Helena Vondráčková letos v červnu oslavila devětasedmdesáté narozeniny, ale před objektivem fotografa Lukáše Kimličky se ani rok před osmdesátkou nedržela při zemi. Pro titulní stranu slovenského lifestylového měsíčníku Madam Eva oblékla černý šněrovací korzet, maxišaty s odhalenými zády i sako doplněné už jen průhlednými punčocháči. Černobílý portrét z tohoto focení pak během jediného dne nasbíral na Instagramu přes čtyři tisíce reakcí.
Korzet pro slovenský magazín
Na černobílém snímku, který Kimlička zveřejnil na svém instagramovém profilu společně s účty zpěvačky a samotného časopisu, pózuje z profilu v černém korzetu bez ramínek se šněrováním na boku.
Blond vlasy má vyčesané vysoko nahoru a hlavu drží mírně zakloněnou. Korzet, který zvýraznil její vosí pas, pochází z dílny Hany Valtové a showroomu Suggérer. Ten propojuje českou a slovenskou návrhářskou scénu a právě z něj vzešel i celý styling focení. O účes a líčení se v průběhu práce postaral Zdeněk Fencl.
Tím ale celá série módních fotografií pro měsíčník Madam Eva zdaleka neskončila. Před objektivem totiž vystřídala hned několik dalších odvážných modelů. Vedle černého korzetu oblékla světlý kožíšek a sáhla také po maxišatech s hlubokým vykrojeným výstřihem a odhalenými zády. Nakonec došlo i na elegantní sako s košilí, které doplňovaly už jen průhledné punčocháče.
Focení přitom bylo výjimečné i pro autora snímků. Fotograf a návrhář Kimlička pro server ProŽeny.cz prozradil, že se mu díky setkání s Vondráčkovou splnil jeden z jeho fotografických snů. „Je to nesmírně charismatická žena s úžasnou energií. Znovu se mi potvrdilo, že čím větší hvězda, tím méně manýrů a tím více pokory a profesionality,“ řekl. Ocenil také její důvěru a tvůrčí svobodu, kterou mu během práce dopřála. Celý tým si tak společné chvíle užil a kromě samotných fotografií si z focení odnesl i výjimečný lidský zážitek.
Šíleně smutná princezna i Golden Kids
Právě tahle energie a chuť zkoušet nové věci se s ní táhnou už od konce šedesátých let. Princeznu z pohádky Šíleně smutná princezna a dívku z tria Golden Kids, které v listopadu 1968 založila s Martou Kubišovou a Václavem Neckářem, zná totiž každý, kdo pamatuje hity Červená řeka, Malovaný džbánku, Sladké mámení nebo Dlouhá noc.
Trojice sice vydržela jen do února 1970, Vondráčková ale dál budovala vlastní sólovou dráhu, a tak jí ani po bezmála šedesáti letech na scéně odvaha před objektivem nechybí. Od roku 2003 je vdaná za Martina Michala.
Nabitý konec roku v Česku i Polsku
Konec roku má navíc pořádně nabitý. Na začátku listopadu hostovala ve zlatém obepnutém modelu na koncertu Olgy Lounové v O2 universu, ve středu přišla do Snídaně s Novou a v diáři má i pátečního Českého slavíka. Pak ji čeká koncert v Olomouci a prosincové turné Helena Forever, které skončí 20. prosince v Praze, a Silvestra pak stráví zpíváním v polských Katovicích.
Přesto teď pozornost fanoušků poutá hlavně černobílý snímek v korzetu, který na Instagramu během jediného dne posbíral přes 4 200 označení „to se mi líbí“, 159 komentářů a 32 sdílení. Jedna z fanynek pod snímek napsala: „Raz darmo, Helena je Helena.“ Jiná ocenila hlavně účes: „Brutál fotka… a tie vlasy, waaau.“
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, prozeny).