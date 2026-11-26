Foto: Magnific
Pět milionů odinstalací za pouhých 72 hodin a titul nejodinstalovanější hry všech dob. Právě takové tvrzení se několik dní po vydání
Grand Theft Auto VI začalo šířit na sociálních sítích. Virální příspěvky naznačují, že hráči masově opouštějí očekávanou novinku od Rockstar Games kvůli příliš realistické hratelnosti. Problém je v tom, že nikdo zatím nepředložil důvěryhodná data, která by tak rozsáhlý odchod hráčů potvrzovala.
Jedním z příspěvků, které zprávu šíří, je publikace profilu MO’S MIND VAULT. Autor tvrdí, že GTA 6 překonalo hranici pěti milionů odinstalací během prvních tří dnů od uvedení na trh. Příspěvek doprovází kritika hráčů, kterým údajně vadí komplikovanější kradení automobilů, přehnaný realismus nebo přílišný důraz na vztahy mezi hlavními postavami.
Objevuje se dokonce označení „simp simulator“, kterým někteří komentující zesměšňují romantickou rovinu příběhu. Jiní naopak kritizují nedostatečný realismus některých efektů, například při leteckých nehodách. Samotný příspěvek ale neuvádí žádný průzkum, reprezentativní soubor hráčů ani zdroj statistik odinstalací.
GTA
Foto: Magnific
Počet odinstalací GTA 6 se mění, důkazy stále chybějí
Na celé záležitosti je pozoruhodné, jak rychle se mění samotné číslo. Některé zahraniční příspěvky nejprve hovořily o třech milionech odinstalací během 48 hodin. Další varianty už uváděly pět milionů za 72 hodin a později se objevilo dokonce šest milionů. Žádná z těchto hodnot však není podložena veřejně dostupnými statistikami.
Rockstar Games ani mateřská společnost Take-Two Interactive dosud nezveřejnily počet uživatelů, kteří si GTA 6 ze svých konzolí odstranili. Podobné souhrnné údaje neposkytly ani společnosti Sony a Microsoft.
Právě původ statistik je zásadní. Pokud někdo tvrdí, že konkrétní hru odinstalovalo pět milionů lidí, měl by vysvětlit, odkud údaje pocházejí, jak byly získány a zda zahrnují všechny platformy. Bez takových informací nelze ověřit ani samotný počet, natož historický rekord.
Navíc není totéž počet odinstalací a počet hráčů, kteří s hrou definitivně skončili. Jeden člověk může stejnou hru odstranit a následně znovu nainstalovat. Jednotlivé události odinstalace tak nemusí odpovídat počtu unikátních uživatelů.
Je také možné, že někteří hráči
GTA 6 skutečně odinstalovali, protože jim jeho hratelnost nevyhovuje. Z virálních příspěvků ale nelze zjistit, kolik takových lidí je a zda představují významnou část zákazníků. Rekordní prodeje a problém s místem na disku
Proti představě katastrofálního startu stojí oficiální ekonomické výsledky. Take-Two Interactive oznámilo 20. listopadu 2026, že GTA 6 během prvního dne utržilo podle firemních odhadů 3,79 miliardy dolarů. Společnost zároveň uvedla, že ještě před vydáním prodala 32,5 milionu kopií. Podle vydavatele jde o největší uvedení zábavního produktu v historii.
Hra vyšla 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Obrovský komerční úspěch samozřejmě nevylučuje, že část zákazníků může být zklamaná. Bez statistik ale nelze určit skutečný rozsah nespokojenosti ani případných odinstalací.
Zajímavým detailem je také velikost hry. Rockstar oficiálně uvádí požadavek až 212 GB volného prostoru podle konkrétního zařízení. Na konzolích s menším úložištěm proto GTA 6 zabírá značnou část dostupné kapacity.
To přináší další možné vysvětlení. Hráč může hru odstranit pouze dočasně, aby získal místo pro jiný titul. Odinstalace nemusí znamenat reklamaci, ztrátu zájmu ani negativní hodnocení. Digitálně zakoupená hra mu přitom zůstává v knihovně a může ji později znovu stáhnout.
Samotný počet smazání by proto nebyl dostatečným měřítkem úspěchu. Pro pochopení skutečného zájmu by bylo užitečnější sledovat vývoj aktivní hráčské základny, dobu hraní, počet vrácených nákupů nebo dlouhodobé zapojení uživatelů.
Ani srovnání pěti milionů údajných odinstalací s 32,5 milionu předprodejů by nedokázalo určit, kolik procent hráčů hru opustilo. Počet prodaných kopií totiž není totožný s počtem instalací nebo jedinečných hráčů.
Příběh o nejodinstalovanější hře historie tak zatím vypovídá více o rychlosti šíření informací na sociálních sítích než o samotném GTA 6. Kritika některých herních mechanismů může být skutečná a oprávněná, avšak spojovat ji bez důkazů s miliony odcházejících hráčů je zavádějící.
Dokud Rockstar, provozovatelé konzolových platforem nebo důvěryhodná analytická společnost nezveřejní odpovídající údaje, zůstává pět milionů odinstalací pouze neověřeným internetovým tvrzením.
Zdroj:
https://www.take2games.com/ir/news/grand-theft-auto-vi-shatters-entertainment-box-office-records
https://support.rockstargames.com/articles/M6h7B5fJZMwG1dnzQkt4Z/grand-theft-auto-vi-installation-requirements