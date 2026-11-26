Už příští týden, konkrétně 3. prosince, odstartuje v pražském Bio Oko 22. ročník oblíbeného festivalu Filmasia, který tradičně nabídne to nejlepší z asijské kinematografie. Cinefilové si zde budou moci připomenout absolutní klasiky od legendárních režisérů, jako jsou John Woo či Wong Kar-wai, ale také poznat současná díla, jež přijedou představit i jejich tvůrci.
Festival Filmasia nabídne návštěvníkům pestrou filmovou nabídku z pěti asijských zemí, mezi nimiž nebudou chybět jak nadějní tvůrci, kteří se nebojí odvážných či tabuizovaných témat, tak veteráni, kteří zásadním způsobem ovlivnili podobu asijského filmu v různých žánrech.
Festival zahájí melancholický snímek Na cestě s tátou, který patří dle organizátorů festivalu mezi nejhravější hongkongské filmy posledních let. Snímek vypráví o těžce nemocném Keungovi a jeho dceři Shan, kteří se vydávají na největší road trip jejich životů, během něhož si chce otec splnit řadu přání. Zároveň k sobě chce rodinná dvojice najít konečně cestu. Citlivě natočený a napsaný počin uvede na festivalu režijní dvojice Norris Wong a Wong Hoi.
Zásadní pozici si tentokrát v programu vydobyly dva dokumenty z umělecké sféry. Tím prvním je snímek Růžový měsíc, který vypráví příběh feministické ikony a jedné z klíčových korejských umělkyň Yun Suk-nam. Diskusi o její tvorbě povede režisér filmu Yoon Han-seok, festivalu se zúčastní také střihačka a producentka Hwang Yiseul. Dokumentaristka Jiang Wenjie pak v pražském Oku uvede svou novinku Skoro doma, v níž se se třemi spisovatelkami zamýšlí nad tím, co to znamená domov a jaké to je ho mít v tak turbulentním místě, jakým je Hongkong.
Letošní Filmasia bude složena z pěti sekcí, z nichž některé už pravidelní návštěvníci moc dobře znají. Tou první je sekce Pod tlakem, která se soustředí na ženy v náročných životních situacích. Kromě zahajovacího filmu Na cestě s tátou v ní najdete také Montáže moderního mateřství, které až thrillerovým způsobem ukazují mateřství a daň, kterou si na ženách může vybrat. Najdete zde také korejský počin Dora či tchajwanský coming-of-age snímek Dívka. Sekce Umění být se pak soustředí zejména na dokumenty.
Po setmění již tradičně sdružuje kultovní a srdcové počiny ze všech možných žánrů – tentokrát mezi ně bude patřit korejská hororová pecka Vlak do Pusanu, jenž se počítá mezi žánrovou špičku, a Konkurs od legendárního filmaře Takaši Miikeho. Věhlasných režisérů si ostatně na Filmasii užijete dosyta. Hlavním pilířem sekce Srdečné pozdravy z Hongkongu je totiž režijní ikona John Woo, která letos oslavila 80. narozeniny a posunula hranice asijské akční tvorby. Jeho stylizace a poetika plná krvavého baletu, brutálních přestřelek a prolétajících holubic ostatně pronikla i do Hollywoodu. Na festivalu si budete moci užít dva počiny, které jeho výjimečnou práci s žánrem shrnují nejlépe – kultovky Hard Boiled a Lepší zítřek.
Vrátí se pak i sekce Pod vlivem Wong Kar Waie, která připomene tvorbu jednoho z největších žijících režijních mistrů asijského kontinentu – tentokrát dojde na jeho modernistické klasiky Chungking Express, Padlí andělé, Šťastni spolu a Stvořeni pro lásku. Na festival Filmasia můžete zajít do Bio Oko od 3. do 13. prosince. Počátkem příštího roku se pestrý program přesune do Brna a následně do Českých Budějovic. Více informací naleznete na oficiálních stránkách festivalu.
Zdroj: Filmasia