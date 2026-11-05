Soud změnil v Praze 15 výsledek voleb, ANO přišlo o jednoho zastupitele

„Analýza volebních výsledků ukázala významnou anomálii v okrsku 15003 (Veronské náměstí), kde na uvedený počet platných lístků připadá nezvykle malý počet hlasů. Tedy jako kdyby zde voliči nevyužívali všech 31 hlasů, ale třeba jen 20,“ uvedlo PND krátce po volbách.
Zažádali proto o přezkum.
„Městský soud rozhodl, že naše stížnost na výsledky voleb v okrsku 15003 (Veronské náměstí) byla oprávněná. Ukázalo se, že zde nebylo započteno cca 183 hlasovacích lístků (téměř 5 700 hlasů), které voliči vhodili pro nás,“ sdělili zástupci PND na webu.
Celkově tak poskočili z 44,80 procenta hlasů na 45,78 procenta a získali tak další mandát v zastupitelstvu, zasedne tam Miroslav Buchel.
O jedno křeslo v zastupitelstvu naopak přišlo hnutí ANO. PND teď bude mít 31členném zastupitelstvu 17 zástupců, druhé Společně pro Prahu 15 pět, třetí STAN čtyři, ANO tři a Piráti s Prahou 15 sobě 2.
PND už podepsalo koaliční smlouvu právě s Piráty a Prahou sobě, dohromady budou mít většinu s 19 zastupiteli.
Starostou bude Marcel Pencák, místostarosty Jana Brádková a Zdeněk Edlman a členy rady Klára Krybusová, Milan Ducko, Ivana Lisnerová, Jan Veleba, Miroslav Hynšt (všichni PND) a Martin Schaefer (Pir/P15s).
Soud se zabývá podobnou stížností třeba i v Praze 10. Tam je naopak podezřelý příliš vysoký počet hlasů pro jednoho kandidáta.
Miroslav Křehlík ze strany Naše Praha 10 dostal podle zápisu volební komise ve volebním okrsku 10043 165 hlasů. Je na 24. pozici, dva další kandidáti hned u něj mají 15 a 16 hlasů. Tolik hlasů v okrsku nedostal ani lídr vítězné strany.
„Naše Praha 10 přitom překročila 5 procent jen o 99 hlasů. Bez těchto pravděpodobně omylem připsaných hlasů by se do zastupitelstva vůbec nedostala a mandát by připadl nám. Spravedlivý výsledek je pro nás prioritou, proto jako Jsme Praha 10 podáváme k soudu oficiální návrh na přepočet hlasů. Každý hlas musí platit tak, jak byl skutečně odevzdán,“ uvedla Jana Komrsková z hnutí Jsme Praha 10, která byla dříve členkou Pirátů.
Jedná se zřejmě o překlep, ten má ale zásadní vliv na výsledek voleb na desítce. Kromě toho, že by Naše Praha 10 po odečtení ze zastupitelstva Desítky vypadla a jeden mandát připadl Markétě Žilinové ze Jsme Praha 10, posílala by i SPD. Za ně by se do zastupitelstva dostal poslanec a bývalý pražský zastupitel Josef Nerušil.
„Pro JSME PRAHA 10 by to znamenalo další mandát a úspěšný přepočet by tak na Praze 10 otevřel cestu ke koalici bez ODS a starosty Valoviče,“ dodala Komrsková.