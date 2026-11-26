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Rockstar Games údajně potvrdil
Red Dead Redemption 3 a hráči se konečně dozvěděli, kdy se slavná westernová série vrátí. Přesně takový dojem vyvolává video, které se v posledních dnech šíří na TikToku. Příspěvek zveřejněný 21. listopadu 2026 účtem Beyond The Fame získal statisíce zhlédnutí. Jenže při kontrole oficiálních informací se ukazuje zásadní problém. Rockstar žádné takové oznámení nezveřejnil.
Video láká anglickým titulkem „Rockstar Just Confirmed That RDR3 Is Coming In…“, tedy tvrzením, že studio právě potvrdilo příchod třetího dílu. Samotný titulek však neodkazuje na žádnou konkrétní tiskovou zprávu ani veřejné oznámení vývojářů.
Redakčně ověřitelné informace ukazují něco jiného. Take-Two Interactive, mateřská společnost Rockstar Games, zveřejnila 9. listopadu výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2027. Dokument obsahuje také přehled oznámených připravovaných her. Red Dead Redemption 3 v něm vůbec nefiguruje.
To samo o sobě nevylučuje, že studio nad dalším pokračováním přemýšlí nebo na něm interně pracuje. Rozhodně to ale není důkaz, že vývoj probíhá, natož že existuje potvrzené datum vydání.
Spoluzakladatel Rockstaru o Red Dead Redemption 3 skutečně promluvil
Zajímavější než virální tvrzení je skutečné vyjádření Dana Housera, spoluzakladatele Rockstar Games a jednoho z hlavních scenáristů předchozích her série.
Houser v rozhovoru s Lexem Fridmanem, který vyšel 31. října 2025, připustil, že další
Red Dead Redemption pravděpodobně vznikne. Současně však vysvětlil, proč by z toho neměl úplnou radost.
Příběhy Arthura Morgana a Johna Marstona totiž podle něj tvoří jeden uzavřený celek rozdělený do dvou her. Případné pokračování by proto mohlo zasáhnout do příběhu, který považuje za dokončený.
Houser navíc v roce 2020 Rockstar opustil. Jeho slova tak nelze zaměňovat za současné oficiální stanovisko studia. Mluvil o pravděpodobném pokračování úspěšné značky, nikoliv o konkrétním projektu, jehož vývoj by mohl potvrdit.
Právě tady vzniká prostor pro zavádějící interpretace. Mezi tvrzením, že další hra pravděpodobně jednou vznikne, a informací, že vývojáři právě oznámili její vydání, existuje zásadní rozdíl.
Co bude Rockstar dělat po GTA 6?
Spekulace o pokračování Red Dead Redemption získaly další pozornost také díky vydání Grand Theft Auto VI. Hra dorazila na PlayStation 5 a Xbox Series X|S dne 19. listopadu 2026. Fanoušci proto přirozeně začínají řešit, jakému velkému projektu se Rockstar věnuje dál.
Red Dead Redemption představuje jednu z jeho nejúspěšnějších značek. Druhý díl z roku 2018 dokázal oslovit desítky milionů hráčů a dodnes patří mezi mimořádně populární hry s otevřeným světem. Návrat na Divoký západ by tak z obchodního hlediska dával smysl.
Jenže Rockstar zatím veřejně neprozradil, zda bude jeho další velkou hrou právě Red Dead Redemption 3. Neznáme případné zasazení příběhu, hlavního hrdinu ani období, ve kterém by se mohl odehrávat.
Zcela otevřená zůstává také otázka návaznosti na předchozí díly. Red Dead Redemption 2 se odehrává před událostmi prvního Redemption, takže případné třetí pokračování nemusí nutně posouvat děj dál. Rockstar by mohl využít jiné historické období, nové postavy nebo samostatný příběh. To jsou ale zatím pouze možné scenáristické směry, nikoli známé plány studia.
Nepotvrzené jsou rovněž jakékoliv termíny vydání. Pokud někdo dnes uvádí konkrétní rok jako oficiální datum Red Dead Redemption 3, nemá pro takové tvrzení veřejně dostupné potvrzení od Rockstaru nebo Take-Two.
Pro fanoušky westernové série tak zůstává nejdůležitější skutečností vyjádření Dana Housera. Další Red Dead považuje za pravděpodobný, přestože osobně vnímá příběh předchozích dvou dílů jako uzavřený. Jestli se jeho očekávání naplní, zatím nevíme. Virální video z TikToku na tom nic nemění.
Zdroj:
https://www.take2games.com/ir/news/take-two-interactive-software-inc-reports-results-fiscal-4