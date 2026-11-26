Vývar s
játrovými knedlíčky je přesně ten typ , který přijde vhod po dlouhé procházce, po nemoci, ale i po týdnu, který nebyl ničím zvláštní, jen prostě vzal síly. Tady je uvařený z polévky vepřových kostí z a na závěr do něj přijdou těstovinová písmenka. Trochu návrat do dětství, ano. Lovili jsme je na lžíci, rovnali na okraj talíře a skládali z nich slova, většinou dost krkovice popletená. Drobnost. Jenže u domácí polévky někdy rozhodují zrovna takové malé věci.
Jednu věc bych u téhle polévky opravdu
nevynechal: . Dopřejte jim samostatný hrnec s lehce osolenou vodou. Vývar pak zůstane pěkně čirý, játrové knedlíčky nevařte přímo ve vývaru nebude zakalený a mdlý už od pohledu. Když knedlíčky vyplavou nahoru, jsou hotové. A ještě maličkost předtím: směs nechte aspoň chvíli odpočinout v lednici. Strouhanka nasaje vlhkost, hmota zpevní a tvarování nebude taková lepkavá bitva. Recept na domácí vývar s játrovými knedlíčky
Doba přípravy: 2,5 až 3 hodiny v pomalém hrnci + 20 minut na dokončení Suroviny na vývar s játrovými knedlíčky
Vývar: 1,2 kg vepřových kostí z krkovice 1 ks cibule 2 ks mrkve 1 ks petržele 1 menší kus celeru 2 ks bobkového listu 4 kuličky nového koření 8 kuliček celého pepře 1,5 lžičky soli 2 l vody
Játrové knedlíčky: 250 g vepřových jater 1 ks vejce 2 stroužky česneku 4 lžíce strouhanky 1 lžička majoránky špetka pepře a soli
Dokončení: 1 hrst čerstvé kořenové zeleniny nakrájené na kostičky 80 g těstovinových písmenek 1 hrst petrželky Jak připravit vývar s knedlíčky
1. Do pomalého hrnce dejte
vepřové kosti, přidejte cibuli, větší kusy kořenové zeleniny, bobkový list, nové koření, pepř, sůl a zalijte vše vodou. Vařte na nízký stupeň zhruba 2,5 až 3 hodiny.
2. Hotový vývar přeceďte přes
plátýnko. Maso, které zůstalo na kostech, oberte a vraťte do čistého vývaru.
3. Přidejte do hrnce čerstvě nakrájenou
mrkev, petržel a kousek celeru. Vařte ještě 10 až 15 minut. Zelenina má být měkká, ale pořád držet tvar, ne zmizet v polévce. Foto: Cooky.cz, Knedlíčky, které dělají vývar vývarem: Poctivý vývar s játrovými knedlíčky zahřeje, zasytí a vrátí chuť na domácí klasiku
4. Mezitím očistěte a odblaněte
vepřová játra, rozmixujte je a promíchejte s vejcem, utřeným česnekem, majoránkou, pepřem, solí a strouhankou. Misku dejte nejméně na 15 minut do lednice.
5. Navlhčenýma rukama tvořte menší knedlíčky. Vařte je zvlášť v mírně vroucí vodě asi 5 až 7 minut, dokud
nevyplavou.
6. Zvlášť uvařte
těstovinová písmenka podle návodu na obalu. Do talíře dejte písmenka, několik knedlíčků, zalijte horkým vývarem a navrch nasypte petrželku.
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TIP: Chcete-li vývar o něco výraznější, opečte cibuli krátce nasucho na řezné straně. Barva bude tmavší, chuť plnější. Žádný trik pro šéfkuchaře, jen stará kuchyňská drobnost, která funguje. Písmenka, nudle, nebo krupička?
Možností je víc než dost. Domácí nudle jsou sázka na jistotu, jenže když je u stolu dítě,
písmenka mají zkrátka svoje kouzlo. U nás z toho vznikl skoro malý rituál: nejdřív se jí polévka, potom se na lžíci hledá, co zrovna padlo za písmeno.
Kdo nechce
vepřový základ, může stejný postup použít také u hovězích kostí. V jiných receptech se objevuje oháňka, morková kost nebo harfy, někdo dává do játrových knedlíčků i petržel. Funguje to bez potíží. U téhle verze bych ale recept nechal spíš jednoduchý. Čistý vývar, dobré knedlíčky a pár písmenek v talíři. Tím je hotovo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline