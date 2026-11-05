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Soud změnil v Praze 15 výsledek voleb, ANO přišlo o jednoho zastupitele

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Uskupení Patnáctka náš domov, vítěz voleb v Horních Měcholupech, uspělo u Městského soudu se stížností na volební výsledek v jednom z okrsků. Mělo tam podle něj podezřele nízký počet hlasů. Soud teď dal PND za pravdu a připsal mu jeden zastupitelský mandát. O ten tak přišlo místní ANO.
Soud změnil v Praze 15 výsledek voleb, ANO přišlo o jednoho zastupitele

Soud změnil v Praze 15 výsledek voleb, ANO přišlo o jednoho zastupitele

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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