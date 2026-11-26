Podívejte se na několik osvědčených triků, díky kterým bude čištění vaší trouby hračkou. Navíc jsou všechny přírodní a každá hospodyňka je má vždy po ruce.
Trouba patří ke kuchyňským spotřebičům, jejichž čištění dá asi tu největší práci. S těmito jednoduchými postupy
si však ušetříte namáhavé drhnutí a její čištění nebudete muset stále odkládat. Navíc vám poradíme, jaké přírodní prostředky jsou v boji s mastnotou a připáleninami nejúčinnější, a vy se tak můžete vyhnout zbytečnému použití agresivní chemie. Síla se uvolní při zahřátí trouby
Čistíte vaši troubu pravidelně, nebo patříte k těm, kteří to stále odkládají, protože se jim do časově náročného čištění nechce? Pak vězte, že
s těmito prostředky si ušetříte zdlouhavé drhnutí. Stačí je jen nanést na povrch trouby a nechat působit. Před samotným čištěním vyndejte z trouby všechny pohyblivé části a rošty, ty vyčistíte nejlépe ve dřezu.
Jedním z osvědčených postupů je podle serveru
Webniusy čištění obyčejnou solí. Vnitřek trouby posypte silnější vrstvou soli a zahřejte ji přibližně na 50 °C. Nechte několik minut působit. Poté nechte troubu vychladnout a vyčistěte ji pomocí vlhké houbičky. Pasta z jedlé sody čistí troubu i rošty
Další účinný způsob čištění trouby uvádí také web
TheKitchn. V misce smíchejte jedlou sodu s troškou vody, aby vznikla hustá pasta. Tou potřete ta nejhorší místa v troubě a nechte působit alespoň po dobu 12 hodin. Následně vlhkým hadříkem setřete co nejvíce zaschlé sody s usazeninami. Nakonec postříkejte octem, reakcí se zbylou jedlou sodou vznikne pěna, která pomůže odstranit zbylou špínu. Vše důkladně vytřete hadříkem. Před čištěním troubu vypněte a nechte vychladnout, ocet nepoužívejte na smalt ani hliníkové části a pokyny výrobce dodržujte. Fotografie: Freepik
Rošty můžete rovněž potřít pastou z jedlé sody, nechat ideálně přes noc působit a poté zastříkat octem.
Připáleniny pak půjdou jednoduše dolů. Na webu Svět kreativity se můžete podívat na jiný geniální trik na účinné čištění roštu. Pokud však přece jen dáváte přednost běžným chemickým čističům, nezapomeňte vždy používat gumové rukavice a místnost dobře větrat.
Článek
Trouba i rošty se dají vyčistit bez chemie. Poslouží i jedlá soda a ocet pochází z webu Světkreativity.