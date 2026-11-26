Nostalgický test o zákuscích ze socialistických cukráren: Kdo si stále pamatuje mládí, dá alespoň 8/10
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Fotografie větrníkůZdroj: Foto: Cooky.cz, větrníky
Článek byl publikován 26.11.2026 03:17
Kupovaná kuřecí šunka je fajn ve chvíli, kdy spěcháte, ale doma si ji uděláte překvapivě snadno a přesně...
Kilometr s pařížským krémem je jeden z těch dezertů, které vypadají na řezu jako malý zázrak. Tři barevné...
Pikantní sýrová pomazánka je přesně ten typ jídla, které zachrání večeři i návštěvu, co se ohlásí stylem...
Vosí hnízda Margot jsou nepečený dezert, který zná skoro každá česká domácnost. Čokoládové těsto z...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Barevné Fanta řezy s pomerančovým želé. Sladká vzpomínka na dětství v podobě domácího zákusku
- Proč si kupovat kuřecí šunku, když si ji můžete připravit doma podle vlastního receptu
- Kilometr s pařížským krémem není obyčejný dort: Jeho vrstvy ukrývají výjimečně jemnou chuť
- Sýrová pomazánka s pikantním nádechem. Na křupavém pečivu chutná jednoduše báječně