USK vyhrál druhou půli o 38 bodů. Po výhře nad Lublinem má v Eurolize jistý postup
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USK vyhrál druhou půli o 38 bodů. Po výhře nad Lublinem má v Eurolize jistý postupZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 10:22
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