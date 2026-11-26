Slavia padla s Villarrealem 0:1. Výhru v hlavní fázi Ligy mistrů marně hledá už 24 zápasů
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Slavia padla s Villarrealem 0:1. Výhru v hlavní fázi Ligy mistrů marně hledá už 24 zápasůZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 09:54
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