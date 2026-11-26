Plánovaná pracovní cesta na francouzský ostrov Martinik v Karibiku, kam měl ředitele Správy Krkonošského národního parku Petra Moravce doprovázet také jeho asistentka, vyvolala kritiku mezi zaměstnanci i pochybnosti o jejím přínosu. Nyní Petr Moravec představil novou koncepci řízení a rozvoje KRNAP na období 2027–2031.
Nová koncepce stojí na třech pilířích: KRNAP jako dobrý ochránce, dobrý hospodář a dobrý soused. Vedle zachování vysoké úrovně ochrany přírody počítá s modernizací řízení, digitalizací, rozhodováním na základě dat a efektivnějším hospodařením. Cílem je také zvýšit vlastní roční výnosy organizace do roku 2031 nejméně na 301 milionů korun.
Správa KRNAP si nyní z vlastních výnosů pokrývá přibližně 52 procent nákladů. Příspěvek ministerstva na rok 2026 činí 111 milionů korun, zatímco samotné mzdové náklady bez projektů dosáhly v roce 2025 částky 124 milionů korun. Jedním z opatření má být modernizace obchodu se dřevem. Při zachování stejného objemu těžby chce vedení zvýšit výnosy z jeho prodeje o 15 až 20 procent.
Změny se dotknou také personálního uspořádání. Moravec odvolal dva náměstky, Luďka Khola a Jakuba Kašpara. Od ledna 2027 se navíc počítá se snížením počtu pracovních úvazků o deset. Uvolněné kapacity z režijních činností mají přejít do přímé péče o území a výkonu státní správy.
Třetí oblastí je spolupráce s obcemi a místními podnikateli. V národním parku a jeho ochranném pásmu se nachází 29 obcí. Společná témata mají zahrnovat udržitelný cestovní ruch, územní plánování, dopravní obslužnost i zadržování vody v krajině, obnovu mokřadů a drobných vodních toků.
Změny se neomezí pouze na Krkonoše. Ministerstvo životního prostředí připravuje jednotná pravidla hospodaření pro všechny čtyři národní parky. Od ledna 2027 má zavést také interní audity a posílit kontrolu nakládání s veřejnými prostředky a státním majetkem. Důvodem jsou mimo jiné zjištěné nedostatky v hospodaření KRNAP. Finanční úřad za roky 2021 a 2022 doměřil organizaci DPH ve výši 20,7 milionu korun a penále 4,14 milionu korun. U období 2023–2026 ministerstvo vyčíslilo modelový možný finanční dopad na dalších přibližně 72,8 milionu korun včetně penále. Nejde však o pravomocně stanovenou daňovou povinnost.
Novou koncepci chce Správa KRNAP představit zaměstnancům do konce letošního roku. Její postupné naplňování má začít v roce 2027.