí za pozornost.
Módní inspiraci představují především školní uniformy, jejichž barevnost a střihy připomínají ikonické outfity z devadesátkových filmů. Kostýmní návrhářka Alana Morshead pracovala s pastelovými kostkami, výraznými barevnými kombinacemi a stylizací, která připomíná svět dokonale upravených středoškolaček.
Vzhledem k tomu, že se příběh odehrává na prestižní škole pro děti z bohatých rodin, odpovídá tomu také šatník hlavních hrdinek. Je sebevědomý, propracovaný a místy až záměrně přehnaný.
Pomsta na druhou tak představuje zajímavé spojení nostalgie po módě devadesátých let a současné teenagerské estetiky.
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Barbie (2023)
Růžová estetika, retro plavky, dokonale sladěné doplňky a nepřehlédnutelné siluety. Film
režisérky Grety Gerwig proměnil ikonickou panenku v módní inspiraci pro další generaci. Příběh Barbie, která opouští svůj dokonalý svět a vydává se poznávat skutečný život, je zároveň přehlídkou různých podob jejího šatníku. Barbie
Kostýmní návrhářka Jacqueline Durran vytvořila pro film desítky stylizací inspirovaných různými obdobími historie panenky Barbie. Objevují se pruhované plavky, kostkované komplety, růžové šaty, retro sportovní kombinace i výrazné večerní outfity. Každý vzhled přitom odpovídá konkrétní aktivitě nebo prostředí, ve kterém se Barbie nachází.
Film se stal výrazným impulzem pro takzvaný Barbiecore, tedy módní estetiku založenou na sytě růžové barvě, hravosti a ženských siluetách.
Barbie zároveň připomíná, že móda může být prostředkem sebevyjádření, fantazie i radosti z oblékání. A právě proto si zaslouží místo mezi nejvýraznějšími módními filmy posledních let.
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Zdroje: ČSFD, Vogue, Harper’s Bazaar