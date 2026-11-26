Kam vyrazit na nejkrásnější vánoční trhy v Rakousku? Vídeň, Salcburk nebo Innsbruck? Tohle jsou tři města, která byste na výletech za kouzelnou vánoční atmosférou neměli opomenout!
Nejkrásnější vánoční trhy 2026 v Rakousku: Adventní čas v Rakousku dýchá nostalgií a tradicemi
Čas adventu je v Rakousku skoro jako samostatná sezóna. Když v listopadu ze stromů spadnou poslední listy, v Salcburku a Innsbrucku se v tradičních dřevěných stáncích začne točit svařené víno a slavnostně se rozsvítí Vídeň.
Pro milovníky předvánočního času z Česka se jedná o jeden z nejdostupnějších zimních výletů, který se dá časově zvládnout na otočku. Těm, co mají čas, doporučuji výlet prodloužit o pár dnů a zažít romantický víkend, kdy můžete kromě adventních trhů vyrazit také za zimní turistikou nebo lyžovačkou. V tomto cestovatelském průvodci najdete přehled nejoblíbenějších vánočních trhů v Rakousku.
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Vídeň: radnice i zámek Schönbrunn
Jaké jiné rakouské město zařadit na první příčku nejkrásnějších vánočních trhů než Vídeň? Ta nabízí hned několik výrazných adventních míst v historických kulisách a ve svátečně osvětlených ulicích. Nejznámější vánoční trh stojí před radnicí na Rathausplatzu. Dominantou vánočních trhů je velký vánoční strom a nasvícená novogotická fasáda. Romantické dřevěné stánky nabízejí ozdoby, dárky, rukodělné výrobky a všude se line příjemná vůně punče, pečených kaštanů a sladkého pečiva.
Jinou scenérii nabízí trh u zámku Schönbrunn, kde císařský areál dodává celé prohlídce jiný rámec a hodně prostoru tu mají řemeslné výrobky a tradiční dekorace.
Trh na Rathausplatzu probíhá od 13. listopadu do 26. prosince 2026, u Schönbrunnu běží od 6. listopadu 2026 do 6. ledna 2027.
- Komu sedne: Párům, rodinám i lidem, které baví architektura a chtějí si naplánovat víkend u vícero trhů.
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Salcburk: advent pod Alpami
Nádherné historické centrum, dechberoucí scenérie vrcholků Alp, úzké uličky a vůně Vánoc. To nabízí Salcburk. Zastavte se, nadýchněte se kouzelné atmosféry a užijte si příjemný předvánoční čas. Největší adventní trh se rozkládá na náměstích Domplatz a Residenzplatz.
Návštěvníci tu najdou místní zvyky, poslechnou si tradiční vánoční koledy zpívané sbory, nechybí ani věžní troubení a živé betlémy. Advent v Salcburku navazuje na hudební tradici města. Na zahřátí i na zub nechybí teplé nápoje, rakouské pečivo ani řemeslné zboží.
Salcburský Christkindlmarkt v sezoně 2026/2027 trvá od 19. listopadu do 1. ledna 2027, takže se dá stihnout i mezi svátky.
- Komu sedne: Těm, kdo hledají klidnější, romantičtější podvečery a chtějí spojit trhy s procházkou alpským městem.
Innsbruck a tradiční tyrolské trhy
Dalším horským městem s tradičními adventními trhy, které stojí za to navštívit, je Innsbruck. Hlavní trh se rozprostírá ve Starém městě pod Zlatou stříškou (Goldenes Dachl), kde v úzkých středověkých uličkách visí pohádkové postavy.
Moderní vánoční trhy jsou umístěné na Marktplatzu u řeky Inn. Co určitě nesmíte při návštěvě Innsbrucku opomenout, je trh na Hungerburgu. Sem se pohodlně dostanete lanovkou a můžete se kochat scenériemi Alp – ve večerních hodinách je tu krásný výhled na rozsvícené město. Výhodou Innsbrucku je, že návštěvu trhu jednoduše propojíte s lyžováním nebo zimní turistikou. Při procházkách nebo výletech nezapomeňte navštívit menší tyrolské trhy v Rattenbergu, Kufsteinu nebo Hallu.
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Vánoční trhy v Innsbrucku v sezoně 2026/2027 mají několik různých termínů podle jednotlivých lokalit. Hlavní trh ve Starém městě probíhá od 15. listopadu do 23. prosince 2026, trh na Marktplatzu od 15. listopadu do 23. prosince 2026 a horský trh na Hungerburgu od 20. listopadu 2026 do 6. ledna 2027. Díky tomu si můžete adventní atmosféru užít i po Vánocích.
- Komu sedne: Milovníkům horských scenérií, romantických večerních procházek a tradičních adventních trhů. Skvělou volbou je také pro ty, kteří chtějí spojit vánoční výlet s jízdou lanovkou, zimní turistikou nebo lyžováním.
Tip redakce Planety ekonomiky
Chystáte-li se na vánoční trhy do Rakouska, zkuste si výlet naplánovat na všední den. Vyhnete se tak víkendovým davům a kouzlo historických měst si budete moci vychutnat v klidnější atmosféře. Dopravu a ubytování si rezervujte s předstihem, adventní termíny jsou velmi žádané. Nezapomeňte si také ověřit aktuální otevírací dobu jednotlivých trhů, pokud plánujete cestu mezi vánočními svátky.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz