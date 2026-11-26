Oceán, který sliboval bohatství
Na začátku devatenáctého století představoval vorvaň pro velrybáře především zdroj vysoce ceněného oleje. Světlo lamp, průmyslové mazání a prosperita přístavních měst závisely také na nebezpečné práci mužů, kteří ve vratkých člunech pronásledovali zvířata mnohonásobně těžší než oni sami. Nantucket, ostrov u pobřeží Massachusetts, patřil k významným střediskům tohoto obchodu. Když odtud roku 1819 vyplula loď Essex, její posádka věděla, že může strávit na moři celé roky. Netušila však, že nejslavnější událostí plavby nebude úlovek, nýbrž útok loveného zvířete.
Essex zamířil kolem mysu Horn do Tichého oceánu. Dne 20. listopadu 1820 se nacházel daleko od pevniny, v oblasti, kde velrybáři hledali nová loviště. Část mužů odplula v menších člunech za velrybami, zatímco na palubě mateřské lodi zůstali ostatní. První důstojník Owen Chase později zaznamenal neobvyklý výjev: k Essexu se přibližoval mohutný vorvaň. Zvíře do trupu narazilo, vzdálilo se a znovu se rozjelo proti lodi. Posádka se ocitla tváří v tvář možnosti, kterou znala spíš z námořnických obav než z běžné zkušenosti.
Dva nárazy a konec bezpečného světa
Dřevěný trup byl stavěný na oceánské vlny, nikoliv na soustředěný náraz těla velkého kytovce. Po druhém střetu začala loď nabírat vodu. Námořníci se pokoušeli zachránit zásoby, navigační vybavení a plachty, ale bylo zřejmé, že domov na moři ztrácejí. Místo pevné paluby jim zůstaly tři otevřené velrybářské čluny, jen málo potravin a vody a nesmírná vzdálenost od možné pomoci.
Ve vyprávění o Essexu se často objevuje slovo pomsta, jako by vorvaň vědomě potrestal lidi, kteří lovili jeho druh. To je literární interpretace, ne prokázané vysvětlení chování zvířete. Chaseův popis nárazů je cenným očitým svědectvím, avšak z něj nelze bezpečně poznat motivaci velryby. O to pozoruhodnější je skutečná událost: mohutný mořský savec dokázal poškodit plavidlo, na němž lidé spoléhali jako na svou jedinou ochranu.
Chybné rozhodnutí uprostřed moře
Velitel George Pollard mladší a ostatní muži museli zvolit trasu záchrany. V úvahu přicházely ostrovy v Tichém oceánu, ale posádka se obávala tamních obyvatel, mimo jiné kvůli tehdejším předsudkům a představám o kanibalismu. Rozhodla se proto pro mimořádně dlouhou plavbu směrem k Jižní Americe. Ironie pozdějších událostí je krutá: právě členové posádky se nakonec ocitli v situaci, kdy kvůli přežití sáhli ke kanibalismu.
Otevřené čluny byly určeny k lovu, nikoli k mnohatýdennímu oceánskému přeplutí. Muži byli vystaveni slunci, dešti, zimě a slané vodě. Nedařilo se jim udržet zásoby v použitelném stavu a úbytek pitné vody postupně rozhodoval o životě. Dorazili na nehostinný Hendersonův ostrov, kde našli jen omezené zdroje. Tři se rozhodli zůstat, ostatní pokračovali v plavbě. Ti, kdo vypluli znovu, se následně rozdělili při ztrátě kontaktu mezi čluny.
Hlad, los a hranice lidského přežití
Následující týdny patří k nejtemnějším epizodám námořních dějin. Někteří muži zemřeli na vyčerpání a nedostatek potravy. Přeživší z jejich ostatků jedli, aby oddálili vlastní smrt. V jednom z člunů dokonce přistoupili k losování, kdo bude obětován ve prospěch ostatních. Kruté podrobnosti jsou doloženy dobovými výpověďmi; není potřeba je přikrášlovat ani měnit v hororovou atrakci. Důležitější je pochopit, jak se morální pravidla a lidská solidarita dostávají pod tlak absolutního nedostatku.
Z původních dvaceti lidí nakonec přežilo osm. Pět mužů zachránily jiné lodě na otevřeném oceánu, další tři byli později vyzvednuti z Hendersonova ostrova. Kapitán Pollard a první důstojník Chase se vrátili do světa, který už pro ně nemohl být stejný. Chase si svůj příběh nechal zaznamenat a roku 1821 vyšel tiskem jako detailní zpráva o zkáze Essexu a utrpení posádky. Díky ní máme neobvykle blízký pohled na událost, která by jinak mohla zůstat jen položkou v seznamu ztracených lodí.
Jak se tragédie změnila v Bílou velrybu
O tři desetiletí později vyšel román Hermana Melvilla Moby-Dick. Melville znal příběh Essexu a využil jej jako jeden z významných inspiračních zdrojů. Román však není věrným přepisem skutečné plavby. Literární kapitán Achab a jeho posedlost představují především otázku lidské vůle, strachu a touhy ovládnout přírodu. Historický Essex naproti tomu vypráví o nečekané katastrofě a o mimořádně těžkých rozhodnutích lidí, kteří se pokoušeli vrátit domů.
Z tohoto rozdílu vyplývá možná nejdůležitější ponaučení příběhu. Nejde o důkaz, že příroda lidské činy morálně soudí. Essex připomíná, jak nebezpečně se člověk může mýlit, když si namlouvá, že prostředí, do kterého pronikl, už dokonale ovládá. Zvíře, které velrybáři pokládali za kořist, během několika okamžiků změnilo jejich loď v trosky. Skutečnou zkouškou se však nakonec nestal samotný náraz, ale dlouhé týdny, po které byli lidé odkázáni jen na sebe navzájem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Owen Chase – Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whale-Ship Essex, edice University of Nebraska–Lincoln [2], Town of Nantucket – The Whaleship Essex Buildings [3], Town of Nantucket – New North Cemetery [4]. img ai generated