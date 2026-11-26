Nerezový šroub se může zadřít už při skládání zahradní lavice, i když je úplně nový a čistý. Jakmile matice ztuhne před dosednutím, odložte klíč. Další síla může poškodit závit.
Představte si montáž zahradní lavice. Matice se nejprve točí lehce. Najednou se klíč sotva pohne, přitom pod maticí ještě vidíte mezeru a rám se pořád viklá. Odpor uvnitř závitu si v tu chvíli můžete splést s odporem při skutečném dotažení.
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Co se děje uvnitř nerezového závitu
Nerez před korozí chrání tenká vrstva oxidů. Tlak a tření ji na bocích závitů při utahování mohou místy narušit. Odkrytý kov pak přilne k protějšímu závitu a při dalším pohybu se z povrchu mohou vytrhávat drobné kousky materiálu. Tomu se říká adhezivní zadírání. Mechanismus popisují
technický dokument Bossard a list britské asociace pro nerezovou ocel.
Když se závity zakousnou do sebe, delší klíč vám dovolí víc zabrat. Můžete tak poškodit závit nebo zlomit šroub dřív, než spoj vůbec dosedne. Uvnitř může být závit poškozený, i když hlava šroubu vypadá v pořádku. Jak si poradit, když se bit protáčí v poškozené drážce, popisuje samostatný
návod na stržený šroub. První otáčky matice napoví, kde hledat
Běžnou matici nasaďte rovně a začněte rukou. Jestli drhne už při prvním otočení, zkontrolujte nasazení, průměr a stoupání. Podívejte se, jestli nejsou první závity poškozené. Před montáží odstraňte nečistoty a vyřaďte díly s otřepy. U některých samojistných matic je odpor součástí jejich funkce, jak vysvětluje
montážní přehled Fabory. Pokud běžná matice drhne hned při nasazení, zkontrolujte začátek závitu a to, zda je matice nasazená rovně. Ossewa / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Když jste matici nasadili rovně a zadrhne až po hladkém začátku, může jít o zadírání. Podobný odpor ale vyvolá i nečistota nebo poškození dál po závitu. Pokud matice lehce povolí rukou, prohlédněte oba závity. Vytrhané hrany nebo nalepený kov jsou důvod poškozené díly vyměnit. U nového spoje pomáhá pomalé, plynulé šroubování bez rázů.
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Při nákupu náhradních dílů můžete narazit na radu dát matici A4 na šroub A2. Samotná kombinace těchto skupin nerezové oceli zadírání spolehlivě nezabrání. V
laboratorním srovnání zveřejněném australskou asociací ASSDA vyšel u dvojice ocelí 304 a 316 stejný práh zadírání jako u dvojice 304 a 304, v obou případech 13 MPa. Hodnota patří ke konkrétním vzorkům v laboratorní zkoušce. Při výběru skutečného spoje záleží i na tvrdosti, povrchu a požadované odolnosti proti korozi. Při výměně šroubu a matice ve venkovním spoji záleží na předepsaném materiálu i odolnosti proti korozi. Hutschi / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Montážní pasta mění sílu sevření
Pokud výrobce mazání připouští, použijte montážní pastu proti zadírání vhodnou pro nerez a dané prostředí. Příkladem je pasta s disulfidem molybdenu. K dispozici jsou i spojovací díly se suchým kluzným povlakem z výroby. Záleží na předepsané sestavě a způsobu utažení. Doporučení k pastám i povlakům uvádí
technický přehled Fabory.
Po namazání se menší část utahovacího momentu spotřebuje na tření. Při stejné hodnotě na momentovém klíči se tak může šroub víc napnout a díly sevřít silněji. Při volbě momentu proto záleží na stavu závitu, jak ukazuje
technický list ASSDA. Máte-li předepsanou hodnotu v newtonmetrech, použijte momentový klíč. Kolečko s čísly na aku vrtačce nastavuje spojku pro šroubování.
U zahradní lavice se při výměně držte montážního návodu a použijte odpovídající šroub i matici. U nosného zábradlí vycházejte z předpisu pro konkrétní systém. Ten určuje spojovací díly i způsob utažení, včetně toho, zda mají být závity suché, mazané nebo opatřené povlakem. Podmínky utažení a volbu materiálu rozebírá také
EN ISO 3506-1.
Fotografii šroubu s maticí pořídil Ossewa (
Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0). Snímek Schraubverbindung na Wikimedia Commons pořídil Hutschi a je pod licencí CC BY-SA 3.0. Obě fotografie byly zmenšeny.