jsem dlouho brala jako pečení z nouze. Takový koláč na plech, který se udělá ve chvíli, kdy není čas, chuť ani trpělivost vytahovat váhu a pouštět se do složitějšího těsta. Jenže tohle hodnocení mu křivdí. Pořád mám před očima babičku, jak ho míchala v kuchyni: Perník žádné vážení na gramy, žádné poznámky v sešitě, jen hrnek, mísa a ruka, která věděla. Z trouby potom vytáhla tmavý měkký perník, voněl po skořici a perníkovém koření tak výrazně, že se ta vůně držela v domě ještě dlouho. Od té doby se k němu vracím docela často. Je jednoduchý, to ano. Obyčejný ale ne.
Na tomhle receptu mám ráda hlavně to, že nevyžaduje skoro žádné manévry. Všechno se zamíchá v jedné míse,
a poleva z hrnek nahradí kuchyňskou váhu hořké čokolády z něj udělá , který nevypadá jen jako rychlá buchta na doma. Babička do těsta dávala jedlou sodu místo kypřícího prášku a perníkové koření nosila z trhu v obyčejném papírovém sáčku. Já to beru podle toho, moučník co zrovna najdu ve spíži.
Můj tip zní: Pokud chcete perník vláčný a bez propadlého středu, nedávejte do těsta studené mléko nebo vodu rovnou ze spíže. Tekutina by měla být vlažná. Studená zpomalí rozpouštění cukru a těsto se hůř spojí i provzdušní. Kakao je lepší prosít rovnou s moukou. Když se jen nasype z krabičky, často v něm zůstanou malé hořké hrudky a v hotovém perníku jsou pak zbytečně cítit. Recept na vláčný hrnečkový perník s polevou z hořké čokolády
Celkem: přibližně 1,5 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek vlažné vody nebo mléka 1/2 hrnku oleje (slunečnicového nebo řepkového) 1 vejce 1 sáček vanilkového cukru 2 lžíce holandského kakaa 1 sáček kypřícího prášku do perníku (nebo 1 lžička jedlé sody) 2 lžičky perníkového koření (nebo směs skořice, hřebíčku, badyánu a muškátového oříšku)
Poleva: 100 g hořké čokolády (min. 70 % kakaa) 2 lžíce másla nebo smetany ke šlehání Postup přípravy hrníčkového perníku s čokoládovou polevou
1. Troubu předehřejte na
170 stupňů. Péct můžete na horkovzduch, nebo klasicky shora a zdola. Plech či formu vyložte pečicím papírem. Pokud doma zrovna není, stačí formu vymazat trochou oleje a vysypat moukou. Perník se potom při krájení nebude zbytečně trhat.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, kakao a kypřící prášek do perníku, případně jedlou sodu. U kakaa se prosévání opravdu vyplatí, protože se často drží v drobných hrudkách. Přidejte perníkové koření a vanilkový cukr a suchou směs jen krátce promíchejte.
3. V menší misce prošlehejte
vejce, cukr, olej a vlažnou vodu nebo mléko. Není potřeba vytahovat mixér, obyčejná metla nebo vidlička stačí. Důležité je, aby se suroviny spojily a v misce nezůstávaly větší kousky nerozmíchaného vejce.
4. Tekutou část nalijte k sypkým surovinám a promíchejte na hladké, lehce lesklé těsto. Mělo by být o něco hustší než těsto na muffiny, ale pořád tekuté. S perníkem nemusíte zacházet jako s piškotem, snese i trochu důraznější promíchání.
5. Těsto nalijte do připravené formy a povrch uhlaďte stěrkou nebo navlhčenou lžící. Vložte do vyhřáté trouby a pečte
35 až 45 minut. Nejlepší kontrola je stále špejle: po zapíchnutí do středu má vyjít čistá. Povrch by se měl po jemném stisknutí prstem vrátit zpátky.
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6. Upečený perník vyndejte z trouby a nechte ho
30 minut chladnout přímo ve formě. Když se vyklopí ještě horký, může se uprostřed propadnout nebo popraskat víc, než by bylo potřeba. Těch pár minut čekání se tady vyplatí. Teď si připravíme polevu
1. Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a dejte ji do menšího hrnce spolu s
máslem nebo smetanou. Zahřívejte na co nejnižším plamenu a průběžně míchejte. Čokoláda nesnáší prudké teplo, snadno se srazí a ztratí lesk. Jakmile je poleva hladká, hrnec hned odstavte.
2. Vychladlý perník přelijte čokoládovou polevou a rozetřete ji po povrchu stěrkou nebo lžící. Při pokojové teplotě zatuhne zhruba za
20 až 30 minut. Když spěcháte, případně chcete pevnější čokoládovou vrstvu, dejte perník asi na 10 minut do lednice. Foto: Cooky.cz, Vůně dětství v každém kousku: Domácí perník s medem a kořením, který vydrží měkký celý týden
Tipy redakce: Soda místo prášku: Pokud máte raději tmavší perník s výraznější chutí, vyměňte kypřící prášek do perníku za jedlou sodu. Stačí jedna lžička. Soda reaguje s kakaem a těsto díky tomu získá sytější barvu i chuť. Koření podle chuti: Hotové perníkové koření je praktické a funguje dobře, hlavně když chcete mít pečeno rychle. Domácí směs ze skořice, hřebíčku, badyánu a špetky muškátového oříšku ale voní silněji. Poměry si upravte podle sebe, v každé kuchyni se nakonec stejně prosadí trochu jiná verze. Skladování: Perník zabalený do potravinářské fólie nebo uložený v dobře zavřené nádobě vydrží při pokojové teplotě 5 až 7 dní. Většinou ještě zvláční. V lednici může poleva lehce zbělat, což nevypadá úplně lákavě, ale chuťově se nic nemění. Variace bez kakaa: Chcete-li světlejší verzi, kakao vynechte a přidejte místo něj lžíci medu a trochu víc perníkového koření. Výsledkem bude světlejší medový perník, dobrý k čaji i jako jednoduchý základ pro perníkové figurky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline