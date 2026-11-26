Charles Oliveira nastoupí 12. prosince 2026 v Las Vegas proti Diegu Lopesovi. Má soupeře, má termín, má i pás, který bude v kleci obhajovat. Před mikrofonem ale začal mluvit o muži, se kterým nemá domluveného vůbec nic. Rozkreslil si dvě varianty cesty k titulu lehké váhy a v jedné se objevuje jméno, které ho v dubnu 2024 připravilo o výhru nejtěsnějším možným rozdílem. Redakce MMAmag k tomu položila jeho vlastní slova z července a výsledkový dokument z Nevady.
Do Bronx rozdal karty za celou divizi
Charles Oliveira, 37letý brazilský bojovník v lehké váze do 70 kg s bilancí 37-11-0 a jedním neplatným zápasem, to řekl v rozhovoru pro oficiální kanál UFC Brasil. Jeho slova přetiskl 24. listopadu 2026 brazilský server AgFight.
„Bezpochyby se s Armanem ještě potkám. Když přejdu přes Diega, buď prorazím bublinu a půjdu rovnou s Gaethjem o pás, protože máme historii a prodávám víc. Myslím ale, že Justin ukončí kariéru. A pak to bude Charles Oliveira proti Armanovi o pás. Ano, my o vakantní titul.“
Arman Tsarukyan je 30letý arménský bojovník v lehké váze s bilancí 24-3-0. V oficiálním žebříčku UFC je k 25. listopadu 2026 druhý, Oliveira třetí a šampionem lehké váhy zůstává Justin Gaethje. UFC je největší organizace MMA na světě a zápasy ohlašuje ona, ne bojovník v rozhovoru.
Jenže o stejné věci mluvil Oliveira v červenci 2026 úplně jinak.
V červenci chtěl čekat, v listopadu už má náhradníka
Ze dvou textů AgFightu, které má redakce MMAmag k dispozici, plyne obrat za čtyři měsíce. 13. července 2026 server citoval Oliveiru z podcastu Direto de Vegas: „Nemám vůbec naspěch. Jdu za titulem, to je to, co chci, a tohle je zápas, který se má udělat. Takže jestli to bude příští rok, není v tom žádný problém, počkáme.“ Tehdy byl ochoten čekat na Gaethjeho. V listopadu už nabízí variantu, ve které šampion ze hry mizí.
Gaethje k tomu v září 2026 v podcastu Flagrant podle přepisu, který zveřejnil MMA Junkie, uvedl, že se o další obhajobě nerozhodl a že půjde o obchodní a životní rozhodnutí. Na Oliveirův listopadový scénář veřejně nereagoval. Historii spolu přitom mají: 7. května 2022 na turnaji UFC 274 Oliveira Gaethjeho porazil škrcením zezadu v 1. kole.
Proč zrovna Tsarukyan, vysvětluje jeden papír z Nevady.
Jeden bodovací lístek, který Brazilci nedá spát
Z výsledkového dokumentu Nevadské atletické komise k turnaji UFC 300 z 13. dubna 2024, který redakce MMAmag prošla, plyne v řádku Oliveira versus Tsarukyan rozdělené rozhodnutí rozhodčích se skóre 29-28, 28-29, 29-28. Tříkolový zápas, tři bodovací lístky, dva z nich pro Tsarukyana. Jeho výhra je platná a zároveň nejtěsnější, jaká existuje.
Česká stopa na tom turnaji taky byla. Jiří Procházka, český bojovník v polotěžké váze do 93 kg, porazil podle téhož dokumentu Aleksandara Rakiće technickým knockoutem ve 2. kole v čase 3:17.
Co z toho má razítko a co jen mikrofon
ANALÝZA V oznámení UFC ze 4. října 2026 redakce MMAmag dohledala jediný potvrzený Oliveirův zápas: proti brazilskému bojovníkovi Diegu Lopesovi, a to o titul BMF, což není totéž co pás šampiona lehké váhy. Turnaj UFC 335 se koná 12. prosince 2026 v Las Vegas, hlavní část turnaje startuje v 18:00 tichomořského času, tedy v Česku ve 3:00 v noci na 13. prosince 2026. Tsarukyan jako Oliveirův soupeř v žádném oficiálním oznámení organizace nefiguruje.
Bojovník, který jmenuje dalšího soupeře dřív, než odbyde ten nejbližší, nedělá matchmaking. Staví si lepší startovní pozici pro případ, že se titul opravdu uvolní. Dalo by se namítnout, že na takové řeči má Oliveira díky jménu a bilanci právo. Jenže o uvolněném titulu nerozhoduje prodejnost, nýbrž organizace, a ta zatím neoznámila ani to, že by měl být volný. Oliveira má hotový plán na pás, který nikdo neuvolnil. 12. prosince 2026 se ukáže, jestli ho vůbec bude mít komu předložit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek