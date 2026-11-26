Zemřel Andy Taylor z Duran Duran. Jeho kytara zní na albu Rio i v hitu The Reflex
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zemřel Andy Taylor z Duran Duran. Jeho kytara zní na albu Rio i v hitu The ReflexZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 08:58
Americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte po středečním jednání na Floridě...
Vrchní soud v Praze požádal Senát o souhlas s pokračováním trestního stíhání Martina Půty. Nově zvolený...
Sněmovna v noci na čtvrtek 26. listopadu dokončila druhé čtení státního rozpočtu na rok 2027. Poslanci...
Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude v pátek 27. listopadu ještě slabě sněžit, nejvíce na...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →