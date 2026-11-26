jsou přesně ten Karamelové řezy , který člověk čeká spíš na stole u příbuzných než za sklem současné cukrárny. Nejde o drobný dezert na jeden záběr, ale o plech poctivého sladkého: kakaový piškot, pudink, moučník a nahoře karamelový krém ze BeBe sušenky Salka. Dietní zákusek z toho neuděláme. Chuťově ale tahle kombinace funguje, možná až překvapivě samozřejmě.
Karamelové řezy se v domácích sešitech objevují
v různých verzích už pěknou dobu. U jednoho staršího receptu se uvádí příprava 140 minut, jinde se peče na oplatce a krém bývá máslový s karamelem. Tahle varianta je přímočařejší, bez zbytečných ozdob, a na běžný plech se hodí možná líp. Jedna poznámka z praxe: . I Salko musí být opravdu vychlazené pudinková vrstva potřebuje aspoň trochu zatuhnout. Když se to uspěchá, vrchní krém při roztírání ujíždí a radost z pečení se rychle mění v tiché brblání nad stěrkou. Recept na vrstvené karamelové řezy
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut + vaření Salka den předem + chlazení alespoň 2 hodiny Co potřebujeme
Karamel:
Kakaový piškot: 2 ks vejce 200 g cukru krupice 100 ml oleje 2 lžíce horké vody 250 ml mléka 300 g hladké mouky 1 lžičku prášku do pečiva 1 lžičku jedlé sody 2 lžíce kakaa
Pudinková vrstva: 500 ml mléka 2 sáčky vanilkového cukru 2 sáčky vanilkového pudinku 150 g másla
Dokončení: 2 balení BeBe sušenek 200 g másla 1 dávku uvařeného karamelu ze Salka čokoláda na vaření máslo na polevu Postup přípravy karamelových řezů s pudinkem
1.
Salko si udělejte s předstihem, ideálně den před pečením. Zavřenou plechovku ponořte do vody a v obyčejném hrnci vařte 2 hodiny. V tlakovém hrnci stačí přibližně 1 hodina. Potom ji nechte úplně vychladnout a dejte přes noc do lednice.
2. Na korpus vyšlehejte
vejce s cukrem, směs má zesvětlat a trochu nabýt. Přilijte olej, přidejte horkou vodu a mléko. Nakonec vmíchejte mouku, prášek do pečiva, sodu a kakao. Tady už není potřeba šlehat dlouho, spíš jen spojit těsto dohromady.
3. Těsto rozetřete na větší plech vyložený pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 20 až 30 minut. Špejle v tomhle případě pořád poslouží nejlíp. Pudinkovou vrstvu připravíte jednoduše
Karamel ze Salka bez zbytečných komplikací: Lahodný základ do cukroví, krémů i domácích moučníků
4. Část
mléka dejte vařit s vanilkovým cukrem. Ve zbytku mléka rozmíchejte vanilkový pudink, přilijte ho do hrnce a uvařte hustý pudink. Do horkého pudinku pak zašlehejte 150 g másla.
5. Pudink rozetřete na částečně vychladlý korpus a na něj vyskládejte
BeBe sušenky. Nechte asi 1 hodinu zatuhnout. Vypadá to jako drobnost, ale zrovna tady se spěchání moc nevyplácí.
6. Změklé
200 g másla vyšlehejte s dobře vychlazeným karamelem ze Salka do hladkého krému. Ten potom naneste na sušenkovou vrstvu a opatrně rozetřete.
7. Nakonec řezy přelijte čokoládovou polevou z
čokolády a másla. Pokud se vám do polevy nechce, postačí i čokoládové zdobení. Hotový moučník dejte chladit nejméně na 2 hodiny. Když v lednici zůstane déle, bude se krájet líp a vrstvy se hezky usadí. Foto: Cooky.cz, Sladká klasika s nebezpečným talentem: Karamelové řezy zvládnou svést sváteční stůl i obyčejné odpoledne
TIP: Chcete-li čistší řezy, dejte ztuhlý moučník asi na deset minut do mrazáku. Nůž po každém zakrojení otřete, jinak se krém začne tahat přes jednotlivé vrstvy. Často kladené otázky o karamelových řezech
Musí tam být BeBe sušenky?
Nemusí. V řezech ale vytvoří příjemnou mezivrstvu a trochu je zpevní. Nahradit se dají máslovými sušenkami, jen je dobré počítat s tím, že výsledek může být měkčí nebo naopak sušší. Záleží na konkrétním druhu.
Dá se udělat krém bez Salka?
Dá, ale nebude to klasická podoba karamelových řezů. Použít lze třeba karamelový pudinkový krém. Bude lehčí, jen ne tak hutný a chuťově plný.
Proč vařit Salko den předem?
Horké ani vlažné Salko se s máslem nevyšlehá dobře. Krém se může srazit nebo zůstat řídký. Vychlazený karamel je pevnější a při přípravě krému se chová spolehlivěji.
Jak dlouho vydrží v lednici?
V lednici počítejte přibližně s
2 až 3 dny. Druhý den bývají řezy často nejlepší, protože sušenky změknou a vrstvy se propojí.
Vánoční poleno s jemnou karamelovou náplní: Originální alternativa ke klasickým svátečním dortům
Královský medovník není jen na oslavu. Medové těsto a krém fungují stejně dobře i ke kávě
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie