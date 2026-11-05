Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do Prahy

Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do PrahyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Anonym ohlásil bomby ve čtyřech letadlech mířících do PrahyZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 05.11.2026 10:03
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