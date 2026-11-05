Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Prodejkyni Nového Prostoru okradli při práci. Přišla o osobní věci i peníze

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zdeňka Dědinová už roky pracuje jako prodejkyně Nového Prostoru, lidé ji vídají u metra Strašnická. Všiml si jí tam i zloděj a ukradl jí batoh, ve kterém měla osobní věci, časopisy a také dva tisíce.
Prodejkyni Nového Prostoru okradli při práci. Přišla o osobní věci i peníze

Prodejkyni Nového Prostoru okradli při práci. Přišla o osobní věci i peníze

Zdroj: Nový Prostor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:34

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Výstava v Tančícím domě ukazuje známé role i méně známou tvář herečky Bohdalové
Výstava v Tančícím domě ukazuje známé role i méně známou tvář herečky Bohdalové
Rychlík v Praze srazil muže, ten na místě zemřel
Rychlík v Praze srazil muže, ten na místě zemřel

V pražském Sedlci dnes odpoledne rychlík srazil a usmrtil muže. Tragická událost zastavila provoz vlaků na...

J&amp;T Real Estate postaví u Invalidovny kancelářskou budovu za miliardu
J&T Real Estate postaví u Invalidovny kancelářskou budovu za miliardu

Developerská společnost J&T Real Estate postaví v Karlíně kancelářskou budovu za miliardu korun....

Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázel
Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázel

Pražští policisté pátrají po čtyřiadvacetiletém Ukrajinci, který přes podvodné stránky okrádal lidi. Peníze...

Natáčení seriálu podle Brownovy knihy komplikuje pohyb po Praze
Natáčení seriálu podle Brownovy knihy komplikuje pohyb po Praze

Román Dana Browna Tajemství všech tajemství sice Praze zařídil pozornost celého světa a také velkou spoustu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.