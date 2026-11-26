Vondroušová svou reakci zveřejnila na Instagramu v den, kdy Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) potvrdila obvinění francouzského tenisty. Napsala, že je „srdcervoucí“ vidět dalšího sportovce, který prochází „tímhle peklem“. Z vlastní zkušenosti prý ví, jak nekonečný, vyčerpávající a osamělý takový boj je a jak bezmocně se v něm člověk cítí. Přidala i výzvu, aby se otázky kladly nejen sportovcům, ale i „systému jako takovému“: funguje opravdu tak, jak má? Wimbledonská vítězka z roku 2023 nemluví obecně. Rinderknech totiž nemá pozitivní test. Stejně jako ona podle obvinění neodevzdal vzorek. A to stačí, aby mu hrozily čtyři roky mimo kurty.
Bretaň, vlak a podpis na formuláři
Rinderknechovi je 31 let a pohybuje se kolem padesátého místa světového žebříčku. ITIA 25. listopadu potvrdila, že je obviněn z odmítnutí dopingové kontroly. Ta se měla odehrát v červnu 2026 v Bretani.
Podrobnosti jako první přinesl deník L’Équipe. Podle jeho verze, kterou převzaly další francouzské a agenturní zdroje, komisař zastihl tenistu ve chvíli, kdy odcházel z domu na vlak. Domlouvali se anglicky. Rinderknech nakonec podepsal formulář o odmítnutí testu. Byl ale prý přesvědčený, že se událost zapíše jen jako zmeškaná kontrola, tedy jako takzvaný no-show. V roce 2026 přitom žádný zmeškaný test neměl.
Sám Rinderknech podle citovaných médií na Instagramu napsal, že obvinění odmítá, nikdy neužil zakázanou látku a chce, aby o věci rozhodl nezávislý tribunál. Ten by se měl případem zabývat začátkem roku 2027.
Mediální verze o nedorozumění zatím zůstává jen verzí. Žádný tribunál ji nepotvrdil ani nevyvrátil. Skutečně známá jsou zatím jen dvě fakta: obvinění existuje a hráč ho popírá.
Odmítnutí, zmeškání, pozitivní nález: tři různé světy
Pro laika zní všechny tři pojmy podobně. Antidopingová pravidla mezi nimi ale vidí propastný rozdíl a celá Rinderknechova obhajoba stojí právě na hranici mezi prvními dvěma.
Pozitivní nález znamená, že sportovec vzorek odevzdal a laboratoř v něm našla zakázanou látku. Pak se řeší, jak se tam dostala a jak velkou vinu sportovec nese. Zmeškaná kontrola nastane, když komisař hráče nezastihne na místě, které hráč nahlásil. Jedna taková chyba se nijak netrestá. Provinění vzniká až ve chvíli, kdy se během dvanácti měsíců nasbírají tři selhání. Mezi ně se počítají zmeškané testy i chyby v hlášení pobytu. Odmítnutí testu je něco úplně jiného. Komisař sportovce osobně zastihne, oznámí mu kontrolu a sportovec vzorek bez přesvědčivého důvodu neodevzdá. Podle článku 2.3 tenisových antidopingových pravidel ITIA jde o samostatné provinění. Za první případ hrozí standardně čtyři roky.
Pravidla jsou tak tvrdá z prostého důvodu. Kdyby se odmítnutí trestalo mírněji než pozitivní test, sportovec s něčím v těle by měl jasnou motivaci vzorek prostě nedat. Systém proto musí odmítnutí postavit na roveň dopingu. Nemá totiž jak zjistit, co by ve vzorku bylo.
Trest se dá snížit. Hráč ale musí prokázat neúmyslnost nebo výjimečné okolnosti. Podle Sky Sports může trest v případě, že sportovec nenese významné zavinění, klesnout až na dva roky. Důkazní břemeno přitom leží na sportovci.
V tom je podle nás jádro celé debaty. V dnešním tenise nejde jen o otázku, kdo dopoval. Jde i o to, jak nekompromisně systém trestá jedinou chvíli, kdy sportovec vzorek neodevzdá. A tahle chvíle se může odehrát večer v obýváku nebo ve dveřích cestou na nádraží.
Proč Rinderknech hraje, když Vondroušová nesmí
Oba případy spadají pod stejný článek pravidel, jsou ale v úplně jiné fázi.
Vondroušová už verdikt má. Komisař za ní přišel 3. prosince 2025 večer domů. Ona sama později popisovala stres, strach a pocit ohrožení ve vlastním bytě. Nezávislý panel, jehož rozhodnutí zveřejnila
Sport Resolutions, uznal, že stres a úzkost prožívala. Zároveň ale konstatoval, že jí dobové důkazy nebránily kontrolu podstoupit. Rozhodly mimo jiné zprávy na WhatsAppu, příspěvek na Instagramu po incidentu, podpis odmítacího formuláře a odchod od komisaře. Přesvědčivé ospravedlnění panel neuznal.
Výsledek je čtyřletý zákaz startů od 22. června 2026 do 21. června 2030. Vondroušová trvá na tom, že nikdy nedopovala, a připomíná negativní test, který podstoupila tři dny po incidentu. Panel jí výsledky z období mezi incidentem a začátkem trestu neodebral. Česká tenistka se odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který odvolání v srpnu přijal. Termín rozhodnutí zatím veřejně znám není. Redakce SportyŽivě.cz se CAS dotázala, v jaké fázi nyní řízení je, ale odpovědi se zatím nedočkala. Dotazy jsme také zaslali na ITIA, zda neuvažuje o dohodě a zkrácení testu, ale ani na to reakci nemáme.
Rinderknech je teprve na začátku. Odmítnutí testu nevede automaticky k prozatímnímu zastavení činnosti. Pokud ho ITIA neuloží nebo ho hráč dobrovolně nepřijme, může dál nastupovat k zápasům až do rozhodnutí tribunálu. Francouz tak hrál i poté, co se o obvinění dozvěděl. Pravidla ale v některých případech umožňují, aby prize money vydělané po oznámení obvinění zůstaly v úschově, dokud nepadne verdikt.
Vondroušová Rinderknech Incident 3. 12. 2025, večer doma červen 2026, Bretaň Obvinění odmítnutí testu (čl. 2.3) odmítnutí testu (čl. 2.3) Stav trest 4 roky, odvolání u CAS obvinění, tribunál začátkem roku 2027 Smí hrát? ne zatím ano Pozitivní vzorek žádný žádný Sinner a Świątek: proč srovnání bolí, i když kulhá
Veřejnost porovnává instinktivně. Jannik Sinner měl v těle klostebol a nakonec přišel o tři měsíce. Iga Świątek měla pozitivní test na trimetazidin a stálo ji to jeden měsíc. Vondroušová, u níž žádnou zakázanou látku nikdo nenašel, dostala čtyři roky. Na první pohled to vypadá jako křiklavá nespravedlnost.
Právně jde o jiné kategorie. Sinner i Świątek vzorek odevzdali a ve vzorku se našlo něco konkrétního. Obhajoba pak mohla dohledat zdroj kontaminace. U Sinnera šlo o mast od člena týmu, u Świątek o znečištěný melatonin. Sinnera nezávislý tribunál nejprve zcela zprostil viny. Tříměsíční trest přijal až v rámci dohody se Světovou antidopingovou agenturou (WADA). Świątek dostala měsíc, protože ITIA uznala nejnižší míru zavinění.
U odmítnutého testu se nic takového dokázat nedá. Žádný vzorek, žádná analýza, žádná kontaminace, kterou by šlo vysledovat. Pravidla proto netrestají to, co bylo v těle, ale to, že se to nikdo nedozvěděl.
Proč nepoměr přesto vnímáme tak silně, je pochopitelné. Hráčka bez jakéhokoli nálezu stojí mimo kurty déle než dva nejlepší tenisté planety dohromady, i když ti zakázanou látku v těle měli. Pravidla mají vlastní logiku. Jen ji nejde vysvětlit jednou větou na sociálních sítích, a výsledek proto mnoha lidem připadá absurdní.
Vondroušová nenavrhuje konkrétní změnu paragrafů. Už v dubnu mluvila o pocitu bezpečí doma, o tom, jak se komisař prokazuje, i o průběhu protokolu. Teď jde ještě obecněji a staví otázku, kterou si tenisový svět zatím nechce položit nahlas.
Rinderknech má před sebou zimu čekání a jaro před tribunálem, Vondroušová stále čeká na verdikt z Lausanne. Oba spojuje okamžik, kdy na formulář připsali svůj podpis. Na rozdíl od laboratorního výsledku ho za ně nikdo jiný nevysvětlí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný