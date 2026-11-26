Stojíte před regálem s kávou. Vedle velké sklenice známé značky je menší balení s logem obchodu za výrazně nižší cenu. Platíte u dražší kávy za lepší chuť, nebo hlavně za jméno? Odpověď hledali testeři, kteří při ochutnávání neviděli jedinou etiketu.
Vítěz pochází z regálu Tesca
Redakce arecenze.cz v listopadu 2026 ochutnala poslepu sedm klasických instantních káv. Pět testerů dostalo vzorky v očíslovaných šálcích a názvy se dozvědělo až po sestavení pořadí. Hodnotili vůni, rychlost rozpouštění, chuť samotné kávy i s trochou mléka, dochuť a celkový dojem. Chuť je věc osobní, výsledek proto odráží dojem pěti lidí.
Nejlépe dopadla káva Tesco Original, vlastní značka Tesca, se známkou 8 z 10. Testerům chutnala hořce a čistě bez kyselosti a v dochuti cítili karamel až kakao. Rozpustila se skoro okamžitě. Slabší byla jen vůně, spíš typicky instantní.
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Těsně za ní skončil Jacobs Krönung Signature se 7,5 bodu z 10. Patřil ke vzorkům, které nejvíc připomínaly klasickou kávu, a některým testerům připomněl i kávu ze zrnek. Příjemně voněl, chutnal silněji a kávový zůstal i s mlékem, na rozdíl od vítěze byl ale lehce kyselý. Vítěz je proti němu výrazně levnější, v přepočtu na stejné množství ale patří k dražším kávám testu.
O pořadí rozhodla kyselost
Řada lidí vnímá kyselost v kávě jako vadu. Kyselinka ale kyselince nerovná: jemná oživí chuť, kdežto ostrá se drží na jazyku a stahuje ústa.
Podle publikace Svět kávy, vydané s podporou ministerstva zemědělství, jsou instantní kávy na českém trhu většinou směsi s převahou robusty nebo čistá robusta, a to hlavně kvůli ceně. Robusta chutná zemitěji a hořčeji a kyselin má méně, arabika je aromatičtější a kyselinku mívá. Kyselé tóny může zesílit i velmi světlé pražení, tmavé pražení je naopak tlumí a přidává hořkost.
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Kyselost byla hlavní výtkou i u tří káv na konci pořadí. Šlo o privátní značky dalších tří řetězců a u té nejhůř hodnocené nepomohlo ani mléko. Které kávy to byly, se dočtete v původním testu mezi zdroji pod článkem.
Kolik stojí stejné množství kávy
Ceny z testu platily k listopadu 2026 a v obchodech se mohou lišit, třeba kvůli akcím. Balení mají různou hmotnost, a tak se vyplatí srovnávat cenu za 100 gramů.
Káva Body z 10 Cena za 100 g Cena balení Bellarom Classic 6,5 64,95 Kč 129,90 Kč (200 g) Nescafé Classic 6 69,50 Kč zhruba 139 Kč (200 g) Tesco Original 8 89,90 Kč 89,90 Kč (100 g) Jacobs Krönung Signature 7,5 130 Kč 260 Kč (200 g) Přečtěte si také: Česká pošta už nechce žít jen z dopisů: Po ztrátě 2 miliard Kč plánuje v menších obcích prodávat i běžné zboží
Za 200 gramů Jacobsu zaplatíte 260 Kč. Stejné množství vítězné kávy, tedy dvě menší balení, vyjde na 179,80 Kč. Jacobs je tak o 80 Kč dražší, v přepočtu na 100 gramů o 40 Kč.
Na regálu má vítěz díky menšímu balení nejnižší cenu. V přepočtu na 100 gramů je ale po Jacobsu druhou nejdražší kávou testu a ostatní vzorky včetně Nescafé Classic a zbylých privátních značek vycházejí levněji. Kdo chce za své peníze co nejvíc chuti, může podle redakce sáhnout po třetím Bellaromu Classic z Lidlu. Byl kyselejší a slabší, s mlékem ale o něco lepší.
Co se skrývá v granulích
Instantní káva vzniká z pražené kávy, ze které se vodou vyluhuje extrakt. Ten se zahustí a vysuší. Rychlejší a levnější je sušení rozprašováním v horkém vzduchu, vysoká teplota ale může ubrat chuti i vůni. Vzniklý prášek se často spojuje do granulí, které se rychleji rozpouštějí.
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Typické krystalky ve sklenici prozrazují sušení mrazem. Zmrazený koncentrát při něm ve vakuu přijde o led, a proto si zachová víc vůně. Výroba je ovšem dražší a spotřebuje víc energie.
Krystalky instantní kávy vznikají sušením mrazem, které zachová víc vůně než levnější sušení horkým vzduchem. Ilustrační foto. Zdroj: Karyna Panchenko / Unsplash.
Co smí instantní káva obsahovat, určuje vyhláška č. 187/2023 Sb., platná od 1. července 2023. Podle ní lze jako instantní kávu označit kávový extrakt, který v sušené podobě, tedy jako prášek nebo granule, musí mít nejméně 95 % hmotnosti sušiny na bázi kávy. Jiné látky než ty z extrakce kávy obsahovat nesmí a vyhláška v něm výslovně zakazuje i přídavek kávovin, tedy kávových náhražek.
Lžička, horká voda a suché místo
Vodu po dovaření nechte chvilku odstát, aby měla zhruba 95 °C. Do šálku obvykle stačí lžička nebo dvě. Kdo nemá rád kyselou chuť, může přilít trochu mléka. V testu mléko kyselost u většiny káv aspoň trochu zjemnilo, nejvíc u levnějších kyselejších vzorků.
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Otevřené balení vždy pečlivě zavřete a uložte do suché spíže nebo skříňky. Když se granule slepují do hrudek, nasály vlhkost a taková káva může začít plesnivět.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-187, https://www.mze.gov.cz/public/portal/mze/-q341147—CMAad1QF/jak-pozname-kvalitu-svet-kavy, https://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2019/12/kava1.pdf, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-instantni-kava-ususene-aroma-40171273, https://www.vareni.cz/magazin/tajemstvi-instantni-kavy, https://forbes.cz/hlavne-ne-kyselou-proc-cesi-nepochopili-vyberovou-kavu-a-proc-se-vyplati-ji-zkusit/, https://www.arecenze.cz/clanky/otestovali-jsme-7-klasickych-instantnich-kav-listopad-2026-tesco-porazilo-jacobs-kavu-z-kauflandu-nezachranilo-ani-mleko/