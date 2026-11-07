Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kvíz pro vášnivé masožravce: Komu se podaří překročit hranici 8/10 bodů, ten má znalosti řezníků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Maso je jedna z nejstarších a nejsledovanějších surovin v kuchyni. Jenže znát rozdíl mezi suchým a mokrým zráním, vědět, ze které části zvířete pochází svíčková, nebo poznat, co se skrývá za pojmem sous vide-to už je jiná liga. Tento kvíz prověří, jestli jste skutečný znalec, nebo jen nadšený konzument.
Fotografie steaku

Fotografie steaku

Zdroj: Foto: Yotam Nachum / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, steak
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:08

Reklama
Další články z Cooky.cz
Cheesecake s Lotus sušenkami a karamelovým krémem: Nepečený moučník, který nejlépe chutná vychlazený
Cheesecake s Lotus sušenkami a karamelovým krémem: Nepečený moučník, který nejlépe chutná vychlazený
Česnečka není jen lékem na kocovinu: Voňavá polévka s uzeným masem a majoránkou
Česnečka není jen lékem na kocovinu: Voňavá polévka s uzeným masem a majoránkou

Česnečka je přesně ten typ polévky, který doma zachrání oběd i náladu. Když je po ruce vývar, dvě brambory...

Retro karamelové kostky bez cukrářských kejklí: Rychlý recept na slavnostní řezy
Retro karamelové kostky bez cukrářských kejklí: Rychlý recept na slavnostní řezy

Karamelové kostky patří k těm moučníkům, které na pohled vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou. Jen...

Kvíz na téma kuchyňské chyby babiček: Díky 10 otázkám se ukáže, kdo se z nich poučil
Kvíz na téma kuchyňské chyby babiček: Díky 10 otázkám se ukáže, kdo se z nich poučil

Naše babičky vařily intuitivně a bez receptů-a mnohé jejich fígle fungují skvěle dodnes. Jenže některé...

Kokosky s čokoládou a mascarpone krémem: Křupnou na povrchu, uvnitř zůstanou měkké
Kokosky s čokoládou a mascarpone krémem: Křupnou na povrchu, uvnitř zůstanou měkké

Kokosky jsou jedním z těch receptů, které vás překvapí, jak málo surovin stačí na výsledek, který vypadá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.