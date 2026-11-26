Poctivý španělský ptáček je pro mě jídlo na oběd, který nemá být jen tak mimochodem. Doma ho děláme hlavně v neděli, případně ve chvíli, kdy se po čase sejde víc lidí u stolu. Měkké hovězí, silnější omáčka a náplň z vejce, okurky, slaniny a hořčice mají zkrátka něco, co se u uspěchaných jídel hledá těžko. Rychlé to není. Ale u tohohle receptu mi to nikdy nepřišlo jako vada.
Na španělských ptáčcích se mi líbí, že nepůsobí přepjatě, a přesto na stole
vypadají svátečně. Maso se musí nejdřív dobře opéct, potom mu dát čas v kastrolu a nespěchat na omáčku. Teprve při pomalém dušení se výpek spojí s náplní a všechno začne chutnat tak, jak má. Nejraději používám , protože se z něj dělají závitky spolehlivě. A do klasiky tady moc nezasahuji. Když už španělské ptáčky, tak raději pořádně. hovězí vrchní šál
Můj tip zní: Maso si nechte nakrájet na plátky už u řezníka. Doma ho pak stačí jen opatrně doklepat přes fólii. Je to maličkost, ale při balení závitků poznáte rozdíl hned. Recept na pravé španělské ptáčky
Doba přípravy: 35 minut Doba dušení: 90 až 110 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 2 hodiny a 20 minut Ingredience k přípravě
Maso a náplň: 4 plátky hovězího vrchního šálu, každý asi 150 až 180 g 4 lžičky plnotučné hořčice 4 ks vajec natvrdo 4 ks kyselých okurek 8 plátků anglické slaniny 4 tenké plátky měkkého salámu nebo 4 tenké párky podélně rozpůlené 2 ks větších cibulí 2 lžíce sádla nebo oleje 1 lžíce hladké mouky 700 ml hovězího vývaru nebo vody 1 špetka čerstvě mletého pepře 1 až 1,5 lžičky soli podle chuti
Příloha: Postup přípravy poctivých španělských ptáčků s rýží
1. Plátky
hovězího masa rozložte na prkénko, překryjte fólií a lehce naklepejte. Okraje můžete na pár místech naříznout, aby se maso při balení nestahovalo. Osolte jen zlehka a z jedné strany opepřete. Foto: Cooky.cz, Plátky hovězího masa jemně naklepejte a naříznete okraje.
2. Každý plátek potřete
plnotučnou hořčicí. Na jednu část masa dejte 2 plátky slaniny, kousek salámu nebo párku, vejce natvrdo a kyselou okurku. Foto: Cooky.cz, Maso potřete hořčicí a naplňte.
3. Maso zaviňte napevno do závitku. Stáhněte ho kuchyňským provázkem, případně spíchněte kovovou jehlou. U španělských ptáčků se vyplatí dát si s tím práci, protože v omáčce budou poměrně dlouho.
Foto: Cooky.cz, Maso zaviňte a pevně svažte do závitku.
4. V kastrolu rozehřejte
sádlo a ptáčky opečte ze všech stran na středním plameni. Tady není kam spěchat. Jakmile maso chytí barvu a zatáhne se, vyndejte ho na talíř.
5. Do stejného kastrolu nasypte najemno nakrájenou
cibuli a opékejte ji dozlatova. Cibule udělá velkou část chuti omáčky, takže ji nenechávám jen zesklovatět a hotovo.
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6. Cibuli zaprašte
hladkou moukou, krátce promíchejte a hned přilijte část vývaru. Mouka se nesmí připálit. Základ rozmíchejte dohladka a opečené ptáčky vraťte zpátky do kastrolu.
7. Dolijte zbytek
vývaru tak, aby byly závitky skoro ponořené. Přiklopte pokličkou a duste na velmi mírném plameni asi 90 až 110 minut, dokud nebude hovězí maso měkké.
8. Během dušení ptáčky jednou nebo dvakrát otočte. Mrkněte také na množství tekutiny. Pokud se omáčka moc odpařuje, přilijte trochu horké vody nebo vývaru.
Foto: Cooky.cz, Během dušení ptáčky otočte. Příprava rýže a dokončení
9. Mezitím uvařte
rýži tak, jak jste zvyklí. Já ji dávám do osolené vody a hlídám, aby zůstala sypká. K výraznější omáčce se pak hodí nejlíp.
10. Když jsou ptáčky měkké, vyjměte je z kastrolu, sundejte provázek nebo vytáhněte jehly. Omáčku podle chuti dosolte a opepřete
solí a pepřem. Pokud chcete jemnější omáčku, část cibulového základu můžete přímo v kastrolu projet tyčovým mixérem.
11. Ptáčky vraťte ještě na pár minut do
omáčky, aby se prohřály. Na talíř je můžete dát vcelku nebo překrojené napůl, nejlépe s vařenou rýží. Do druhého dne vydrží v lednici bez potíží a za sebe říkám, že druhý den chutnají často ještě líp. Ještě pár rad z kuchyně na závěr: španělské ptáčky Když je hovězí maso tužší, nechte ho dusit klidně o 15 až 20 minut déle. U závitků se čas nedá úplně ošidit. Náplň nedávám zbytečně bohatou. Přeplněný ptáček se špatně zavírá a při dušení má tendenci povolit. Se solí opatrně hlavně na začátku. Slanina, hořčice i okurka pustí chuť do omáčky, takže konečné dochucení je lepší nechat až na závěr. Pokud po obědě zůstane omáčka, schovejte ji na další den a ohřívejte pomalu zvlášť. Chuť se přes noc srovná a s čerstvě uvařenou rýží je z toho další dobrý oběd bez velkého vaření.
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