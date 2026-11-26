Ve středu večer v Eden Areně, v 5. kole ligové fáze Ligy mistrů, sešívaní dlouhé minuty tlačili Villarreal k jeho brance. Před 18 453 diváky si vypracovali třináct rohových kopů, soupeř ani jeden. Rozhodl ale jediný moment: v 62. minutě skóroval Tajon Buchanan a Španělé odjeli se třemi body. „Byli jsme v zápase lepší,“ řekl po utkání útočník Mojmír Chytil. Obránce David Jurásek doplnil, že chybělo štěstíčko, aby některý z rohů propadl nebo ho někdo alespoň lízl. Pocit křivdy má Slavia čím podložit, k jejímu neprospěchu se otočily hned tři verdikty. Jenže stejná čísla, o která se opírá pocit převahy, vysvětlují i to, proč pražský klub nevyhrál v hlavní fázi Ligy mistrů už 24. zápas v řadě.
V čem Slavia opravdu vedla
Převahu Slavie nelze zpochybnit, jen je potřeba přesně říct, jak vypadala. Podle oficiálního
zápasového reportu UEFA vypadala čísla takto:
Ukazatel Slavia Villarreal Držení míče 51 % 49 % Celkové pokusy 13 7 Střely na branku 2 5 Rohové kopy 13 0
Domácí tým měl územní převahu a spoustu standardních situací. Míč měl v držení jen o dva procentní body déle, prakticky nastejno. A v jediném ukazateli, který přímo souvisí s góly, vedl Villarreal jasně. Ze sedmi pokusů mířil pětkrát mezi tyče, Slavia ze třinácti dvakrát.
Hosté tedy na hřišti tolik neřádili, ale když se dostali k zakončení, bylo nebezpečnější. Slavia byla aktivnější. Gólovější ne.
Tři verdikty, které bolely
Pocit smůly se nicméně neopírá jen o propadlé míče. V utkání se k neprospěchu Slavie otočily tři zásadní situace. Server Eurofotbal s odkazem na španělského statistika MisterChipa upozornil, že od zavedení videorozhodčích v Lize mistrů se taková kombinace v jednom zápase žádnému týmu nesešla.
Neuznaný gól Suleimana. Branka neplatila kvůli ofsajdu. Šlo o rozhodnutí o postavení mimo hru, které videorozhodčí potvrdil, ne o klasické odvolání gólu. Červená karta pro Veigu. Obránce Villarrealu původně dostal červenou za zmaření zjevné brankové možnosti. Po přezkoumání ji slovinský sudí Rade Obrenović změnil na žlutou. Podle Trpišovského mu rozhodčí vysvětlil, že Veiga chtěl hrát míč. Penalta v závěru. Pokutový kop, který mohl Slavii vrátit do zápasu, byl po zásahu VAR odvolán.
Nejvíc se diskutuje o červené kartě. Pravidla UEFA k posuzování
zmaření zjevné brankové možnosti stojí na čtyřech kritériích: kontrola míče, vzdálenost od branky, směr hry a postavení obránců. Videorozhodčí má červenou zrušit, pokud některé kritérium splněno nebylo, a do sporných situací nemá zasahovat. Na tom se vede spor, protože podle Chytila šel míč od brány a v tom případě by jedno z kritérií chybělo. Čeští experti byli k zásahu VAR spíš kritičtí. Bez záznamu komunikace rozhodčích ale definitivní verdikt vynést nelze.
Jisté je, že Slavia mohla hrát celý druhý poločas přesilovku. Automatickou výhru by jí to nezaručilo, zápas by ale vypadal úplně jinak. Trpišovský poznamenal, že VAR jde Slavii naproti jen málokdy. Zároveň odmítl, že by porážku zavinil rozhodčí.
Třináct rohů, nula gólů
Trenér Slavie popsal zápas slovy „zklamání“ a „lekce efektivity“. Víc vysvětlují jeho další věty. Villarreal podle něj nasadil vyšší hráče a standardní situace ubránil. Slavia navíc špatně řešila situace na křídlech a v poslední třetině hřiště. Trpišovský mluvil o technické nedokonalosti i o tom, že hráčům na výsledku „až moc záleží“. V ofenzivě je pak znát neklid, přestože stejné situace v lize řeší lépe.
Jurásek hodnotil rohy podobně: při třinácti rozích je Slavia musí využít. Kopané podle něj špatně nebyly, jen míč nepropadl. Tím ale podle nás potvrzuje druhou stranu příběhu. Třináct pokusů ze standardky, z nichž ani jeden neskončí čistou střelou, není náhoda jednoho večera. Livesport v rozboru upozornil, že Villarreal Slavii po standardkách prakticky nepustil do zakončení. Proti vysoké a organizované obraně tak vysoké centry přestaly být zbraní a staly se zvykem.
Část fanoušků na síti X po zápase kritizovala, že Slavii chybí skutečný hrotový útočník. Tahle výtka sama o sobě všechno nevysvětlí, zapadá ale do obrazu týmu, který se k bráně dostane, jen se do ní neumí trefit.
Podle nás má Slavia na křivdu z tohoto večera právo. Pokud ale z domácí převahy vytěží dvě střely na branku, smůla vysvětluje jen menší část porážky. Zbytek je otázka toho, co tým dělá v posledních třiceti metrech.
Série, která má historický rozměr
Porážka s Villarrealem natáhla čekání Slavie na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů na 24 zápasů. Naposledy se radovala 19. září 2007, kdy porazila Steauu Bukurešť 2:1 po gólech Zdeňka Šenkeříka a Tijaniho Belaida.
Podle aktuálního přehledu Sport.cz se Slavia touto sérií zařadila po bok AEK Atény k nejdelším sériím bez výhry v historii soutěže. Za nimi jsou FCSB s 23 a Spartak Moskva s 22 zápasy. Starší statistická příručka UEFA ze sezony 2022/23 přitom vedla v čele FCSB s 23 zápasy a AEK měl jen 21. Rozdíl je nejspíš dán tím, jak se počítají starší ročníky a předkola. I při opatrném výkladu ale Slavia patří do nejhoršího pásma, jaké Liga mistrů zná.
Neúspěšný večer navíc nebyl první. Letošní sezonu otevřela Slavia zápasem s Lensem, ve kterém dvakrát vedla. Po vyloučení Konečného dohrávala v deseti a francouzský soupeř ji dvěma góly v nastavení porazil 3:2. Loni Slavia v ligové fázi vedla proti Bodø/Glimt 2:0, vyslala na bránu deset střel z 26 pokusů a stejně jen remizovala 2:2. Doma s Bilbaem pak hrála vyrovnaně, skončilo to 0:0. Motiv se opakuje: dobrá výchozí pozice, ale žádné dotažení.
Co ještě zbývá
Po pěti kolech má Slavia jediný bod, bilanci jedné remízy a čtyř porážek a skóre 5:10. V tabulce 36 týmů je předposlední, za Lensem se třemi body a před Slovanem Bratislava bez bodu. Na 24. místě, které je posledním postupovým, figuruje Villarreal se šesti body.
Podle
pravidel nového formátu postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále a týmy z 9. až 24. místa do play-off. Pro kluby od 25. místa níž sezona v Evropě končí, do Evropské ligy už nepřecházejí. Slavia může získat nejvýš deset bodů. Dá se čekat, že sedm by při současném rozložení tabulky nestačilo. Potřebovala by tedy vyhrát všechny tři zbývající zápasy, a to v úterý 8. prosince ve 21:00 v Mnichově s Bayernem, poté s Portem a s Aston Villou. Zápasy Ligy mistrů vysílá s českým komentářem Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6.
Porážka se promítla i do koeficientu. Za prohru nedostávají kluby žádné body. Slavia, jediný český zástupce v letošní ligové fázi, přispěla zatím sedmi body, z nichž šest tvoří bonus za samotnou účast. Česko je podle průběžného neoficiálního přehledu Coeff.app na 11. místě s pětiletým součtem 46,325.
Šance sice matematicky trvá, Slavia už ale nebojuje hlavně o postup. Nejbližším reálným cílem je ukončit sérii, která se táhne od září 2007. Na Bayernu bude nejspíš potřeba víc než dvě střely na branku.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl