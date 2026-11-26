pro mě patří k víkendovému ránu. A ano, taky k dětství, tomu se u tohohle pečiva těžko vyhnout. Když je Loupák čerstvý, ještě trochu teplý, stačí máslo, džem a člověk najednou nepotřebuje žádnou parádu z kavárny. Jen se mu musí dát čas. Bez poctivého kynutí z něj totiž snadno vznikne spíš sušší snídaňovou makový rohlík než měkký loupák, což by byla škoda.
Recepty se v detailech liší, někde víc mléka, jinde jiný tuk, základ je ale pořád podobný: mouka, mléko, droždí, tuk, vejce a nakonec mák. Jiný recept pracuje s pečením přibližně při
170 °C na 10 až 15 minut, větší kusy si ovšem řeknou o delší čas v troubě. Tvarem má loupák blízko ke sladkému rohlíku. Dává to logiku, i Wikipedie u rohlíku připomíná typické zahnutí pečiva; tady jde jen o jemnější, sladší a měkčí podobu.
U loupáků se vyplatí pohlídat hlavně těsto: Mělo by být hladké, dobře vypracované a tuk je lepší přidat až nakonec. Jde to samozřejmě i jinak, jenže lepek se pak podle zkušenosti nerozvine tak ochotně a střídka nebývá tak pěkná. Když se těsto po přidání másla a sádla chvíli tváří, že spolupracovat nebude, nechte mu pár minut. Většinou se srovná samo. Recept na domácí loupáky s mákem
Doba přípravy: 3 hodiny 30 minut Co potřebujeme
Omládek: 200 g polohrubé mouky 150 ml mléka 3 g sušeného droždí nebo 10 g čerstvého 5 g cukru nebo medu
Těsto: 295 g hladké mouky 80 až 105 ml mléka 70 g lievito madre 40 g žitného kvásku 35 g změklého sádla 35 g změklého másla 90 g cukru 3 ks žloutků 1/2 lžičky soli kůra ze 1/4 citronu
Na dokončení: 1 ks žloutek 1 lžíce mléka 2 lžíce celého máku Postup přípravy snídaňových loupáků s mákem
1. Začněte omládkem. Smíchejte
polohrubou mouku, mléko, droždí a cukr. Nechte stát asi 45 až 50 minut, až se na povrchu objeví bublinky a směs začne zřetelně pracovat.
2. Do mísy pak dejte
omládek, hladkou mouku, mléko, lievito madre, žitný kvásek, cukr, žloutky a případně i citronovou kůru. Krátce promíchejte, jen aby vzniklo základní těsto.
3. Teprve potom přidejte
máslo, sádlo a sůl. Hněťte několik minut, ne úplně zlehka, dokud těsto nezpružní, nezhladí se a při natažení se hned netrhá. Kynutí
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4. Těsto nechte kynout
1,5 až 2 hodiny. Poté ho rozdělte na 11 dílů, každý zhruba po 95 g. Zakulaťte je a nechte ještě 15 minut odpočívat na lince.
5. Každý díl rozválejte na trojúhelník nebo delší ovál, stočte do rohlíčku a konce lehce zahněte. Přeneste na plech, ne těsně k sobě, při kynutí ještě naberou objem.
6. Na plechu nechte loupáky kynout další
1 hodinu. Před vložením do trouby je potřete směsí žloutku a mléka a posypte mákem.
7. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C, nejlépe s trochou páry nebo s miskou vody, přibližně 10 minut. Pak stáhněte teplotu na 160 °C, vodu vyndejte a dopékejte dalších 15 až 20 minut, až budou loupáky zlaté.
8. Po upečení je můžete zlehka potřít rozpuštěným
máslem s trochou mléka. Kdo má rád, přidá kapku rumu. Obejdou se ale i bez toho. Foto. cooky.cz, Stará dobrá snídaně, co má pořád říz: Loupáky z kynutého těsta voní máslem a chutnají jako z pekárny
TIP: Nechce se vám pracovat se dvěma druhy kvásku? Použijte jen jeden. Pokud zvolíte pouze žitný kvásek nebo pouze LM, upravte množství mouky na 300 g a mléko přilévejte postupně podle toho, jak si o něj těsto řekne. Často kladené otázky o loupácích
Musí v těstě být sádlo i máslo?
Nemusí. Dá se péct jen s jedním druhem tuku, tahle dvojice má ale něco do sebe. Máslo dodá vůni, sádlo pomůže vláčnosti. V praxi je to docela dobrý kompromis mezi chutí a měkkou střídkou.
Proč se loupáky někdy trhají?
Většinou za to může málo vyhnětené těsto nebo příliš razantní práce při tvarování. Pomůže, když se jednotlivé díly po rozdělení nechají chvíli ležet. Těch
15 minut v postupu tam není jen pro pořádek.
Jak je skladovat?
Nejlepší jsou v den pečení, o tom není moc co řešit. Do druhého dne je dejte do sáčku nebo uzavíratelné dózy. Pokud nějaké zůstanou, krátké nahřátí v troubě jim vrátí část měkkosti.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie