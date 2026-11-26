Školáci letos zamíří na vánoční prázdniny ve středu 23. prosince a do lavic se vrátí v pondělí 4. ledna 2027. Rodiče tak mají poměrně dost prostoru rozdělit si společné chvíle s dětmi, aniž by museli všechny rodinné návštěvy soustředit do několika málo dnů. Pokud už mají péči upravenou soudním rozhodnutím, měli by nejprve zjistit, jakým způsobem řeší vánoční prázdniny a zda stanovuje zvláštní režim pro svátky.
Zejména první Vánoce po rozchodu mohou být pro děti náročné. Zatímco dospělí řeší organizaci svátků, děti se mohou obávat, že jednomu z rodičů bude o samotě smutno. Některé si také přejí, aby rodina strávila Štědrý večer stejně jako v předchozích letech. Rodiče by jim proto měli s předstihem vysvětlit, co se letos změní a na které rodinné tradice se mohou těšit.
Štědrý večer lze střídat po letech
Jednou z možností je každoroční střídání. Dítě stráví Štědrý den u jednoho rodiče a následující rok u druhého. Druhá domácnost může uspořádat vlastní nadílku například 25. prosince. Takové řešení může vyhovovat především rodinám, v nichž rodiče bydlí daleko od sebe a přesun mezi domácnostmi by zabral značnou část dne.
Pokud oba rodiče žijí ve stejném městě, mohou zvážit rozdělení Štědrého dne. Předem by si však měli ujasnit, zda dítěti zbude dostatek času na rozbalování dárků, společnou večeři a další rodinné zvyky. Zejména menší děti nemusí dobře snášet situaci, kdy se musí uprostřed oslavy obléknout a odjet. Starším potomkům zase může záležet na setkání s konkrétními příbuznými, které během roku příliš často nevídají.
Dohoda má počítat i s horečkou
Přání dítěte by měli rodiče vyslechnout, neměli by na něj však přenášet odpovědnost za konečné rozhodnutí. Otázka, zda chce být raději s maminkou, nebo tatínkem, ho může dostat do nepříjemné situace. Může se totiž obávat, že svou volbou jednomu z nich ublíží. Vhodnější je zjistit, na které vánoční aktivity se těší, s kým by se chtělo setkat a co by mu během svátků chybělo.
Rodiče by se měli domluvit také na dárcích. Pokud dítě například touží po dražším jízdním kole, herní konzoli nebo mobilním telefonu, mohou se na jeho pořízení podílet společně. Není nutné, aby se obě domácnosti předháněly v množství či hodnotě nadílky. Dítě by rovněž mělo mít možnost zavolat druhému rodiči, aniž by kvůli tomu mělo výčitky nebo pocit, že kazí probíhající oslavu.
Co dělat, když se rodiče nedokážou dohodnout?
Předcházet některým nedorozuměním může písemný rodičovský plán. Vedle samotného rozdělení prázdnin je vhodné zaznamenat přesné časy a místa předávání, způsob dopravy nebo postup v případě, že dítě onemocní. Menším dětem mohou rodiče připravit jednoduchý obrázkový kalendář, ze kterého bude patrné, kde stráví jednotlivé dny a kdy se opět uvidí s druhým rodičem.
Jestliže se bývalí partneři při každé domluvě dostávají do konfliktu, mohou využít pomoc rodinného mediátora. Oba rodiče mohou nejprve samostatně připravit vlastní představu o průběhu svátků a následně s odborníkem hledat přijatelné řešení. S otázkami týkajícími se komunikace s dětmi a zvládání prvních Vánoc po rozchodu se mohou obrátit také na rodinnou poradnu.
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