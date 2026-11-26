Do konce prvního poločasu zbývaly jen sekundy nastavení, když Mojmír Chytil unikal směrem k brance Villarrealu a stoper Renato Veiga ho zastavil zákrokem, po kterém slávistický útočník skončil na trávníku s ranou v obličeji. Srbský sudí Rade Obrenović neváhal a vytáhl červenou kartu. Eden Aréna se nadechla k přesilovce za stavu 0:0. Pak se ozvali slovinští videorozhodčí, Obrenović odběhl k monitoru a červenou proměnil ve žlutou. Ve studiu Nova Sport to Karel Piták shrnul jedním slovem: „Alibi.“ Slavia pak středeční utkání 5. kola ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 prohrála 0:1. Nejen kvůli tomuhle verdiktu. Ale ten jí vzal výhodu, jakou v Lize mistrů dostane málokdo.
Od červené ke žluté během pár minut
Podle
oficiálního zápisu UEFA seděli u obrazovek videorozhodčí Matej Jug a jeho asistent Alen Borošak, oba ze Slovinska. Jejich zásah znamenal, že Villarreal nastoupil do druhé půle v plném počtu. V 62. minutě pak Tajon Buchanan vstřelil jediný gól zápasu.
Slavia se dožadovala penalty, rozhodčí ale na puntík neukázal! #NovaSport | #UCL https://t.co/JyUfjgLr8W— Nova Sport (@novasport_cz)
November 25, 2026
Experti ve studiu Nova Sport, jejichž slova přinesl web Sport.cz, se v hodnocení shodli neobvykle jednoznačně. Ondřej Kúdela řekl, že po udělené červené by do situace nevstupoval, protože VAR „nemá za co opravovat“. Celé rozhodnutí označil za zvláštní a položil řečnickou otázku, co by se pískalo, kdyby se totéž stalo na druhé straně hřiště. Rudolf Skácel připomněl, že Veiga byl posledním hráčem, a dodal, že důvod k intervenci nevidí, protože červenou by nikdo kritizovat nemohl.
Nejostřeji to formuloval Piták: „Buď ne faul, nebo červená. Za mě je to alibi.“ Mířil tím na řešení, které podle něj bylo kompromisem. Sudí faul uznal, ale trest zmírnil na úroveň, která nikoho příliš nepoškodí. Jenže pravidla s takovou střední cestou u podobných zákroků příliš nepočítají.
Chytil situaci v rychlosti pořádně neviděl. Cítil jen ránu a měl pocit, že Veiga zůstal jako poslední bránící hráč. Když si záběr pustil po zápase, řekl, že rozhodnutí „nechápe“.
Co říkají pravidla: zmařená šance a „jasná a zjevná chyba“
Aby se dalo pochopit, proč experti tolik kroutí hlavou, je potřeba oddělit dvě otázky. První zní, zda šlo o zmaření zjevné brankové příležitosti. Druhá, zda měl VAR vůbec důvod do situace vstoupit.
Pravidla fotbalu, která vydává mezinárodní pravidlová rada IFAB, posuzují zmaření zjevné brankové příležitosti podle čtyř kritérií:
vzdálenost mezi místem přestupku a brankou, směr hry, tedy zda útočník mířil k bráně, pravděpodobnost, že útočník udrží nebo získá kontrolu nad míčem, počet a postavení obránců, kteří by mohli zasáhnout.
Pokud jsou kritéria naplněna a přestupek se trestá přímým volným kopem, následuje červená karta. Zmírnění na žlutou pravidla výslovně řeší hlavně v jedné situaci: když obránce fauluje v pokutovém území při snaze hrát míč a nařídí se penalta. Veiga fauloval mimo vápno.
Druhá otázka je pro celý spor klíčová.
Protokol VAR podle IFAB dovoluje videorozhodčím přezkoumat přímou červenou kartu, ale jen tehdy, pokud původní verdikt představuje „jasnou a zjevnou chybu“. VAR tedy nemá hledat lepší rozhodnutí, má zachytit to zjevně špatné. Pokud lze situaci obhájit oběma způsoby, platí původní verdikt z hřiště. Na tomhle stojí Kúdelův argument. Červená byla podle něj obhajitelná, a tím pádem neměl VAR co opravovat. Poslední slovo má podle protokolu vždy hlavní rozhodčí, ale k monitoru ho videorozhodčí posílat neměli. Druhý pohled: hrál Veiga nejdřív míč?
Ne všichni čeští komentátoři vidí situaci stejně. Reportáž iDNES.cz šla proti tvrdému výkladu expertů. Podle jejího autora záběry ukázaly, že Veiga nejprve zády zahrál míč a teprve potom trefil Chytila loktem do hlavy. O zmaření samostatného úniku tedy podle tohoto čtení nešlo.
Sport.cz situaci označil za „hodně spornou“ a naznačil, kde mohl být rozhodující detail. Chytil míč nehrál, zatímco Veiga ho zády „tak nějak“ zahrát stihl.
Přímé vysvětlení sudího zveřejněno nebylo. Zprostředkovaně ho tlumočil trenér Jindřich Trpišovský. Podle něj Obrenović argumentoval tím, že hráč Villarrealu chtěl hrát míč a že nešlo o vyloženou gólovou šanci. Odtud vede cesta ke žluté.
Podle nás ale ani tahle verze neruší hlavní výtku expertů. I když lze zákrok číst dvojím způsobem, právě to z něj dělá situaci, do které VAR podle vlastního protokolu nemá vstupovat. Hraniční moment se nemá přepisovat z jedné hraniční odpovědi na druhou.
Gól, penalta, červená: tři verdikty proti jednomu týmu
Zrušená červená nebyla jediným verdiktem, který Slavia v Edenu proklínala. Neplatil jí gól a v 80. minutě přišla o penaltu. Sudí ji nejdřív nařídil po souboji Nowaka s Gueyem, jenže kontakt podle dostupných informací nastal ještě před rozehráním rohu.
Tady pravidla mluví jasně a je to užitečný kontrast k případu Veigy. Faul spáchaný před uvedením míče do hry nemůže skončit penaltou, protože míč ještě nebyl ve hře. Pokračuje se původním rohem, provinilý hráč může nanejvýš dostat kartu. U Veigy byl míč ve hře a VAR řešil disciplinární trest, tedy úplně jinou kategorii zásahu. U rohu měl VAR „technicky“ pravdu. U Veigy šlo o úsudek, do kterého podle expertů neměl vstupovat.
Spornou zůstala i ruka Costy po střele Davida Juráska. Metodika UEFA trestá hlavně úmyslný dotek nebo nepřirozené zvětšení plochy těla, zatímco paži u těla či v přirozené poloze za přestupek nepovažuje. Trpišovský měl za to, že ruka byla u těla. Jurásek si myslel opak: „Asi byla.“
Eurofotbal.cz s odkazem na statistický účet MisterChip upozornil na kuriozitu. Podle něj šlo o první zápas Ligy mistrů v éře VAR, kdy jednomu týmu v jednom utkání neplatil gól, byla mu odvolána penalta a soupeři zrušena červená karta. Jde o sekundární údaj, ale pokud platí, Slavia se do historie soutěže zapsala tím nejméně záviděníhodným způsobem.
Trpišovský přesto odmítl dělat ze sudích hlavní viníky. Výslovně řekl, že verdikty „nejsou důvod, proč jsme prohráli“. Zároveň mluvil o nepoměru a jiném metru. A neodpustil si poznámku, že VAR jde ve prospěch Slavie jen málokdy.
Prohru si Slavia napsala i sama
Oficiální statistiky ukazují obě strany příběhu:
Slavia Villarreal Střely 13 7 Střely na branku 2 5 Rohy 13 0 Držení míče 51 % 49 %
Třináct rohů a ani jeden proti. Přesto jen dvě střely mířily na branku. Villarreal vystřelil skoro o polovinu méně, ale přesněji, a to rozhodlo. Jurásek to po zápase řekl bez vytáček: Slavia musí využívat šance ze hry.
Redakční linka je proto jasná. Slavia neprohrála jen kvůli Obrenovićovi a jeho slovinským kolegům. Prohrála hlavně kvůli vlastní neefektivitě. Sporný zásah VAR jí ale vzal celých pětačtyřicet minut přesilovky za bezbrankového stavu, tedy přesně ten typ detailu, který v Lize mistrů mění zápasy. Tým, který si šance vytváří, ale neproměňuje, takovou výhodu potřebuje víc než kdokoli jiný.
Dopad na tabulku je tvrdý. Po pěti kolech má Slavia bilanci jedné remízy a čtyř porážek, skóre 5:10 a jediný bod. To ji řadí na 35. místo z 36. Villarreal se výhrou posunul na 24. příčku se šesti body, tedy na poslední pozici, která ještě vede do předkola play-off. Podle ČTK navíc Slavia v Lize mistrů prodloužila sérii bez výhry na 24 zápasů. Zbývají jí Bayern venku 8. prosince, Porto venku a doma Aston Villa.
Protest klub zatím veřejně neoznámil. Pravidla Ligy mistrů sice umožňují podat ho do 24 hodin po zápase, ale disciplinární předpisy UEFA vylučují protesty proti faktickým rozhodnutím rozhodčího. Posouzení faulu mezi ně patří, takže šance na změnu výsledku je prakticky nulová.
Chytil se proto dívá dopředu: „Třeba to zlomíme na Bayernu.“ Trpišovský mluvil o regeneraci a rychlé mobilizaci na ligový Baník. Žlutá karta pro Veigu zůstane v zápisu jako malý řádek. Pro Slavii to ale bylo pětačtyřicet minut fotbalu, které se odehrály jinak, než měly.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl