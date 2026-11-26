Krkonošské pohádky patřily k nejsledovanějším večerníčkům Československé televize, jejich skutečnou scenáristku Boženu Šimkovou ale diváci v původních titulcích nenašli. Po prověrkách v roce 1969 nesměla veřejně psát, a dvacet dílů tak vzniklo pod krytím jmen Zdenky Podhrázské a Marie Kubátové.
Na obrazovku se přitom nedostala jen další pohádka před spaním, ale výjimečný hraný seriál v době, kdy večerní vysílání patřilo téměř výhradně animaci. Jak připomíná i pohled na
historii československého Večerníčku, vedení redakce původně hraný formát odmítalo kvůli dřívějšímu neúspěchu. Božena Šimková však pro prvních sedm příběhů získala dramaturgyni Irenu Povejšilovou a režie se ujala Věra Jordánová. Jen podpis autorky scénáře zůstal na dlouhé roky skrytý. Z krkonošských pověstí a podhorské mluvy čerpala jak Marie Kubátová z Vrchlabí, tak Božena Šimková pocházející z nedaleké Levínské Olešnice. Pudelek / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Od výpovědi v Našem vojsku k nočním směnám ve vrátnici
Na takzvanou černou listinu se Šimková dostala na podzim 1969 jako redaktorka nakladatelství Naše vojsko. V
rozhovoru pro Aktuálně.cz z roku 2014 popsala schůzi, na níž zástupce Hlavní politické správy československé armády spílal redaktorům. Když přišel čas na dotazy, zeptala se jej na tři rozporné výroky Gustáva Husáka o 21. srpnu 1968, který politik postupně označil za tragédii, nedorozumění a bratrskou pomoc. U následných prověrek pak řekla, že srpnový vstup vojsk byl okupací, a ještě téhož dne podala výpověď.
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Tím pro ni skončila možnost oficiálně pracovat v rozhlase i v
Československé televizi, kde přitom v 60. letech napsala například pohádku Sedmero krkavců. Po nuceném odchodu z krátké brigády ve Slovanském ústavu Akademie věd jí podle vlastních slov hrozil postih za příživnictví, protože zákon ukládal pracovní povinnost. Přijala proto místo vrátné na stavbě stanice metra Náměstí Míru u chrámu svaté Ludmily, kde zapisovala příjezdy aut ve dvanáctihodinových směnách. Později přešla na vrátnici podniku ČESMAD, kde sloužila čtyřiadvacítky a právě během nočních služeb psala scénáře. Co přinesla Marie Kubátová a co dotvořila Božena Šimková
Časté zjednodušení, že si Marie Kubátová slavný večerníček jen přivlastnila, neodpovídá skutečnosti.
Slovník české literatury po roce 1945 Ústavu pro českou literaturu AV ČR i zpravodajství ČT24 dokládají, že krkonošská spisovatelka a vrchlabská lékárnice skutečně stála u výchozího námětu. Spolu s matkou Amálií Kutinovou sbírala po chalupách horské pověsti a už v roce 1971 uvedl Československý rozhlas její pohádku Jak pán z Trautenberka kupoval ozvěnu. Postava Krakonoše provázela podkrkonošskou tradici dávno před vznikem večerníčku, televizní seriál jí však přidal svět Anče, Kuby, hajného a Trautenberka. Jiří Erben / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Obě autorky navíc spolupracovaly ještě před večerníčkem. Šimková podle předloh Kubátové napsala televizní pohádky Jak Anče s komtesou k modrýmu z nebe přišly (1972) a Skleněná panna (1973), kterou už režírovala Věra Jordánová. Kolem roku 1972 poslala Kubátová kolegyni další dva texty s Krakonošem a Trautenberkem. Šimková později vysvětlila, že dvě postavy na seriál nestačily, a svět kolem horského panství zabydlela čeládkou Anče a Kubou i postavou hajného. Právě od ní pocházejí také zlidovělé dialogy včetně Trautenberkovy kletby Himllaudóndonrvetrkrucajselement.
Autorka Skutečná role při vzniku pořadu Jméno v titulcích a další osud Marie Kubátová Sbírala krkonošské pověsti, vytvořila postavu Trautenberka (rozhlas 1971) a poskytla výchozí námět. V titulcích figurovala u námětu; podle ÚČL AV ČR a ČT24 její jméno spolu se Zdenkou Podhrázskou také krylo scenáristku. Božena Šimková Napsala scénáře všech 20 dílů tří řad, dotvořila Anče, Kubu a hajného a vymyslela hraný večerníček. Až do listopadu 1989 byla ze seznamu tvůrců vyřazena; knižní vydání z let 1992 až 2009 dosáhlo 133 000 výtisků. Zdenka Podhrázská Sama Šimkové nabídla pomoc jako takzvaná pokrývačka, aby zakázané scénáře prošly televizním schválením. Kryla scénáře napříč všemi třemi řadami; po roce 1989 společně se Šimkovou žádala televizi o nápravu titulků. Pokrývačka na tři řady a dvaadvacet let čekání na opravu
V normalizační kultuře nebylo krytí zakázaných autorů výjimkou, ale najít věrohodné jméno pro horskou pohádku nebylo snadné. Šimkové dříve pomáhala olomoucká spisovatelka Helena Lisická, jenže u příběhů o Krakonošovi by podle Šimkové moravská autorka působila podezřele. Pomoc jí pak nečekaně nabídla Zdenka Podhrázská. Ani jedna tehdy netušila, že nejde o jednorázovou výpomoc, protože divácký úspěch si vyžádal tři řady celkem o dvaceti dílech. Literární slovník ÚČL AV ČR je datuje do let 1974, 1977 a 1984, byť sama Šimková si po čtyřiceti letech v rozhovoru vybavila premiéru až v roce 1976.
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Zatímco veřejné přehledy nerozepisují přesné znění původních titulků u každého jednotlivého dílu všech tří sérií, shoda pramenů v hlavní roli obou kryjících jmen je jasná. Šimková označila za malý zázrak, že se utajení udrželo až do listopadu 1989. Podle ní k tomu přispělo i to, že diváci a schvalovatelé vnímali především větu o námětu Marie Kubátové a na podpis scenáristky se už méně soustředili. Jednou ji přesto poznal soused v rodné Levínské Olešnici podle otcova úsloví o božím dárku a bříšku, které použila v pohádce; i před ním však tehdy musela autorství zapřít.
Jak málo mělo krytí společného s přivlastněním cizí slávy, ukázalo dění po pádu režimu. Šimková a Podhrázská společně požádaly televizi, aby jméno v titulcích konečně opravila. Úřední a právní řešení se přesto táhlo přes dvě desetiletí: podle svědectví Boženy Šimkové trvalo celých dvaadvacet let, a jméno Zdenky Podhrázské nahradilo její vlastní až poté, co autorská agentura Dilia pohrozila soudem.