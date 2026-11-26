Britský důchodce objevil na půdě 42 kompletních sad Pokémon karet, na které patnáct let nesáhl. Aukce nakonec vynesla 1,56 milionu liber.
Obyčejný úklid půdy se pro jednoho britského důchodce změnil v nález, který mu obrátil život naruby. Před lety tam odložil sběratelské karty Pokémonů, které původně kupoval pro svého syna. Postupně na ně ale
úplně zapomněl a pořadače zůstaly nedotčené přibližně patnáct let. Teprve článek v novinách o drahé Pokémon kartě ho přiměl zjistit, co vlastně doma má. Odborníci pak objevili sbírku v mimořádně zachovalém stavu. V říjnu 2026 se její část prodala za více než 45 milionů korun. Senior našel na půdě milionové jmění
Muž z anglického Wokingu, který si přál zůstat v anonymitě, začal karty nakupovat koncem 90. let. Tehdy propukla mezi dětmi obrovská Pokémon mánie a jeho syn jí také podlehl. Otec však nechtěl kupovat jednotlivé balíčky, v nichž nikdy nevěděl, co najde, a proto přes eBay
objevil prodejce z Malajsie, od kterého pořizoval celé kompletní sady. Za první zaplatil zhruba 300 liber. Součástí byl mimo jiné i vzácný Charizard ze série SkyRidge, jehož hodnota byla před aukcí odhadována na 20 až 40 tisíc liber. Postupně tak nashromáždil 42 kompletních sad a všechny pečlivě uložil do pořadačů.
Československý porcelán dnes budí velký zájem sběratelů: Cena hrnků po babičce výrazně vzrostla
Karty ale nebyly určeny na běžné hraní. Syn měl vlastní sbírku, zatímco ty nejcennější kusy zůstaly bezpečně uložené. Když ho Pokémoni přestali bavit, pořadače skončily na půdě,
kde na ně dlouhé roky nikdo nesáhl. „ Vím, že lidé vždycky mluví o hledání pokladů na půdě, ale v mém případě je to doslova pravda. Neměl jsem tušení, co mám, dokud mi to tým v Ewbank nevysvětlil,“ uvedl majitel dle Farnham Herald. Když později donesl několik karet do aukční síně Ewbank’s, odborníci podle Jamese Spoonera okamžitě poznali, že mají před sebou něco mimořádného. Překvapil je nejen stav karet, ale hlavně skutečnost, že muž vlastnil hned 42 kompletních sad.
VIDEO
Dražba 21. října 2026 nakonec překonala očekávání. Jedna z nejcennějších sad, Legendary Collection s téměř netknutým Charizardem, se prodala za 100 tisíc liber, přestože předaukční odhad činil pouze 15 až 20 tisíc. Jiná sada, kterou muž kdysi koupil za 300 liber, vynesla 75 tisíc liber.
Z celkových 42 sad prodal 41 a jednu si ponechal. Kladívková cena celé aukce dosáhla 1,2 milionu liber, po započtení aukční přirážky pak celková hodnota vystoupala na 1,56 milionu liber, tedy více než 45 milionů korun. Aukce navíc ukázala, že podobné poklady mohou být ukryté i tam, kde je jejich majitel vůbec nečeká. Už v dubnu totiž Ewbank’s dražila tři vzácné Pokémon karty učitele Andrewa Braunda, které měl dvě desetiletí uložené na půdě u rodičů. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o kvízu na téma dějepis.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
FarnhamHerald, Ewbank’s, YouTube Veselý drak
Článek
Na půdě mu 15 let ležel poklad: Senior objevil Pokémon karty po synovi, prodal je za 1,56 milionu liber pochází z webu Světkreativity.