Srpen byl na českých kolejích nejkrvavějším měsícem roku, zahynulo 23 lidí

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Srpen byl na českých kolejích nejkrvavějším měsícem roku, zahynulo 23 lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Srpen se stal podle statistik Drážní inspekce nejtragičtějším měsícem letošního roku na české železnici. 0 život přišlo 23 lidí, což je nejvyšší měsíční číslo…
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