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Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do Prahy

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Policisté na pražském letišti čekají na přílet čtyř letadel, na jejichž palubách jsou podle anonyma bomby. Podle policie je riziko nebezpečí nízké, provede ale pyrotechnické prohlídky.
Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do Prahy

Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do Prahy

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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