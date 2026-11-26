Před Vánoci objednávají lidé dárky z několika internetových obchodů najednou a snadno ztratí přehled o tom, který balík mají zaplatit. Právě tehdy přicházejí podvodné balíky na dobírku, které adresát nemusí přebírat ani platit. Když naopak firma pošle bez objednávky zboží zdarma, spotřebitel si ho smí nechat a nemusí nic vracet. V obou situacích záleží na detailech, které rozhodují o tom, jak se zachovat.
Podvodné dobírky chodí na skutečnou adresu
Muž ze Žďárska zaplatil dobírku na jméno své manželky, protože si myslel, že si něco objednala. Až po rozhovoru s ní zjistil, že žádný balík nečekala, a v krabici ležela jen laciná mikina. Podobně dopadla žena u Jihlavy, která za neobjednanou zásilku dala přes 1 000 Kč, a jiný muž zaplatil kurýrovi 3 500 Kč za balík od neznámé firmy. Jde o loňské případy z Vysočiny, které popsala policie, jenže stejný podvod se před Vánoci opakuje dál.
Podvodníci totiž spoléhají na předvánoční shon a nepozornost. Zásilka dorazí běžnou kurýrní službou nebo do výdejního boxu na skutečné jméno a přesnou adresu, proto na první pohled působí jako očekávaný balík. Odesílatel ale na štítku chybí, je uveden nepřesně, případně jde o zahraniční firmu, a u balíku scházejí reklamační údaje. Teprve po zaplacení a rozbalení se ukáže, že uvnitř jsou bezcenné nebo nesmyslné předměty.
Dobírku stačí před zaplacením ověřit
Samotné jméno na krabici ani známý dopravce nic nezaručují. Před zaplacením je proto potřeba porovnat odesílatele, částku dobírky a číslo zásilky s potvrzením objednávky. Co nejde přiřadit k žádné objednávce, se zkrátka nepřebírá a neplatí, protože odmítnout dobírku nic nestojí. Za člena rodiny má smysl platit až po krátkém ověření u něj, zda balík opravdu čeká a zda sedí částka.
Jinak funguje vyzvedávání ve výdejním boxu. Tam se totiž dobírka platí dřív, než jde schránka otevřít a balík prohlédnout. Kontrola odesílatele i částky tak musí proběhnout předem v aplikaci dopravce nebo v potvrzovacím e-mailu z obchodu.
Zboží poslané zdarma bez objednávky se nevrací
Úplně jiná pravidla platí v případě, kdy podnikatel pošle spotřebiteli zboží, které si neobjednal a které nic nestojí. Občanský zákoník říká jasně, že takovou věc spotřebitel nemusí vracet ani firmě dávat vědět. Smí si ji nechat a normálně ji používat.
Tohle pravidlo má ale přesné meze, aby si ho lidé nespletli s jinými situacemi. Platí jen pro zboží od firmy, které nic nestojí, jenže dobírka je pravý opak, protože tam firma chce peníze a takový balík se prostě nepřebírá. Neplatí ani pro zásilku doručenou omylem, tedy na cizí jméno nebo patřící sousedovi. Takový balík si nechat nelze, vrací se dopravci nebo se předá adresátovi. A neobjednaným zbožím není ani dárek, který byl součástí skutečné objednávky.
Podvodníci zkoušejí i jiný obsah nebo falešné zprávy
Někdy si člověk zboží opravdu objedná, jenže po zaplacení dobírky najde uvnitř jiný a levnější výrobek. Může jít o chybu při vyřízení objednávky, proto je potřeba obsah vyfotit, schovat obal se štítkem a žádat po prodejci nápravu. Když prodejce nekomunikuje a okolnosti nasvědčují podvodu, řeší případ Policie České republiky.
Vedle balíků chodí také falešné SMS a e-maily od údajných dopravců s výzvou k doplnění adresy nebo zaplacení drobného poplatku. Odkaz vede na podvržené stránky cílící na údaje z karty nebo bankovnictví, i když zpráva přijde v době, kdy člověk balík skutečně čeká. Stav zásilky tak má smysl ověřovat jen v oficiální aplikaci dopravce nebo na jeho webu zadaném přímo do prohlížeče.
Při zaplacené dobírce pomohou schované doklady
Když už člověk za podvodnou dobírku zaplatil, je nutné schovat obal se štítkem, obsah zásilky, doklad o platbě i komunikaci a ozvat se dopravci a policii. Kdo zadal údaje karty nebo přístupy do bankovnictví na podvodné stránce, hned volá do své banky přes její oficiální linku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (policie.gov, tydenikpolicie, zakonyprolidi).