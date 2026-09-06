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Srpen byl na českých kolejích nejkrvavějším měsícem roku, zahynulo 23 lidí

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Srpen se stal podle statistik Drážní inspekce nejtragičtějším měsícem letošního roku na české železnici. 0 život přišlo 23 lidí, což je nejvyšší měsíční číslo…
vlak-koleje-nehoda

vlak-koleje-nehoda

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