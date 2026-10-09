Sprintová kvalifikace na VC Singapuru: Překvapivá pole position pro Verstappena a problémy s GPS

Živý přenos
Lights on
Time for #F1Sprint qualifying
#F1 #SingaporeGP https://t.co/oj7fBKfxj0
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Poslední sprintová kvalifikace této sezóny je tu! V Singapuru je nyní 30 °C, teplota trati dosahuje 44 °C.
SQ1
První část kvalifikace bude trvat 11 minut. Na trať první vyjeli oba dva jezdci Cadillacu, následováni byli Stříbrnými šípy a Gabrielem Bortoletem.
We’re ready for our first #F1Sprint qualifying under the lights at Marina Bay
SQ1 is next
#F1 #SingaporeGP https://t.co/0QQEB7w3Wc
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Sergio Pérez způsobil první žluté vlajky, svůj monopost v páté zatáčce opřel do zdi. Pro americký tým tak půjde o další nezdařenou kvalifikaci. Do boxů Mexičan sice dojel, ale zanechal za sebou značné množství úlomků z poškozeného předního křídla.
Perez has bumped the barriers at Turn 5
Checo’s reversed out and got going again but with damage to his front wing
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/e6mqe2DOmz
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Kvůli nepořádku na trati zavlála první červená vlajka kvalifikace. Do konce SQ1 zbývá ještě 6 minut, ale platná měřená kola zajelo pouhých 5 jezdců, osmi pilotům vlajka překazila rychlé kolo.
Lewis Hamilton si stěžoval, že ho Max Verstappen předjel pod žlutými vlajkami. Incident bude po skončení kvalifikace prošetřován FIA.
There will be just over six minutes of SQ1 to go when we resume, which means it could be quite frantic
Also, stewards have noted an incident involving Verstappen overtaking under yellow flags
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/PCY48alQFU
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
První část kvalifikace pokračuje!
The queue in the pit lane…
No. Time. To. Waste.
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/ctyfMINGDV
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Pérez pokračuje, tým stihl poškozené křídlo vyměnit.
Třináct jezdců už zajelo měřený kvalifikační pokus, nejrychlejší jsou obě Ferrari. Třetí je Lando Norris.
Busy out there!
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/uGR0Lqe2kz
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Italskou stáj trumfl Verstappen, zajel 1:33,477, prozatím nejrychlejší kolo.
V SQ1 končí: Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz
❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌
17: Lindblad
18: Stroll
19: Albon
20: Perez
21: Bottas
22: Sainz
#F1 #SingaporeGP
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
FIA řeší problémy s GPS, pokračování kvalifikace se kvůli tomu o chvíli zdrželo.
Problémy pokračují, prý nedošlo k zaznamenání určitých časů. SQ2 bude pokračovat za 6 minut, pořadí se ale zbláznilo, ani týmy samotné neví, kdo postoupil dále.
SQ2
Desetiminutová část kvalifikace začala. První na trať vyjel Verstappen, následován Haasy.
GREEN LIGHT
After a slight delay to SQ2, the drivers head out on track
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/QdcZ0Ny1G8
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
První čas stanovil Verstappen, ale brzy ho překonaly obě Ferrari.
Max sets the early benchmark in SQ2
TOP 5
Verstappen
Antonelli
Russell
Lawson
Hulkenberg
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/LOsGm9Xc04
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Russell chyboval, při průjezdu zatáčkou se mu zamkly kola. Brit se ale drží nad eliminační hranicí. Obě Ferrari jsou stále na čele.
Could Russell be in trouble?
He has a big lock up and will need go again
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/vID4jh5OHt
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Do poslední části sprintové kvalifikace nepostupují: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Esteban Ocon
❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌
11: Colapinto
12: Hulkenberg
13: Bearman
14: Bortoleto
15: Alonso
16: Ocon
#F1 #SingaporeGP https://t.co/1BjNjOl3a1
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
SQ3
První vyjel Norris, za ním jeho týmový kolega a oba Mercedesy.
SQ3 GREEN LIGHT
The battle for #F1Sprint pole begins! ⚔️
#F1 #SingaporeGP https://t.co/rvDt1uNMp9
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Mercedes, McLaren a Ferrari bojují o nejrychlejší kola.
Norris on a rapid lap
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/Ge0w2QaeXs
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Norris zajel velmi rychlý pokus, po chvíli ho ale překonal Leclerc. Red Bully se teprve vydaly na trať.
And Leclerc goes quickest by 0.019s from Norris
#F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/zKdH6UTOpF
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026
Dvě minuty do konce sprintové kvalifikace a Lewis Hamilton se snažil dohnat svého týmového kolegu, dojel třetí. Další pokus by mohli stihnout i piloti Mercedesu.
Dojíždí se poslední rychlá kola. Druhý je George Russell, za ním Leclerc.
Pole positon získává s časem 1:31,156 Max Verstappen!
MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE FIRST #F1SPRINT IN SINGAPORE!!
#F1 #SingaporeGP https://t.co/EMFTWknJRN
— Formula 1 (@F1) October 9, 2026