Ve čtvrtek 26. listopadu 2026 skončilo v Plzni odvolací řízení v jedné z největších kauz českého fotbalu posledních let. Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr odchází od soudu bez nepodmíněného trestu. Krajský soud mu podle
iDNES.cz zmírnil podmínku ze tří let na dva a půl roku, potvrdil pokutu dva miliony korun a zrušil mu zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku. Existenci organizované zločinecké skupiny, kterou měl podle obžaloby vést, soud nepotvrdil. Za ovlivňování zápasů ve prospěch pražského Slavoje Vyšehrad tak Berbr trestně odpovídat nebude. Fotbal přitom tytéž zápasy posoudil mnohem přísněji. Sedm let na stole, podmínka v rozsudku
Rozdíl mezi tím, co chtěla obžaloba, a tím, co Berbr nakonec dostal, je dobře vidět v číslech. Státní zástupce Jan Scholle u okresního soudu navrhoval sedm let vězení, pokutu 5,55 milionu korun a pětiletý zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace. Okresní soud v Plzni v červnu 2024 rozhodl výrazně mírněji. Odvolací soud ještě o kus ubral.
Návrh žalobce Okresní soud (19. 6. 2024) Krajský soud (26. 11. 2026) Trest odnětí svobody 7 let nepodmíněně 3 roky podmíněně, zkušební doba 5 let 2,5 roku podmíněně Pokuta 5,55 mil. Kč 2 mil. Kč 2 mil. Kč (potvrzena) Zákaz činnosti 5 let 3 roky zrušen Korupční část vina navržena bez odsouzení bez odsouzení
Zkušební dobu u nové podmínky zdroje zatím neuvádějí. V prvním stupni činila pět let.
Pro Berbra je to v rámci možného téměř nejlepší výsledek. Odsouzení za zpronevěru mu zůstalo. Vyhnul se ale nejtěžší části obžaloby, která z něj dělala šéfa skupiny manipulující výsledky dvou profesionálních soutěží.
Ovlivňoval, ale ne trestně
Obžaloba Berbrovi kladla za vinu podplácení, pomoc k podplácení a účast v organizované zločinecké skupině. Šlo o zápasy druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020, které měly dopadnout ve prospěch Vyšehradu. Klíčem mělo být obsazování rozhodčích.
Soudce Žák už u okresního soudu formuloval rozlišení, na kterém Berbrova obhajoba stála. Samotné přeobsazování rozhodčích nebo jiné ovlivňování utkání podle něj porušuje stanovy FAČR a princip fair play. Trestným činem se ale stává teprve tehdy, když s ním souvisejí úplatky. Kdyby z obžaloby zmizely předávky a nabídky peněz, zůstalo by podle soudce jen porušení vnitřních pravidel. Trestní odpovědnost ne.
A právě tady se kauza u Berbra zlomila. Soud neměl důkaz, že Berbr věděl, že s ovlivňováním zápasů byly spojeny peníze nebo jiný prospěch. Soudce navíc upozornil, že některé skutky se podle spisu odehrály bez Berbrovy pomoci. To podle něj oslabovalo samotnou konstrukci organizované skupiny vedené jedním mužem.
Okresní soud zdůraznil i další věc: trestní řízení nemá „očišťovat fotbal“. Má rozhodnout o konkrétních žalovaných skutcích podle důkazů. Odvolací soud tuto linii nezvrátil.
Peníze krajského svazu odešly na fiktivní faktury
Trest, který Berbr dostal, se týká jiné části kauzy. Jako předseda Plzeňského krajského fotbalového svazu měl oprávnění nakládat s jeho penězi. Ty podle soudu odcházely na faktury za plnění, které dodavatel nikdy neposkytl.
Soud přitom nezkoumal, kdo fakticky sháněl míče či jiné vybavení. Rozhodující bylo, že aktéři věděli, že firma uvedená na faktuře nic nedodala a dodávat nebude. Ve chvíli, kdy peníze odešly na účet dodavatele, byla podle soudu zpronevěra dokonána. Berbr v ní figuroval jako pachatel, Michal Káník a Roman Rogoz jako pomocníci.
Obžaloba spojovala Berbra se škodou přes 2,32 milionu korun. Okresní soud pak trojici uložil společně uhradit 1 478 136 korun s úroky. Krajský svaz, tedy organizace, která má rozvíjet amatérský fotbal v regionu, tak podle rozsudku přišel o bezmála půldruhého milionu.
Jediný, kdo má jít za mříže
Berbr nebyl na lavici obžalovaných sám. V první instanci většina obžalovaných vyvázla s pokutami, zákazy činnosti nebo podmínkami. Čtyři z nich uzavřeli dohody o vině a trestu.
Roman Rogoz, sportovní ředitel Vyšehradu: čtyři roky vězení a pokuta 400 000 Kč za podplácení a pomoc ke zpronevěře. Soud zohlednil i jeho dřívější podmíněné odsouzení v jiné kauze. Michal Káník: dva a půl roku podmíněně a pokuta 130 000 Kč za zpronevěru. Grímm, spolupracující obviněný: dříve odešel s půlroční podmínkou a pokutou 198 000 Kč. Ostatní: převážně pokuty a zákazy činnosti.
Podle dosavadních informací zůstává Rogoz i po odvolání jediným odsouzeným k nepodmíněnému trestu. Přesné znění odvolacího výroku vůči němu zatím veřejné zdroje nerozvádějí, termín nástupu do výkonu trestu určí soudní výzva.
Rozdíl mezi Rogozem a Berbrem je pro pochopení celé kauzy zásadní. U Rogoze soud spojení s penězi při ovlivňování zápasů prokázal. U Berbra ne. Jeden tak skončil s odsouzením za podplácení, druhý jen za zpronevěru.
Fotbal soudil po svém, a tvrdě
Zatímco trestní soud u Berbra korupci neprokázal, fotbalové orgány měly jasno už před čtyřmi lety.
Odvolací komise FAČR 16. února 2022 konstatovala systematické a dlouhodobé ovlivňování utkání ve dvou soutěžních ročnících. Podle rozhodnutí to pomohlo Vyšehradu k postupu do druhé ligy v sezoně 2018/2019 a k záchraně v sezoně 2019/2020. Komise mluvila o narušení regulérnosti třetí i druhé ligy a o zásadním poškození pověsti fotbalu v očích veřejnosti.
Trest byl drastický. Mužský tým Vyšehradu byl vyloučen z třetí ligy a od sezony 2022/2023 smí startovat nejvýš v soutěži pražského svazu. Fakticky šlo o přeřazení o dvě patra níž.
Oba závěry si přitom neodporují. Disciplinární orgány posuzovaly regulérnost soutěží a fair play, na které stačí doložit manipulaci. Trestní soud musel u konkrétního člověka prokázat vědomí o úplatcích. Podle nás je to přesně ten bod, který veřejnost z kauzy nejhůř chápe: verdikt „nevinen korupcí“ neznamená, že se zápasy neovlivňovaly. Znamená jen, že se Berbrovi nepodařilo dokázat, že věděl o penězích.
Co Berbra čeká dál
Rozsudek je pravomocný, cesta ale ještě nemusí být uzavřená. Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze podat dovolání, mimořádný opravný prostředek, o kterém rozhoduje
Nejvyšší soud. Podat ho může obviněný prostřednictvím obhájce nebo nejvyšší státní zástupce, a to do dvou měsíců od doručení rozhodnutí. Zda některá strana tuto možnost využije, zatím není známo.
Berbrovy fotbalové funkce skončily už v říjnu 2020, kdy po zásahu policie a vazbě rezignoval na post místopředsedy FAČR za Čechy, na členství ve výkonném výboru i na vedení plzeňského krajského svazu. V březnu 2021 ukončil i členství v asociaci. Jako nečlen tak nepodléhá pravomoci její etické komise.
Zrušením zákazu činnosti mu odvolací soud formálně otevřel dveře do vedení spolků. Dá se ale čekat, že návrat do fotbalových struktur by narazil na odpor, který žádný soud nevymaže. A Berbra čeká i další soudní síň: v dubnu 2026 odmítl obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů za zhruba 9,9 milionu korun, v níž FAČR podle ČTK považuje za největší újmu tu nemajetkovou.
Vyšehrad hraje pražský přebor, Rogoz má podle dosavadních informací jít do vězení a Berbr odchází s podmínkou. Trestní spis se tím uzavírá, otázka, komu lze ve fotbale věřit, zůstává otevřená.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl