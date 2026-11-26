Strategie začíná ještě před startem
Ve Formuli 1 se běžně mluví o tom, že jeden tým zachází s pneumatikami lépe než druhý. Některé vozy dokážou jezdit dlouhé úseky s relativně stabilním tempem, jiné získávají rychlost spíše při kratších stintech. Katar ale letos všem nastavil jasný vnější limit. Podle Pirelli a F1 nesmí žádná sada pneumatik v závodě absolvovat více než 27 kol.
Na první pohled jde jen o bezpečnostní opatření. Ve skutečnosti však mění strategickou matematiku víkendu. Velká cena Kataru je naplánována na 57 kol. Dvě sady by při maximálním využití zvládly dohromady jen 54. To znamená, že jezdec bez mimořádných okolností nemůže celý závod zvládnout pouze se dvěma sadami. Potřebuje minimálně tři úseky, tedy alespoň dvě zastávky v boxech.
Proč Pirelli vůbec zasahuje
Lusail je okruh, který klade na pneumatiky vysoké nároky. Dlouhé rychlé zatáčky znamenají soustavné boční zatížení a výrazné namáhání konstrukce. Pirelli proto v dohodě s FIA zvolilo omezení kilometráže, nikoli pouze doporučení týmům, aby zacházely s obutím opatrně. Nejde o marketingový experiment s více zastávkami, ale o vyhodnocení rizika nadměrného zatížení pneumatik.
Loňský limit byl 25 kol na sadu. Pro rok 2026 se prodloužil na 27, což výrobce vysvětluje mimo jiné zesílenou konstrukcí letošních pneumatik a nižším aerodynamickým zatížením současných monopostů. Změna tedy neznamená, že by Lusail přestal být náročný. Znamená, že týmy mají o něco větší manévrovací prostor než před rokem.
Závod nelze vyhrát pouhým prodloužením prvního stintu
Klasická strategická hra často stojí na tom, že jezdec zůstane na trati déle než soupeři a získá výhodu čerstvějších pneumatik v pozdější fázi. V Kataru takové rozhodnutí limituje pevná hranice. I kdyby bylo auto výborně vyvážené a pneumatiky ještě nabízely rychlost, tým je musí po stanoveném počtu kol vyměnit.
To neznamená, že se strategie změní v nudnou povinnost. Zůstává otázka, kdy zastávku uskutečnit, jakou směs vybrat, do jakého provozu se vůz vrátí a zda lze na soupeře vyvinout tlak před jeho plánovaným pit stopem. Když většina týmů ví, že minimálně dvakrát zastaví, získá větší význam přesná práce s mezerami mezi vozy a schopnost dostat se po výměně pneumatik do čistého vzduchu.
Co to udělá se soubojem Red Bullu a McLarenu
Závěr sezony už nemusí být otevřený v boji o oba tituly, ale pořadí mezi dalšími týmy je stále důležité. Red Bull a McLaren řeší každý bod v Poháru konstruktérů. Na trati, kde je velká část strategie předepsaná, bude mimořádně záležet na provedení: přesném načasování, rychlosti práce mechaniků a schopnosti závodníků využít nové pneumatiky ihned po návratu na trať.
Max Verstappen i jezdci McLarenu se budou muset rozhodovat pod tlakem soupeřů, kteří znají stejnou matematiku. Když například protivník zastaví o kolo dřív, může využít čerstvé gumy a vytvořit rozdíl, který se později těžko dohání. Naopak příliš brzká zastávka může znamenat složitější poslední stint a omezenou možnost reagovat na safety car.
Bezpečnostní pravidlo, které mění závod
Povinné limity jsou připomínkou, že moderní Formule 1 není jen soubojem nejrychlejších jezdců a nejvýkonnějších motorů. Do hry vstupují materiály, energetická účinnost i parametry tratě. Na Lusailu se může ukázat, že mezi dvěma podobně rychlými monoposty rozhodne nikoliv jedno efektní předjetí, ale schopnost dodržet omezení a přitom neztratit strategickou svobodu.
A to je pro diváka dobrý důvod sledovat i kola, v nichž se na trati zdánlivě nic dramatického neděje. Právě tam se může chystat rozhodnutí, které se ve výsledkové listině projeví až za dvacet minut.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. Pirelli – oficiální vysvětlení limitu; 2. Formula 1 – proč platí limit 27 kol; 3. RACER – strategické důsledky.