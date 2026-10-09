Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sprintová kvalifikace na VC Singapuru: Překvapivá pole position pro Verstappena a problémy s GPS

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sprintová kvalifikace na Velkou cenu Singapuru v ulicích Marina Bay nabídla plno nečekaných zvratů. První (a jedinou) červenou vlajku způsobila havárie Péreze. FIA měla problémy s časomírou, systém jim špatně zaznamenal některá kola z SQ1. Problém se naštěstí s menší prodlevou povedlo vyřešit. Pole position si zajel Max Verstappen, druhý skončil George Russell a třetí Charles Leclerc.
Verstappen_2026_VC_Singapuru

Verstappen_2026_VC_Singapuru

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:26

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Vinu nesvaluje na Mercedes: Russell cítí, že není dostatečně dobrý
Vinu nesvaluje na Mercedes: Russell cítí, že není dostatečně dobrý
Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell
Výsledky FP1 VC Singapuru: Nejrychlejší čas zaznamenal Russell

Jediný trénink závodního víkendu v Singapuru ovládl Russell před Leclercem a Norrisem, byť jej jezdec...

Nejsem nostalgik: Verstappen neplánuje následovat Vettela
Nejsem nostalgik: Verstappen neplánuje následovat Vettela

Max Verstappen má na kontě čtyři tituly mistra světa a více než 70 vítězství, ale v Singapuru se mu zatím...

Russell s Hamiltonem se shodují: Nastal čas na závod v Africe
Russell s Hamiltonem se shodují: Nastal čas na závod v Africe

Během týdne mezi Velkou cenou Bahrajnu a Singapuru se začala šířit zpráva o fakticky potvrzeném návratu F1...

Překvapivé slova Piastriho: Red Bull už na čele dohnal Mercedes
Překvapivé slova Piastriho: Red Bull už na čele dohnal Mercedes

Do singapurského víkendu vstoupí Red Bull v pozici jednoho z největších favoritů, přičemž ještě před...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.