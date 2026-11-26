ČNB nemění podmínky pro hypotéky, kapitálová rezerva zůstává na 1,5 %
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ČNB nemění podmínky pro hypotéky, kapitálová rezerva zůstává na 1,5 %Zdroj: Jiří Komárek
Článek byl publikován 26.11.2026 09:35
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