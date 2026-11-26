V létě 2026 bylo v některých obchodech levnější koupit litr mléka než lahev vody. U tak levného zboží se nabízí otázka, jestli mu něco nechybí. Nejpoctivěji ji rozsoudí ochutnávka, při které nikdo neví, co právě pije.
Dvě sklenice, jeden vítěz
Slepý test redakce arecenze.cz z listopadu 2026 vyhrála Tatra. Rozdíl nebyl velký, hodnotitelům ale připadala bohatší a sytější a víc jim připomínala čerstvé mléko.
Šlo o domácí ochutnávku bez laboratorního rozboru. Do souboje redakce postavila dvě trvanlivá polotučná mléka: Tatru a privátní značku Tesca, která byla nejlevnějším mlékem v testu. Testeři je dostali vychlazená z lednice ve sklenicích bez popisků a posuzovali jejich chuť, vůni a konzistenci.
Přečtěte si také: Facebook vidí, co si prohlížíte na e-shopech, i když ho nemáte otevřený: Reklamy podle toho vypnete v Meta účtu Ve slepé ochutnávce hodnotitelé posuzovali chuť, vůni a konzistenci mléka ze sklenic bez popisků. Ilustrační foto. Zdroj: The Design Lady / Unsplash. Levné mléko obstálo se ctí
Mléko z Tesca testery mile překvapilo. Hodnotitelé u něj nenašli nic, co by prozrazovalo nízkou cenu. Nechutnalo naředěně ani nijak divně, prostě jako obyčejné mléko. Ochutnávali ho ovšem jen ze sklenice, ve vaření ho nezkoušeli.
Redakce otestovala naslepo i širší skupinu 14 trvanlivých polotučných mlék. Tatra v ní skončila první a mléko Tesca čtvrté, přestože bylo ze všech nejlevnější. Část levných privátních značek naopak působila vodověji a měla slabší vůni. Jedno z nejdražších mlék se v chuti umístilo v dolní části pořadí. Které značky v širším testu dopadly hůř, uvádějí zdroje pod článkem.
Privátní značky obchodů vyrábějí smluvní mlékárny a několik značek různých řetězců v testu pocházelo ze stejné mlékárny. Tatru vyrábí Mlékárna Hlinsko ze skupiny Agrofert. Podle cen v době testu, které se liší podle obchodu a akcí, byla Tatra o 15 Kč na litru dražší, tedy téměř trojnásobně. Ve složení jsou si obě mléka podle údajů na obalech velmi podobná:
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Tesco UHT polotučné Tatra Cena za litr (listopad 2026) 8,90 Kč 23,90 Kč Tuk na 100 ml 1,5 g 1,5 g Bílkoviny na 100 ml 3,4 g 3,3 g Pořadí mezi 14 mléky 4. místo 1. místo Proč je mléko tak levné
V létě 2026 bylo mléka na evropském trhu nadbytek a cena, kterou za litr dostávali farmáři, během roku citelně klesla. V červenci 2026 klesla akční cena litru trvanlivého polotučného mléka v jednom z řetězců až na 5,90 Kč, jinde stálo v akci 6,90 až 8,90 Kč. „Je to totální deformace cen,“ uvedl pro Seznam Zprávy Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského.
Cenu ovlivňuje i zpracování v mlékárně. Syrové mléko má kolem 4 % tuku, polotučné 1,5 % a odstředěný tuk se zpracuje do dalších výrobků, třeba do smetany nebo másla. Agrární ekonom Tomáš Maier proto v červenci 2026 pro Novinky.cz označil polotučné mléko do jisté míry za vedlejší produkt.
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Obsah tuku přitom stanoví nařízení (EU) č. 1308/2013, které v Česku platí přímo. Polotučné mléko musí mít nejméně 1,50 % a nejvýše 1,80 % tuku, ať stojí v regálu, kolik chce.
Do hrnce levné, do sklenice plnější
Podle odhadu testerů by se levné mléko v kuchyni od dražších dalo rozeznat jen stěží. Do palačinek, omáčky nebo kaše proto klidně kupte nejlevnější krabici. Kdo si rád dá sklenici samotného mléka, třeba k snídani nebo k buchtě, ocení plnější chuť dražší Tatry. O něco víc chutnala i předškolnímu dítěti, které ale vypilo obě sklenice.
Na palačinky nebo kaši podle odhadu testerů stačí i nejlevnější krabice mléka. Ilustrační foto. Zdroj: Natalie Bond / Pexels. Jak skladovat krabici doma
Trvanlivé mléko je bez konzervantů. Při UHT ošetření se na pár sekund zahřeje na velmi vysokou teplotu, při které zahyne prakticky veškerá mikroflóra, a pak se rychle zchladí a sterilně naplní do obalu. Zbytek práce odvede obal: tenká hliníková fólie mezi vrstvami kartonu chrání mléko před vlivy zvenčí.
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Neotevřená krabice vydrží při pokojové teplotě obvykle 3 až 6 měsíců, takže může počkat ve spíži. Výrobce Tatry uvádí skladování při 2–24 °C.
Po otevření patří mléko do lednice. Madeta například doporučuje spotřebovat otevřené mléko do 3 dnů při 4–8 °C, u jiných výrobků se ale lhůta může lišit. Vždy proto platí pokyn na obalu krabice, kterou máte doma.
Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/vyzkouseli-jsme-14-trvanlivych-mlek-test-2026-slepa-ochutnavka-rozdelila-testery-na-dva-tabory-mleko-z-lidlu-propadlo/, https://www.mze.gov.cz/public/portal/mze/-q1527—A-QWG9pI/slozeni-mleka-a-zakladni-formy-jeho, https://www.rohlik.cz/1320669-tatra-trvanlive-mleko-polotucne-1-5, https://www.rohlik.cz/712181-madeta-jihoceske-trvanlive-polotucne-mleko-1-5, https://www.mediaguru.cz/clanky/2024/11/tatra-slavi-60-let-na-trhu-uvadi-bezlaktozove-salko/, https://www.denik.cz/zdravi/cerstve-mleko-versus-trvanlive-20140616-be6j.html, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-mleko-je-levnejsi-nez-balena-voda-40588262, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-retezec-prodava-mleko-za-sest-korun-uplny-nesmysl-nechapou-mlekari-310913, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/prebytek-tlaci-cenu-mleka-dolu-nekde-je-levnejsi-nez-voda-375975, https://www.fsai.ie/Enforcement-and-Legislation/Legislation/Food-Legislation/Milk-and-milk-products/Labelling-of-milk-and-milk-products, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlevnejsi-vs-nejdrazsi-mleko-ze-supermarketu-test-2026-cena-je-skoro-trojnasobna-mleko-z-tesca-na-viteze-nestacilo/
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