Soud Berbrovi zrušil také tříletý zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Bývalému sportovnímu řediteli fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad Romanu Rogozovi zkrátil soud vězení za úplatkářství ze čtyř na 2,5 roku, snížil mu i pokutu.
Odvolací soud nepotvrdil ani existenci organizované zločinecké skupiny, což byl nejzávažnější bod obžaloby. Některým dalším obžalovaným tresty změnil. Zákazy činnosti u některých změnil na podmíněné tresty.
Nepodmíněný trest dostal jen Rogoz
Odvolací soud mu ho zmírnil na 2,5 roku ve věznici s ostrahou a pokutu snížil na 350 000 korun. Okresní soud mu v červnu 2024 vyměřil za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře původně čtyři roky vězení a pokutu 400.000 korun. Jeho trest je souhrnný, protože byl už dříve podmínečně odsouzen v Praze za podvod v kauze manipulace zakázek Českých drah na náhradní autobusovou dopravu. Podle soudu bylo cílem uplácení nejdříve zajistit Slavoji Vyšehrad postup do vyšší fotbalové soutěže a potom se v ní udržet, což mělo přinést klubu vyšší prestiž i hodnotu.
„Shodli jsme se v tom, že především nebylo možné shledávat existenci organizované zločinecké skupiny, mělo to být takové pojivo, které se týkalo jednotlivých skutků," řekl soudce Krajského soudu v Plzni Karel Velek. Stejně jako okresní soud dospěl i odvolací senát k závěru, že důkazy prokázaly ovlivňování zápasů ve prospěch Slavoje Vyšehrad, hlavním aktérem byl Rogoz, zapojili se i další. „U pana Berbra je důkazní situace velice slabá," konstatoval soudce. Berbr sice podle něj do fotbalu zasahoval a ovlivňoval ho. Měl takovou moc, že když někdo něco chtěl, obracel se na Berbra. Berbr podle soudu zasahoval i do nominace rozhodčích, jeho pozice byla výrazná a neotřesitelná, ale nepodařilo se prokázat, že by tyto zásahy dělal zištně, aby mohl Rogoz někoho uplatit. „Pan Berbr neměl potřebu, nutnost tímto způsobem fungovat," řekl Velek.
Okresní soud v Plzni Berbra v červnu 2024 nepravomocně odsoudil za zpronevěru Plzeňského krajského fotbalového svazu k tříletému podmíněnému trestu s pětiletou zkušební dobou, pokutě dva miliony korun a tříletému zákazu výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Obžaloby z podplácení, pomoci k podplácení a účasti v organizované zločinecké skupině ho okresní soud zprostil a krajský soud se s tím ztotožnil. Berbr vždy všechna obvinění odmítal.
Státní zástupce původně obžaloval 21 lidí a klub Slavoj Vyšehrad za podíl na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020. Berbr podle obžaloby využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, tvrdí obžaloba. Berbra a další lidi obžaloba navíc vinila z vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur za nikdy neuskutečněné služby a školení.
Okresní soud nakonec většině obžalovaných vyměřil za fotbalovou korupci pokuty a zákazy činnosti. Čtyři se dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné. Všichni ostatní se proti rozsudku okresního soudu odvolali, stejně jako státní zástupce Jan Scholle, který požadoval přísnější tresty.