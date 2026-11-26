Autobusy přijíždějí a odjíždějí, lidé spěchají za prací a na lavičkách čekají celé rodiny. Nádraží v Pándavapuře, menším městě v okrese Mandja v jihoindickém státě Karnátaka, vypadalo v červnu 2019 jako každý jiný den. Mezi cestujícími byla i mladá žena jménem Manju, která tu podle zpráv indických médií naposledy vzala do ruky telefon a zavolala domů.
Poslední hovor z cizího telefonu
Manju zmizela 23. června 2019. Její otec Nagaraju nahlásil na policii v Pándavapuře pohřešování a vyšetřovatelé začali skládat její poslední kroky. Jedna stopa vedla k telefonnímu číslu. Jak popsal indický zpravodajský web
Siasat, policie zjistila, že žena naposledy volala z mobilu muže jménem Rajesh, se kterým se potkala na autobusovém nádraží.
Rajesh se živil jako nádeník a pocházel z nedaleké vesnice. Podle jeho advokáta jí telefon jen půjčil, když ho žena na nádraží požádala o pomoc, protože se potřebovala spojit s rodinou. Pak každý odešel svou cestou. Na celou věc by nejspíš brzy zapomněl, kdyby se k ní
indická policie o dva roky později nevrátila. Dva roky trvalo, než přišlo obvinění
V srpnu 2021 podal otec pohřešované ženy nové oznámení, tentokrát pro vraždu. Tvrdil v něm, že Rajesh jeho dceru strčil do řeky Kávérí nedaleko posvátného místa Paščimaváhiní u města Šrírangapatna. Regionální deník
News Karnataka uvádí, že Rajeshe zatkli 12. srpna 2021. Podle indické redakce mediální platformy Brut se navíc objevili dva lidé, kteří tvrdili, že se jim k činu přiznal.
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Vyšetřovatelé přišli i s motivem. Rajesh se měl údajně chtít oženit s jinou ženou a Manju mu podle nich stála v cestě. Policie sepsala obžalobu z vraždy a ze zničení důkazů, přestože tělo pohřešované ženy nikdy nenašla. Hlavní oporou případu tak zůstal jediný telefonát, výpovědi dvou svědků a přiznání, které muž na policejní stanici podepsal.
Tvrdil, že se přiznal pod vlivem strachu
Rajesh svou vinu od začátku popíral. Podle jeho slov se k vraždě, kterou nespáchal, přiznal jen ze strachu. Jak uvádí
indický týdeník The Week, tvrdí, že ho policisté bili, dávali mu elektrické šoky a vyhrožovali, že zatknou i jeho sestru se švagrem. Web Siasat doplňuje, že ho podle jeho výpovědi kopali botami, a advokát tvrdí, že ho nutili podepisovat papíry připravené vyšetřovateli. Jde zatím o jeho tvrzení, která teprve prověří nezávislé šetření.
Za mřížemi strávil zhruba dva a půl roku. Teprve na začátku roku 2024 ho Vrchní soud státu Karnátaka propustil na kauci. Obvinění z vraždy ale nezmizelo a Rajesh se dál snažil očistit své jméno u soudu. Na obžalobě byl dál uvedený jako muž, který mladou ženu připravil o život.
Stopa je zavedla až do vzdálené vesnice
Případ se obrátil letos v listopadu, kdy se Rajeshův advokát K. B. Natesh doslechl, že pohřešovaná žena navštívila dům svého otce v Pándavapuře a zase odešla. Vydal se do okolí města Nágamangala a s pomocí místního řidiče autorikši ji vypátral v domě, kde bydlela. Pak kontaktoval policii, které ženu předal. Muž, který byl léta obviněný z její vraždy, tak dostal důkaz, na který čekal: Manju je naživu.
Na policii žena vypověděla, že z domova odešla dobrovolně. Rodina ji podle jejích slov nutila do manželství, ve kterém nebyla šťastná, a tak utekla s mužem, kterého milovala. Vzali se, nějakou dobu žili v sousedním státě Tamilnádu a pak se usadili v Karnátace.
„Nevěděla jsem, že můj otec podal oznámení o pohřešování a vraždě,“ řekla podle týdeníku The Week novinářům. Rajeshe podle svých slov vůbec neznala a je připravená vypovídat v jeho prospěch.
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Policie ženu po výslechu umístila do azylového domu pro ženy. Okresní policejní šéfka V. J. Šóbharání novinářům řekla, že jde o velmi vzácný případ. Rajesh si podle jejích slov odseděl ve vazbě třicet měsíců a teď čeká, jak dopadne nové šetření.
Kdo ponese odpovědnost za ztracená léta?
Prověřování původního vyšetřování převzal zástupce policejního ředitele ze Šrírangapatny. Má zjistit, na jakých důkazech obžaloba stála, jak vzniklo Rajeshovo přiznání a jestli s ním policisté opravdu zacházeli tak, jak popisuje. Pod drobnohledem je i tehdejší velitel policie v Pándavapuře, který už odešel do důchodu. Advokát podal také stížnost na otce ženy a na dva svědky, kteří tvrdili, že se jim Rajesh k vraždě přiznal.
Odškodnění je přitom nejisté. Indie podle platformy
Brut nemá obecný zákon, který by lidem neprávem stíhaným zaručoval náhradu. Soudy ji mohou přiznat jen v některých případech, kdy stát poruší základní práva člověka. Rajesh tak po sedmi letech stojí na začátku další dlouhé cesty, tentokrát za tím, aby z jeho jména zmizelo slovo vrah. A celý justiční omyl začal jediným půjčeným telefonem na rušném indickém nádraží. Zdroje: The Week, Siasat, News Karnataka, Brut