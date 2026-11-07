Kvíz pro vášnivé masožravce: Komu se podaří překročit hranici 8/10 bodů, ten má znalosti řezníků

Maso je jedna z nejstarších a nejsledovanějších surovin v kuchyni. Jenže znát rozdíl mezi suchým a mokrým zráním, vědět, ze které části zvířete pochází svíčková, nebo poznat, co se skrývá za pojmem sous vide, to už je jiná liga. Tento kvíz prověří, jestli jste skutečný znalec, nebo jen nadšený konzument.
Dokážete bez váhání říct, z jaké části hovězího se bere rib eye steak? Co přesně se myslí výrazem sous vide a proč se tato metoda z profesionálních kuchyní postupně dostala i do bytů a rodinných domů? A jaký je rozdíl mezi suchým a mokrým zráním masa, tedy postupy, které mohou chuť i strukturu posunout o dost dál? Právě na takových drobnostech se člověk v podobném testu snadno nachytá.
Co o mase možná nevíte
U hovězího se poměrně často zmiňuje, že má proti vepřovému vyšší obsah železa, zinku i vitamínu B12. To není žádná novinka, spíš základní poučka. Jenže kolem masa je i řada méně nápadných souvislostí. Losos je z technického hlediska ryba, ne maso v běžném kuchyňském smyslu, přesto mezi živočišnými potravinami patří k výrazným zdrojům omega-3 mastných kyselin. Červené maso, hlavně hovězí a jehněčí, má zase jiné složení než drůbež. V kuchyni se to někdy zjednodušuje víc, než by si téma zasloužilo.
Zrání masa je kapitola sama pro sebe. U suchého zrání se hovězí nechává týdny, někdy i měsíce, v prostředí s pečlivě hlídanou teplotou a vlhkostí. Maso ztrácí část vody, enzymy mezitím působí na svalová vlákna a výsledkem bývá koncentrovanější chuť i křehčí sousto. Mokré zrání probíhá jinak, ve vakuovém balení. Pro provoz je praktičtější, levnější a obvykle rychlejší. Chuť ale není stejná. Jestli je lepší jedna, nebo druhá metoda, na to neexistuje jednoduchá odpověď. Záleží na mase, ceně i na tom, co od něj čekáte.
U původu masa se vyplatí být přesný. Kobe beef pochází z japonského města Kóbe a označení nemůže nést libovolný drahý steak s pěkným mramorováním. Jde o maso z vybraných kusů plemene wagyu, chovaných podle stanovených pravidel. Není to jen luxusně znějící nápis v jídelním lístku. Původ je certifikovaný a nedá se jednoduše přenést jinam, ani když Argentina nebo Austrálie umějí nabídnout velmi dobré hovězí.
Řeznické řemeslo a zpracování: kde se dělají chyby
Wiener Schnitzel, tedy vídeňský řízek, má být tradičně z telecího masa. Ne z vepřového, i když právě takovou verzi zná z českých domácností asi víc lidí. Vepřový řízek může být výborný, jen to není klasický vídeňský řízek v původním smyslu. U prosciutta je základ také jasný: vepřová kýta. Maso zraje měsíce až roky a zásadní roli při výrobě hraje sůl, která slouží jako konzervační látka.
Sous vide znamená přípravu ve vakuovém obalu ve vodní lázni, kde se přesně hlídá teplota. Maso se díky tomu prohřeje rovnoměrně v celém řezu. Žádný připálený kraj a studenější střed, který ještě potřebuje čas. Kuchaři si tuto metodu oblíbili hlavně proto, že dává výsledek dobře pod kontrolu. V profesionálních kuchyních se používá už dlouho, do domácností se rozšířila později, když se potřebné přístroje staly dostupnějšími.
Pokud většinou odpovíte bez dlouhého přemýšlení, máte o mase přehled, který už není jen běžné domácí minimum. Za takový výkon by se nemusel stydět ani někdo, kdo tráví dny u řeznického pultu.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Emifood, Fakta o mase
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